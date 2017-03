Dân VN Ý Thức Rõ Về Nhân Quyền

HANOI -- Tình hình nhân quyền VN càng lúc càng tệ hại. Tuy nhiên, rất nhiều người dân đã ý thức về các quyền dân sự của họ. Và chính phủ VN đang bị đề nghị đưa vào danh sách các quốc gia CPC để chế tài vì các hành vi đàn áp nhân quyền.Trên mạng Bauxite VN đã đăng một YouTube -- nội dung Luật sư Lê Công Định trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành, cho biết khi kiện Formosa, người dân đã thức tỉnh về quyền dân sự của mình!Ngày 14 tháng 2 vưa qua ngư dân Giáo xứ Song Ngọc tỉnh Nghệ An tuần hành vào Hà Tĩnh kiện Công ty Formosa bị đàn áp tàn bạo.Ngay sau cuộc biểu tình đó không lâu một vệt nước màu đỏ xuất hiện ở vùng biển Hà Tĩnh, làm dấy lên nghi ngờ là Formosa đang tái phạm.Từ Sài Gòn, Luật sư Lê Công Định đề cập đến việc ngư dân 4 tỉnh miền Trung trong đó có Giáo dân liên tục biểu tình, đưa đơn khởi kiện Formosa, đã khẳng định: việc kiện Formosa chứng tỏ người dân đã thức tình quyền dân sự của minh.Cuộc phỏng vấn do nhà báo Trần Quang Thành thực hiện có thể xem trực tiếp ở:https://youtu.be/XR81ak45FwETrng khi đó, bản tin VOA cho biết Mục sư Nguyễn Trung Tôn và anh Nguyễn Viết Tứ bị hành hung khi đang trên đường từ Thành Hóa vào Quảng Bình ngày 27/02.Mục sư Nguyễn Trung Tôn cho VOA biết khi đến ngã tư Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cả hai người bị một nhóm người lạ chặn hỏi ông sẽ đi về đâu. Khi ông trả lời là đi Cồn Sẻ thì liền bị nhóm người này tấn công, đưa lên xe, liên tục đánh đập, lấy hết hành lý, quần áo và bỏ lại ở một khu rừng núi xa xôi ở Hương Khê vào lúc đêm khuya. Ông nói:“Khi xe đò dừng ở Ngã tư Ba Đồn cho tôi và người bạn của tôi xuống xe thì có 7-8 thanh niên đứng sẵn ở đấy, họ hỏi tui đi về đâu. Tôi bảo đi về Cồn Sẻ. Tôi vừa nói thì một người trong số đó đấm vào mặt tôi và bạn tôi cũng bị đấm như vậy. Rồi có một chiếc xe 7 chỗ đậu sát ở đó, cửa đã mở sẵn. Họ bật ngữa tôi ra, kéo lên dãy ghế đầu. Người bạn tôi bị kéo lên dãy ghế sau. Họ lấy hết tiền bạc, nhẫn, đồng hồ, điện thoại, tất cả hành lý mang theo. Họ lột hết quần áo chúng tôi. Họ lấy áo trùm mặt tôi lại, trói tôi lại, rồi dùng ống tupe sắt đánh vào đùi, chân và xương.”Mục sư Tôn nói nhóm thanh niên liên tục đánh nhiều lần cả hai người từ 9 giờ 30 tối cho tới 1 giờ sáng. Họ chở cả hai vào một khu rừng vắng thuộc Thanh Hà, Hà Tĩnh và bỏ họ lại đó.Như VOA đã đưa tin vào tháng trước, hàng ngàn người ở Cồn Sẻ, Quảng Trạch, Quảng Bình đã xuống đường biểu tình đòi bồi thường thỏa đáng cho những hộ nuôi cá lồng bè bị thiệt hại nặng nề sau thảm họa môi trường do công ty Formosa gây ra.Mục sư Tôn nói rằng nhóm thanh niên lạ thực ra là công an.Trong khi đó, trên RFA, nhà hoạt động Ý Lan đã phỏng vấn Bà Tina Mufford, Nhà phân tích chính trị của Uỷ ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF).USCIRF vừa công bố bản báo cáo mang tựa đề “Tự do Tôn giáo tại Việt Nam: Đánh giá việc đưa vào danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm (CPC) 10 năm sau khi rút tên”.Chưa rõ, Bộ Ngoại Giao mới của Tổng Thống Trump có quan tâm về nhân quyền VN hay không.