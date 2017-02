Tổng Thống Trump “Flip – Flop” Về Vấn Đề Trung Cộng

Trung Cộng đối với Trump và nội các của ông vừa lựa chọn cho thấy có một sự đồng thuận với nhau khi phải đối diện với Trung Công: “Trung Cộng là kẻ thù của Mỹ”.Từ lâu Trump đã nhìn Trung Cộng không phải là đối tác với Mỹ. Trong một cuốn sách nói về Trung Cộng, Trump đã lên án Trung Cộng rất nhiều chuyện từ vấn đề khuynh loát tiền tệ là giảm giá Đồng Nguyên để thủ lợi cho đến ăn cắp bản quyền về công nghiệp sản xuất và ngay cả lãnh vực quốc phòng của Mỹ. Trung Cộng còn cướp đi công việc làm của Mỹ v…v Kết luận Trump cho “Trung Cộng là kẻ thù của Mỹ”. Trong suốt cuộc vận động tranh cử Trump luôn hô hào và cảnh cáo Trung Cộng là sẽ có những biện pháp chế tài Trung Cộng đem lại sự công bằng và quyền lợi cho nước Mỹ. Trump còn mạnh miệng hùng hổ là sẽ đem job từ Trung Cộng về Mỹ.Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức ngày 20 tháng 1 năm 2017, Trump đã có ngay một cuộc điện đàm trực tiếp với bà Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn gọi chúc mừng ông thắng cử mà từ lâu chưa có một vị tổng thống Mỹ nào dám phá lệ có những quan hệ trực tiếp với Đài Loan như vậy từ gần 48 năm.Cuộc điện đàm gây “sốc” cho Trung Cộng. Tập Cận Bình lên tiếng ngay sau đó chỉ trích việc làm sai trái của Trump và cảnh cáo hành động của Trump là đi ngược lại chính sách và đường lối ngoại giao liên hệ giữa hai nước Mỹ-Trung Cộng là “một nước Trung Hoa” và không được xen vào nội bộ của Trung Hoa. Trước phản ứng của Tập Cận Bình và những cơ quan ngôn luận nhà nước Cộng sản Trung Hoa, Trump hùng hổ, ngang ngược, không chịu thua phản công trên Twitter: Trump cho rằng cuộc điện đàm có gì là sai trái khi một người gọi điện chúc mừng tôi. Trump còn mạnh miệng chứng tỏ sự anh hùng của mình nói rằng “ Một nước Trung Hoa” là cái gì mà phải tôn trọng. Dư luận chống Trung Cộng khắp nơi đều trầm trồ khen Trump là người can đảm, có khí phách và mong muốn chính quyền Trump sẽ làm cho Trung Cộng biết tay.Nối tiếp lập trường cứng rắn đương đầu với Trung Cộng, hai Bộ Trưởng Ngoại Giao và Quốc Phòng Mỹ thừa thắng tiến tới. Ngoại trưởng Rex Tillerton trong điều trần trước quốc hội cũng như sau khi nhậm chức đã tuyên bố là Trung Cộng không được xây cất trên những đảo nhân tạo và không muốn Trung Cộng lui tới những hòn đảo hoang đó. Còn Bộ Trưởng Quốc Phòng James Mattis trong chuyến công du đầu tiên ra khỏi nước thăm các nước Á Châu cũng cảnh cáo Trung Cộng về tình hình Biển Đông và cho biết Mỹ cương quyết bảo vệ lưu thông đường biển và không chấp nhận một nước nào độc quyền trên Biển Đông. Trung Cộng phản ứng ngay. Tập Cận Bình cho rằng nếu Hoa Kỳ muốn cấm Trung Hoa như vậy thì Mỹ cứ mở ra một cuốc chiến tranh đi. Còn nếu Hoa Kỳ muốn dùng Đài Loan như lá bài chơi lại Trung Cộng thì coi như Mỹ “tự cầm súng bắn vào chân mình”. Có kinh nghiệm với Mỹ, bà tổng thống Đài Loan cho rằng Mỹ sẽ không bao giờ thay đổi chính sách ngoại giao đang có với Trung Cộng.Tình hình quan hệ giữa hai nước Mỹ-Trung Công bắt đầu căng thẳng. Cuộc khẩu chiến cũng bắt đầu. Lời qua tiếng lại giữa hai bên càng lúc càng nặng nề hơn ăn miếng trả miếng, không còn có những sự tế nhị ngoại giao nữa. Trump cứ thẳng thừng phang bừa vào mặt những đối thủ không làm đúng ý mình. Còn Tập Cận Bình thì cho biết không nhượng bộ thương thuyết bất cứ điều gì khi Mỹ chưa chịu thừa nhận “ một nước Trung Hoa”.Ngày 2 tháng 2, 2017 cô Ivanka con gái rất được tin cậy của Trump đã cùng chồng là Jared Kushner đang là cố vấn cao cấp đáng tin cậy của Trump, ghé thăm Tòa Đại Sứ Trung Cộng ở DC nhân dịp Tết đã có cuộc đàm luận với Đại Sứ Trung Cộng mà nội dung không ai biết là gì. Nhưng theo giới thạo tin thì cho rằng Jared đã cam kết với Đại Sứ Trung Cộng là để cho ông ta lo vụ này.Chỉ vài ngày sau đó một tin sốt dẻo từ Toà Bạch Ốc loan ra là T.T Trump đã gởi thư và có một cuộc điện đàm với Tập Cận Bình và thừa nhận “một nước Trung Hoa”. Tập Cận Bình hả hê về chiến thắng này. Dư luận thế giới ngạc nhiên về sự xuống nước của Trump trong vấn đề Trung Cộng này. Nhiều câu hỏi được đặt ra.Sự thay đổi này cho thấy Trump nhượng bộ và hoà diu với Tập Cận Bình sau những đe doạ và những thách thức từ Tập Cận Bình. Một hành động khó hiểu của Trump đối vối Trung Cộng. Ông Tập Cận Bình nói với Trump trong cuộc điện đàm như sau: “Tôi muốn tổng thống duy trì “ Chính sách một nước Trung Hoa”. Trump trả lời: “Thể theo sự yêu cầu của ông tôi sẽ làm điều đó”. Điều này xảy ra ngược hẳn những tiên liệu. Dư luận khắp nơi ngỡ ngàng !!!. Dự luận cho rằng Trump đã thua Tập trong keo đầu. Khí phách ngang tàng, anh hùng biến mất trong con người của Trump. Trước hành động xuống nước, nhượng bộ, đấu dịu với Trung Cộng người ta còn đánh giá Trump là hèn và quá yếu về ngoại giao trước những thách đố của Tập Cận Bình.“Flip flop” với Trung Cộng cho thấy Trump chỉ là một người ăn nói hồ đồ, gây sốc và hành động nông nổi không có kiến thức và viễn kiến về chính trị quốc tế và ngoại giao.Cũng từ sự “flip flop” này còn cho người ta đánh giá Hoa Kỳ dưới chính phủ Trump đang bán đứng Đài Loan cho Trung Cộng một cách trơ trẽn. Tới đây người viết lại liên hệ đến bài học trong chiến tranh Việt Nam, Hoa Kỳ đã bỏ rơi đồng minh VNCH cho Trung Cộng và Việt Cộng.“Flip flop” với Trung Cộng người ta còn cho rằng Trump hành động như vậy có phải là người yêu nước Mỹ và yêu dân Mỹ như ông ta từng hô hào lớn tiếng là “America First” hay chỉ vì quyền lợi nhỏ nhặt trước mắt của cá nhân và gia đình mà thôi: coi đồng “dollar” trên hết như phương châm của những người làm kinh doanh chỉ biết có “lợi nhuận” kinh doanh cho cá nhân và gia đình.“Flip flop” với Trung Cộng như vậy Trump đã làm cho dự luận coi thường Mỹ lập trường trước sau bất nhất và làm thế giới mà ngay chính đối thủ của mình là Trung Công đã gọi Mỹ là “con cọp giấy”. từ lâu Mao Trạch Đông cũng từng gán cho Mỹ là “con cọp giấy” thì ngày nay với sụ kiện ràng ràng xảy ra càng chứng minh cụ thể hơn. Trump có làm “ Make America Great Again”?Tin tức được điều tra và tiết tộ công khai còn cho thấy Trump và gia đình đã có những cuộc làm ăn business gắn bó với Trung Cộng trước đây. Hiện tại người ta còn biết thêm là “business” của gia đình Trump đang có những dự án đầu tư kinh doanh địa ốc lớn với Trung Cộng trong tương lai rất gần như đầu tư xây cất một hệ thống “hotel” loại “luxury” rải rác nhiều nơi ở Trung Hoa. Đối với cộng sản muốn làm ăn kinh doanh mua bán với chúng thì phải biết điều. Trump là một nhà kinh doanh lão luyện, chuyên nghiệp có tài “deal” gọi là “Deal Maker” chắc biết rõ điều này cho nên sự “flip flop” của Trump với Trung Cộng về “ một nước Trung Hoa” là điều đương nhiên và cũng không có gì khó hiểu. Trump đang là tổng thống Hoa Kỳ hay là một nhà kinh doanh, là CEO của công ty Địa Ốc Trump L.L.C?Một thí dụ điển hình cho thấy Trump vẫn còn máu của một người làm “business” khi hệ thống cửa hàng bán lẽ Nordstrom và một vài cửa hàng bán lẻ khác như Sears, Kmart và v…v đã không bán những mặt hàng của công ty của con gái ông Ivanka Trump thì ông đùng đùng nổi nóng phản ứng nông nổi như trẻ con đòi trừng phạt những cửa hàng bán lẽ đó. Trump có biết rằng ông ta đang là tổng thống của Hoa Kỳ hay không ?. Ngoài ra những đàn em của Trump như bà Kelleanne Convey cố vấn thân cận của ông đã lợi dụng cuộc phỏng vấn tại Toà Bạch Ốc trên “talk show - Fox & Friend” của đài truyền hình TV Fox News và các Twitter cá nhân lên án tiếp những cửa hàng bàn lẽ đó. Kellyanne Convey còn mạnh miệng trơ trẽn quảng cáo những món hàng của con gái ông Trump Ivanka như một loại “quảng cáo sơn đông mãi võ” rẻ tiền: “Hãy đi mua những món hàng của Ivanka đi. Tôi đã có xài qua những món hàng này rồi. Tôi đang quảng cáo thương mại đây …” (Go buy Ivankas suff - Its a wonderful line. I own some of it. I am going to give a free commercial here” v…v. Tiếp theo ông phát ngôn viên báo chí của T.T Trump là Sean Spicer cũng hùa theo lên án Nordstrom.Một vị tổng thống và những chức sắc cao cấp trong Toà Bạch Ôc làm việc dưới quyền Trump làm như vậy có đúng với chức năng và đạo đức của mình hay không?Tin mới nhứt trong chuyến đi u Châu dự hội nghị về an ninh tại Munich, Đức Quốc, trước những phát biểu của phó tổng thống và hai bộ trưởng quốc phòng và ngoaị giao nói về vai trò quan trọng và cần thiết của NATO cho Hoa Kỳ về anh ninh và kinh tế thì Trump vẫn chưa có một quyết định hay ý kiến gì rõ ràng và cụ thể về NATO khiến cho Liên u hoang mang lo lắng. Thượng nghị sĩ John McCain (CH) có một nhận xét về Trump như sau: “Tổng thống đã có những câu nói thật trái ngược nhau. Chúng ta đang chứng kiến thấy những gì tổng thống làm trái ngược với những gì tổng thống nói”. Nhận định này tương tự như câu: “Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn những gì cộng sản làm”.Flip flop dường như là một đặc tính của Trump. Trump đã flip flop về Công Ước QuốcTế về vũ khí hạt nhân của Iran, Trump cũng flip flop về Do Thái về di chuyển toà đại sứ Mỹ đến Jerusalem và xây cất khu nhà ở trên đất của Paleatine.Gần đây Trump lại tiếp tục flip flop về di dân và nước Thuỵ Điển.Ngẫu hứng trong buổi tập họp những ngươì ủng hộ mình ở Florida, Trump đã hùng hổ cường điệu nói Thụy Điễn có biến loạn đại khái như khủng bố vì di dân. Trump nói ra điều này như một thứ răn đe gieo sợ hãi cho ngươì dân Mỹ: “đó có thấy không di dân đem khủng bố vào trong nước đó”.Nhưng khi bị chính quyền Thuỵ Điển chất vấn yêu cầu Trump cho biết rõ ông ta nói nước Thuỵ Điển có biến loạn gì trong ngày thứ Sáu. Phát ngôn viên Toà Bạch Ốc và Trump đã nhanh chóng nhảy ra cứu Chúa đính chính và lái sang chuyện khác và nói rằng TT Trump chỉ nói về tệ nạn xã hội của Thuỵ Điển mà thôi. Nhưng chẳng có một lời xin lỗi nhà nước Thuỵ Điển. Tiếp tục bị dồn vào thế phải nói thì Trump lại lấp lững cho rằng Trump chỉ muốn nói về một câu chuyện về di dân được chiếu trên đài truyền hình Fox News mà ông ta đã coi trong đêm trước mà thôi. Cơ quan an ninh của chính quyền Thuỵ Điển báo cáo rằng trong ngày Thứ Sáu Thụy Điển chẳng có một “incidence” gi ghê gớm như Trump thản nhiên cường điệu tuyên truyền và phóng đại.“Quân tử nhứt ngôn là quân tử dại, quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn” có phải câu này ảnh hưởng và chi phối flip flop của Trump chăng?Để tạm kết luận người viết xin lập lại câu nói của thượng nghị sĩ sĩ John McCain để chiêm nghiệm trong những ngày tháng sắp tới về Trump và nội các của ông: “Tổng thống có những câu nói thật trái ngược nhau. Chúng ta đang chứng kiến thấy những gì tổng thống làm trái ngược với những gì tổng thống nói” (The president,I think, makes statements (and) on other occasions contradict himself. So weve learned to watch what the president does as opposed to what he says” (trích từ The Guardian – 18-2-2017).Tổng thống Trump còn flip flop trong bao lâu nữa?Trump có làm “Make America Great Again” và “America First”. Hay đó chỉ là những khẩu hiệu xuông, trống rỗng vô nghĩa có tính cách mị dân, phĩnh gạt dân mà thôi dưới chiêu bài “dân túy”.