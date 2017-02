Trump: Ưu Tiên Trục Xuất Di Dân Phạm Tội Đang Ở Mỹ

WASHINGTON - Chính quyền Trump không xét lại chủ trương bảo vệ di dân là con vị thành niên nhập lậu cùng gia đình, đuợc gọi bằng tên “những người theo đuổi giấc mơ Mỹ quốc – dreamers” – nhưng, thành phần nhập lậu khác vẫn là đối tuợng trục xuất, theo tài liệu hướng dẫn phố biến hôm Thứ Ba của Bộ nội an.Chương trình gọi là DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) ban hành dưới triều TT Obama.Hướng dẫn của Bộ nội an là 1 phần trong kế hoạch thực hành sắc lệnh ngày 25-1 của TT Trump về kiểm soát biên giới và cưỡng chế luật di trú.Viên chức Bộ nội an xác nhận sẽ ưu tiên trục xuất thành phần di dân phạm tội, kể cả những người chưa bị xét xử.