Đài Loan: Phép Thử TT Trump

Trong bang giao, ngoại giao, chuyện tình nghĩa, chánh nghĩa chỉ là vỏ bọc, lớp sơn ngoài phần lớn để tuyên truyền cho êm tai hầu bao che quyền lợi là cốt lõi gỗ, thép bên trong vốn là đối tượng thực chất trong đàm phán. Đó là căn bản của câu không có thù muôn đời, bạn muôn thuở, chỉ có quyền lợi là miên viễn thôi. Phân tích cho thấy TT Trump phá lệ “Một Trung Quốc” điện đàm trực tiếp với TT Thái anh Văn của Đài Loan. TC phản đối TT Trump hết cỡ đã không theo nguyên tắc “Một Trung Quốc” mà hai bên Mỹ, TQ đã tuân thủ cả 40 năm trời, không một tổng thống Mỹ đắc cử hay đương nhiệm nào làm thế.Tổng Thống Đài Loan cũng thừa biết quyền lợi là yếu tố chánh chi phối bang giao nên cũng không để Đài Loan lọt vào giữa hai lằn đạn, để Mỹ dùng mình làm lá bài “trao đổi” quyền lợi với TC. Ba bên Washington, Bắc Kinh, Đài Bắc đều biết quyền lợi của mỗi nước là trên hết. Ngay TT Trump hồi tháng 12 năm 2016 cũng lên tiếng trước cơn phẫn nộ của TC, rằng Mỹ không nhất thiết tuân thủ nguyên tắc “Một TQ”. Tuy đã giảm nhẹ cho việc phá lệ này bằng chữ “không nhất thiết”, bây giờ TT Trump gởi thơ cám ơn, chúc Tết Con Gà tuy trễ cho Chủ Tịch Bình của TC, bày tỏ hy vọng hai bên sẽ thảo luận xây dựng. Chưa đủ TT Trump còn điện đàm thẳng với Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 09/02/2017, với tư cách nguyên thủ Mỹ TT Trump minh thị tuyên bố tôn trọng nguyên tắc “một nước TQ”. Làm cho thiên hạ sững sờ, thiên hạ càng thấy TT Trump là một người rất khó hay không thể dự đoán lời nói và hành động. Nói theo kiểu bình dân VN, TT Trump là người dễ dàng trở trái làm mặt.Vấn đề chánh là từ từ và bình tĩnh chờ xem, theo dõi coi trong cuộc gặp gỡ có tin vào tháng 7 sắp tới của TT Trump với Chủ Tịch Tập cận Bình hay trong cuộc đàm phán cấp chuyên môn của TC và chánh quyền của TT Trump. Để coi TT Trump có phản bội Đài Loan, bán đứng Đài Loan như các trào tổng thống Mỹ 40 năm trước đây hy sinh Trung Hoa Dân Quốc tiền thân của Đài Loan để bắt tay với TC.Tình hình cho thấy sau khi TT Trump điện đàm xác nhận sẽ tuân thủ “Một nước TQ” với Chủ Tịch Tập cận Bình thì TC tỏ ra hết sức “hồ hởi, phấn khởi” với TT Trump. Chủ tịch Trung Quốc hoan nghênh quan điểm của Mỹ trên vấn đề Đài Loan.Còn Đài Loan không hốt hoảng vì nhiều dấu chỉ cho thấy, chánh quyền của Đài Loan rút kinh nghiệm Trung Hoa Dân Quốc bị Mỹ chơi một vố thất quốc sa bang như VN Cộng Hoà bị Mỹ bỏ rơi khi Mỹ bắt tay được với TC, nên Đài Loan đã thủ kỹ trước rồi. Trong một thông báo, phát ngôn viên Văn phòng tổng thống Dài Loan, Alex Huang nêu rõ: "Đài Loan và Mỹ đều duy trì mối liên lạc và trao đổi thông tin chặt chẽ nhằm duy trì cách tiếp cận an toàn cho mối quan hệ. Duy trì tốt mối quan hệ Đài Loan-Mỹ và mối quan hệ 2 bờ eo biển Đài Loan là thực hiện lợi ích quốc gia và là chìa khóa đối với hòa bình và ổn định khu vực."Có thể coi như TT Trump đã bước đầu thành công trong việc làm bàn để đàm phán với TC. Làm bàn bằng nhiều người, nhiều vấn đề để treo giá cao cho cuộc đàm phán, chớ không phải chỉ với lá bài TT Trump điện thoại với TT Đài Loan. Từ Bộ Trưởng Quốc Phòng, Ngoại giao, Giám đốc CIA, Chủ Tịch Hội đồng Thương mại Mỹ, Đổng lý Văn Phòng Phủ Tổng Thống và chính TT Trump cũng hơn một lần có những lời tuyên bố cứng rắn với TC. TT Trump điện đàm cho 17 nguyên thủ quốc gia rồi mới điện thoại cho Chủ Tịch Bình, là người thứ 18.TT Trump điện thoại cho Chủ Tịch Bình là Ông sẽ tuân thủ nguyên tắc “Một TQ”. Câu nói có vẻ trở trái làm mặt ấy của TT Trump cần được xem coi TT Trump có sử dụng khi đàm phán với TC hay không. Hay lời tráo trở ấy chỉ là một cách hạ nhiệt trước khi đàm phán. Coi liệu TT Trump có dùng lá bài ấy để trao đổi với TC trên những thiệt hại của Đài Loan hay không. Nói cách khác, TT Trump có bán đứng Đài Loan cho TC không. Coi TT Trump có cắt đứt tương quan quân sự giữa Mỹ và Đài Loan sau khi các tổng thống Mỹ tiền nhiệm cắt đứt ngoại giao nhưng vẫn duy trì tương quan thương mại và quân sự với Đài Loan hay không.Đài Loan đã tiên liệu, phòng thủ TC trả đũa ngay sau khi TT Thái anh Văn lên nắm chánh quyền chủ trương tự trị và độc lập đối với TC. TC đã hạn chế người TQ ở lục địa du lịch Đài Loan. TC đã mua chuộc 1 nước ở Phi châu cắt bang giao với Đài Loan, hiện chỉ còn 21 nước bang giao với Đài Loan. Nhưng Đài Loan vẫn đứng vững trên đôi chân của mình.Việc TT Trump điện đàm trực tiếp với TT Thái Anh Văn không biến Đài Loan thành con bài để Mỹ trao đổi với TC. Đài Loan đã sống trong cảnh éo le do Mỹ gây ra cả 40 năm rồi mà đâu có chết, trái lại còn sống hùng, sống mạnh nữa là đằng khác nhờ có tự do, dân chủ nên huy động và phát huy được nội lực dân tộc, và làm cây đèn pha tự do, dân chủ cho các nước chậm tiến và đang phát triển.Bà TT Thái Anh Văn thừa biết rằng hành động TT Trump điện đàm cho Bà khiến TC phẫn nộ. Bà không cắt đứt mọi liên hệ với Bắc Kinh, trong khi vẫn tìm kiếm sự bảo vệ của Mỹ. TT Trump có thể dùng những lá bài kinh tế, tài chánh, tin tặc, tự do hàng hải, tranh chấp, quân sự hoá biển đảo ở Biển Đông để trao đổi với TC. Chớ khó nếu không muốn nói không thể bán đứng Đài Loan cho TC. Đài loan mua nhiều vũ khí của Mỹ, là bạn hàng hạng 5 của Mỹ. Vì Đài Loan là một thế lực quân sự Mỹ cần trong liên minh kềm chế TC.TT Trump và nội các cứng rắn với TC cũng thấy Đài Loan là một thực thể có ý chí và sức lực đấu tranh cho sự sinh tồn của mình. Ngay Mỹ muốn hy sinh hay bán đứng Đài Loan cho TC, Mỹ cũng không làm được. Vì Đài Loan có nội lực dân tộc, có ý chí, có khả năng, có tinh thần quốc gia, có chánh quyền hữu hiệu, những yếu tố cấu thành một quốc gia. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn thể hiện một chính sách trung hoà giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, thể theo nguyện vọng của đa số nhân dân và kềm chế sự leo thang sự phẫn nộ của Bắc Kinh. Việc TT Trump nói chuyện và thừa nhân “Một TQ” không có thể hại thêm gì nữa cho Đài Loan. Đài loan đã bị Mỹ và TC ép như thế 40 năm rồi, mà Đài Loan vẫn tồn tại và phát triển.Phủ tổng thống Đài Loan hôm thứ Sáu đã đáp ứng diễn biến mới này, nói rằng Đài Loan và Hoa Kỳ vẫn duy trì mối quan hệ "gần gũi" với hướng tiếp cận "là duy trì quan hệ tốt và cố không để xảy ra sự cố nào". Trong một tuyên bố, Văn phòng tổng thống Đài Loan nói chính quyền ở Đài Bắc hiểu rằng chính phủ Hoa Kỳ "coi trọng việc duy trì hòa bình và ổn định ở Đông Nam Á."./.(VA)