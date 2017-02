Đòi CS Cho Hướng Đạo Hoạt Động

Nhà nước CSVN vẫn siết chặt các xã hôi dân sự -- trong đó, Hội Hướng Đạo VN vẫn còn bị cấm hoạt động.Tuy nhiên, cấm như thế, nhà nước CSVN đã vi phạm cả Hiến pháp VN, và cả Công ước quốc tế.Trên một bài viết hôm 17/2/2017 trên mạng AnhBaSam, tựa đề “Hội Hướng Đạo Việt Nam cần được hưởng bảo hộ pháp lý của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị ngày 16-12-1966,” tác giả Nguyễn Lệnh lý luận rằng Hội Hướng Đạo VN phải được sinh hoạt hợp pháp tại VN, vì Hiến Pháp và các Công ước Việt Nam đã đều quy định như thế.Nguyễn Lệnh là cựu Hướng đạo sinh Hội HĐVN – Luật sư tập sự thuộc Luật sư Đoàn Tòa Thượng Thẩm Huế trước 30/4/1975 – Luật sư thực thụ thuộc Đoàn Luật sư Tp. SG từ 16/8/1996 đến nay.Bản văn của Nguyễn Lệnh gửi từ Sài Gòn, đề ngày 17/2/2017, để gửi “Kính gởi: Chính phủ các quốc gia thành viên Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị....”Tác giả Nguyễn Lệnh dựa vào Hiến Chương LHQ, lý luận, trích:“– Căn cứ vào “Lời nói đầu” của Công ước có ghi:“Xét rằng, theo Hiến chương Liên hợp quốc, các quốc gia có nghĩa vụ thúc đẩy sự tôn trọng và bảo đảm mọi mặt các quyền và tự do của con người.Nhận thấy rằng, mỗi cá nhân, trong khi có nghĩa vụ đối với người khác và đối với cộng đồng của mình, thì phải có trách nhiệm phấn đấu cho việc thúc đẩy và tôn trọng các quyền đã được thừa nhận trong Công ước này”.– Căn cứ vào Điều 21 Công ước có ghi:“Quyền hội họp hòa bình phải được công nhận. Việc thực hiện quyền này không bị hạn chế, trừ trường hợp do pháp luật quy định và hạn chế này là cần thiết trong một xã hội dân chủ, vì lợi ích an ninh quốc gia, an toàn và trật tự công cộng, để bảo vệ sức khỏe của công chúng hoặc nhân cách hoặc bảo vệ quyền và tự do của những người khác”.– Căn cứ vào Điều 22 Công ước có ghi:“1. Mọi người có quyền tự do lập hội với những người khác, kể cả quyền lập và gia nhập các công đoàn để bảo vệ lợi ích của mình.2. Việc thực hiện quyền này không bị hạn chế, trừ trường hợp do luật pháp quy định và những hạn chế này là cần thiết trong một xã hội dân chủ, vì lợi ích an ninh quốc gia, an toàn và trật tự công cộng, để bảo vệ sức khỏe của công chúng hoặc nhân cách, hoặc các quyền và tự do của những người khác. Điều này không ngăn cản việc hạn chế hợp pháp đối với những người trong các lực lượng vũ trang và cảnh sát.3. Không một quy định nào của điều này cho phép các nước tham gia Công ước về tự do lập hội và bảo vệ quyền được tổ chức hội năm 1948 của Tổ chức Lao động quốc tế được tiến hành những biện pháp lập pháp hoặc áp dụng luật làm phương hại đến những đảm bảo nêu trong Công ước đó”.– Căn cứ vào Điều 41 Công ước có ghi:“Mỗi quốc gia thành viên Công ước này đều có thể tuyên bố theo điều này vào bất kỳ thời điểm nào là họ công nhận thẩm quyền của Ủy ban (Quyền con người) được nhận và xem xét những thông báo về trường hợp một quốc gia thành viên khiếu nại một quốc gia thành viên khác không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo Công ước…”.– Căn cứ vào Hiến pháp và pháp luật Việt Nam quy định về quyền lập hội, quyền hội họp của công dân.– Căn cứ sự gia nhập của Việt Nam vào Công ước ngày 24-9-1982.Với những căn cứ nêu trên, tôi nhân danh là một công dân nước Việt Nam và là một cựu Hướng Đạo sinh của Hội Hướng Đạo Việt Nam (Hội HĐVN), nhận thấy có trách nhiệm phấn đấu cho việc thúc đẩy và tôn trọng các quyền hội họp hòa bình và quyền tự do lập hội ghi trong Công ước phải được đảm bảo thực hiện mọi mặt trên đất nước Việt Nam đối với trường hợp Hội HĐVN của tôi. Vì thế, tôi xin trình bày vấn đề liên quan đến quyền tự do lập hội và quyền hội họp hoà bình của các hội viên Hội HĐVN đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng CSVN) cầm quyền và Chính phủ Việt Nam xâm phạm một cách nghiêm trọng trong gần nửa thế kỷ vừa qua...”(ngưng trích)Bài viết dài của Nguyễn Lệnh dẫn ra 2 văn bản của CSVN được cho là vi phạm nghiêm trọng nhân quyền...Đặc biệt, tác giả mời gọi tất cả những người quan tâm hãy trình hồ sơ CSVN vi phạm nhân quyền (cấm lập hội) tới tất cả các hội đoàn phi chính phủ quóc tế và tới các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ, nơi đã có Đạo luật Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act) để trừng phạt các chính phủ vi phaạ nhân quyền, buộc Hà Nội phải cho sinh hoạt các xã hội dân sự.Bài viết dài, nhiều lý luận phức tạp về luật pháp, có thể dùng tham khảo cho các cựu hướng đạo sinh, và cả những người hoạt động trong các xã hội dân sự, toàn văn ở đây: https://anhbasam.wordpress.com/2017/02/17/11-683-hoi-huong-dao-viet-nam-can-duoc-huong-bao-ho-phap-ly-cua-cong-uoc-quoc-te-ve-cac-quyen-dan-su-va-chinh-tri-ngay-16-12-1966/