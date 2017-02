30/4/2017: Tưởng Niệm và Tri Ân

Tưởng Niệm và Tri Ân

Chiến Sĩ Vô Danh Việt Nam Tự Do



Kính Gởi: Đồng Bào Quốc Nội Và Quốc Ngọai Kính Mến,

Sau 42 năm đất nước được gọi là thống nhất, nhưng cuộc tranh đấu bảo vệ quê hương chống ngọai xâm vẫn chưa ngừng mà càng lúc càng quyết liệt hơn và nếu so với cuộc chiến bảo vệ tự do của Quân Dân Miền Nam trước năm 1975, thì cuộc chiến bảo vệ quê hương từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mâu của tòan dân Việt chúng ta hiện nay còn khốc liệt hơn và nước có thể bị mất trong thời gian không xa, vì trong nước gặp người lãnh đạo khôn nhà dại chợ không có cái tâm, lại thiếu cái tầm, trong khi Trung Cộng bên ngòai đang ngày đêm rình rập với mưu sâu kế hiểm quyết chiếm Việt Nam !

Sỡ dĩ nước ta còn được tồn tại đến ngày hôm nay không phải nhờ công riêng của bất cứ chế độ nào, tổ chức nào, thành phần nào, đảng phái nào .v.v... mà đó là nhờ công lao xương máu của những chiến sĩ vô danh đang đấu tranh trong thầm lặng ở khắp mọi nơi trong cũng như ngòai nước, họ là những chiến sĩ can trường ngòai chiến tuyến, là những ngưòi phụ nữ con cháu của các bà Trưng Triệu quyết không để mất một tấc đất cho giặc, là những công dân đang còn sống trong nước nhưng với tinh thần uy vũ bất năng khuất cam chịu cảnh tù đày để đòi lại quyền tự do dân chủ cho Việt Nam, là những trí thức mặc dù rất thương yêu gia đình cha mẹ và vợ con nhưng họ lại yêu Việt Nam hơn nên muốn thấy quê hương sớm qua cảnh lầm than tăm tối mà cam chịu cảnh đày đọa trong ngục tù mà đã khước từ thẳng thừng việc đánh đổi tự do cá nhân với việc được định cư tại Mỹ ! họ là những em, những cháu học sinh, sinh viên ngây thơ vô tội nhưng sẵn sàng hy sinh thân mình, bất chấp đày đọa hay phải chịu nhục hình cho đất nước vô điều kiện .v.v... nhờ những chiến công, và hy sinh của những Chiến Sĩ Vô Danh Việt Nam đó mà nay đã giúp đâm hoa kết trái trên ruộng đồng, núi, sông, biển Việt Nam thêm lớn mạnh, như đồng bào trong nước nay đã dần dần hết sợ hãi trước bạo quyền và có ý-thức cao.

Trong cuộc đấu tranh hiện nay, chúng ta đang ở thế mạnh với đầu đủ 3 yếu tố cần thiết như: "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", về nhân hòa và địa lợi đã cho thấy đồng bào trong và ngòai nước đều có cùng một mẫu số chung là sự sôi sục căm hờn Trung Cộng xâm lược, và kẻ buôn dân bán nước, bên cạnh đó Hải Ngọai còn được xem như là một nước Việt Nam thứ hai dồi dào phương tiện mà ai cũng phải thừa nhận là hậu phương yểm trợ cho Quốc Nội rất hữu hiệu, ngòai ra chúng ta còn may mắn có thêm được yếu tố thiên thời đúng lúc, qua sự bùng nổ của mạng lưới thông tin tòan cầu, internet, Yahoo, Google Twitters .... đã tiếp tay chuyển tin tức trung thực từ thế giới văn minh bên ngòai, nơi có đầy đủ tự do và nhân quyền, giúp làm ngọn hải đăng soi đường cho người đấu tranh.

Chính vì lý do nêu trên nên một số không ít anh em trong giới vô danh và khiêm nhường như chúng tôi đã bất chấp khó khăn và trở ngại mọi mặt đã quyết định góp tay nhau lần đầu tiên tổ chức một buổi tưởng niệm và tri ân những Chiến Sĩ Vô Danh Việt Nam Tự Do đã hy sinh hay còn đang tiếp tục tranh đấu nơi tuyến đầu hoặc còn đang bị giam cầm tù tội nơi quê nhà và buổi lễ sẽ được tổ chức lúc 18 giờ 30 ngày Chủ Nhật 30 tháng 4 năm 2017 tại TP Westminster Thủ Đô Người Việt Tị Nạn Little Sàigòn, Orange County California.

Xin tâm thành kính mời Đồng Bào, Anh Chị Em và các Chiến Hữu, những người không quên ơn nước, không run sợ, hoặc còn lửa trong tim, hoặc còn quan tâm đến vận mạng đất nước xin cố gắng thu xếp thời gian đến tham dự buổi lễ đặc biệt này để chúng ta cùng nhau viết lên một bài ca bất khuất nhắn về quê nhà để làm ấm lòng người vì núi sông. Chân thành cám ơn qúi vị.

TM. Phạm Hòa / Trưởng Ban Tổ Chức

Unknown Soldiers Group of ARVN (U.S.G.A.)