VIỆT NAM ĐANG TIẾN HÀNH

ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC LẤN THỨ HAI?



Đào Như



Thân gửi các thành viên Foyer Renaissance

(Hà Nội-Saigòn & Hải ngoại)

NHỮNG BIỂU HIỆN-

- Trường hợp bà Bùi Thị Minh Hằng: Bà Bùi thị Minh Hằng, người phụ nữ đấu tranh cho Dân chủ và chống lại Trung Cộng xâm lấn Biển Đông, vừa được chính thức phóng thích sau đúng 3 năm thụ án tù. Bà Hằng được phóng thích theo một thù tục và lịch trình thật hiếm thấy nếu không muốn nói là chưa từng có dưới chế độ CSVN hiện hành. Ngày 26-8-2014, tòa án tỉnh Đồng Tháp đã kết án một nhóm 3 người họat động nhân quyền, dân chủ, gồm có bà Bùi Thị Minh Hằng, Ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn thị Thúy Quỳnh. Bà Hằng được coi như là bị cáo chính, bà bị kết án 3 năm tù giam, ông Minh bị 2 năm 6 tháng và bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh bị 2 năm. Tất cả 3 người đều bị quy vào tội gây rối trật tự công cộng. Theo lời tường thuật của người con trai bà Hằng, anh Bùi Trung Nhân, với đài VOA, http://www.voatiengviet.com/a/nha-hoat-dong-bui-thi-minh-hang-ra-tu/3719195.html thì chính quyền CSVN đã thông báo cho gia đình hay để lên Gia Lai rước bà Hằng vào sáng 11-2-2017. Anh Bùi Trung Nhân còn nói thêm rằng việc làm đầu tiên của mẹ anh sau khi được thả, bà Hằng sẽ đến dự một buổi thánh lễ ở nhà Thờ. Theo thông tin các báo trong nước cũng như hải ngoại đều cho biết trong phái đoàn đến đón bà Hằng tại Gia Lai, có các ông Nguyễn Bắc Truyền (cựu Tù nhân lương tâm), Nguyễn văn Minh, và các bà Dương Thị Tân (vợ của blogger Điếu Cày), bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh…và một số tín đồ Hòa Hảo và một số trí thức của tổ chức Xã Hội Dân Sự…Sau khi nhận được bó hoa danh dự, trước mũi một số đông Công An và cán bộ Cộng sản đang theo dõi buổi tiếp đón, bà Hằng không ngần ngại tuyên bố: Sau khi mãn hạn tù bà sẽ cực lực đấu tranh mạnh mẽ hơn. Bà cho hay Bộ công an CSVN đã khuyên bà nên đi Mỹ nhưng bà nhất mực từ chối. Và bà còn ví von là bà đã “tốt nghiệp hạng ưu trường đào tạo dành cho những người đấu tranh” do Chế độ cộng sản dựng lên. Việt Nam hôm nay đã trở thành “cường quốc dân oan”. Trong buổi gặp gỡ với phóng viên đài BBC hôm 12-2-2017 bà Hằng cho biết: bà muốn nhà cầm quyền càng sớm càng tốt thay đổi cách ứng xử với các giới hoạt động bằng cách đối thoại với họ ngay từ đầu. Trước khi được thả tù, bà Hằng đã gửi đến Trưởng trại tù, lời cám ơn là bà được thả tù về với gia đình cùng với nguyên vẹn toàn bộ tài sản, vật dụng tùy thân, thư từ, nhật ký, bút tích ghi chép riêng của bà từ ngày bà bước chân vào nhà giam. Bà Hằng cũng cho hay là những bài thơ, những ghi chú của bà khi bà còn ở trong tù được các facebookers, bloggers đón nhận và phát tán trên các mạng xã hội rộng khắp. Rõ ràng Bà Hằng là người đầu tiên trong số tù nhân chính trị được ra về với một chế độ đặc biệt như vậy.

Trước bối cảnh phóng thích bà Hằng, và trước những lời phát biểu có tính cách khuynh loát nhà cầm quyền CSVN của bà Hằng, ai cũng phải công nhận đây là một sự kiện chưa từng xẩy ra tại VN dưới chế độ cộng sản. Trước khi tìm hiểu những gì tiềm ẩn phía sau sự kiện này, thiết nghĩ chúng ta cũng nên quan tâm đến vài sự kiên xảy ra một cách nhịp nhàng cùng với quá trình phóng thích bà Hằng.

- Trường hợp Trần Huỳnh Duy Thức:

Trong một cuộc phỏng vấn của đài VOAtiếngViệt, hôm 2-2-2017 về buổi gặp gỡ của gia đính với ông Trần Huỳnh Duy Thức tại nhà lao ở Nghệ An hôm 29-1-2017, ông Trần Huỳnh Duy Tân, người em trai của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, cho đài VOA hay rằng: ”Anh ấy nói với gia đình đừng có nói cái chuyện đi (Mỹ) nữa. Anh nói sự thay đổi sẽ rất là nhanh chóng, không có ngăn cản sự thay đổi đâu. Anh ấy rất kiên định trong vấn đề anh ở lại”. Ai cũng phải ngạc nhiên trước nội dung câu tường thuật này. Ấy vậy mà nó vẫn được phát tán rộng rãi trên mạng trong nước cũng như hải ngoại.

– Ông Bùi Tín và bài tường thuật:Theo lời tường thuật của ông Bùi Tín, để thực hiện giấc mộng hòa hợp hòa giải dân tộc vào tối ngày 9-1-2017, tại Dinh Độc Lâp-Sài gòn, tức là Hội Trường Thống Nhất ngày nay http://www.diendantheky.net/2017/01/bui-tin-mon-no-hoa-hop-hoa-giai.html có buổi họp mặt các cán binh và thân nhân Hoàng Sa, Gạc Ma nhân dịp kỷ niệm 3 năm hoạt động của tổ chức Xã hội Dân sự, Tự do:”Nhịp Cầu Hoàng Sa”,với sự hiện diện và tham dự của các cựu quân nhân Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa cũng như các cựu quân nhân thuộc Quân đội Nhân Dân Việt Nam. Đây là thời điểm cần ghi lại dấu ấn lịch sử, Quân đội Việt Nam Cộng Hòa và Quân đội Nhân Dân Việt Nam, đã có một thời đứng chung trong một chiến hào, cùng chung một chiến tuyến chống lại kẻ thù truyền kiếp của dân tộc, bọn Trung Cộng lấn chiếm Biển Đông. Phải chăng, một lần nữa chúng ta phải giải quyết món nợ lịch sử: hòa hợp hòa giải dân tộc để đổi mới đất nước vẹn toàn.



- Phát biểu của nhà báo Phạm Chí Dũng: Trên trang mạng Diễn Đàn Thế Kỷ, ông Phạm Chí Dũng hôm 1-2-2017 nêu lên vấn đề Đảng (CS) phải tìm hòa hợp dân tộc về văn học. Ông Dũng cho biết: Chủ tich Hội Nhà Văn Việt Nam đột ngột ra http://www.diendantheky.net/2017/02/pham-chi-dung-ang-phai-tim-hoa-hop-dan.html thông báo mời tất cả các nhà văn ở trong nước và hải ngoại, kể cả các nhà văn phục vụ cho chế độ cũ về dự hội nghị Hòa Hợp Hòa giải Dântộc nhân dịp giỗ Tổ Hùng Vương sắp tới vào ngày 10-3-2017. Đồng thời ông Phạm Chí Dũng cũng nhấn mạnh, có những dấu hiệu khá rõ cho thấy một chủ trương, chiến dịch chiêu dụ người Việt ở hải ngoại được Đảng chỉ đạo thực hiện từ đầu năm 2017. Ông Dũng cho rắng nếu chính phủ trong nước thật tình muốn giải quyết thấu đáo vấn đề hòa hợp hòa giải dân tộc, thì phải giải quyết trước hết hòa hợp hòa giải về Văn Học vì Văn Học hàm chứa mọi vấn đề: Trí thức, Chính trị, Xã hội và Khoa học, Nhân văn…Giải quyết vấn đề hòa hợp hòa giải dân tộc về Văn Học là giải quyết vấn đề hòa hòa giải dân tộc từ căn bản từ gốc rể, chứ không phải từ ngọn, từ cành…



- Những hình ảnh về “Nghĩa Tình vanviet”: Trang mạng vanviet.info/cũng phổ biến những hình ảnh gọi là “Nghĩa tình vanviet” trong nước và hải ngoại http://vanviet.info/so-dac-biet/nghia-tnh-van-viet/ Qua những hình ảnh cho chúng ta thấy vanviet.info tổ chức những buổi gặp gỡ trao đổi chân tình giữa các giới văn học trong nước và hải ngoại tại Hà Nội, Saigòn, Mỹ (Santa Ana, Virginia, Garland…) đều có sự tham dư tích cực của các nhà văn ở hải ngoại, nhất là ở Hoa Kỳ cũng như những Chủ biên của các báo chí tiếng Việt ở hải ngoại, nhất là ở Mỹ. Hẳn nhiên, vấn đề chủ chốt ở đây vẫn là giải quyết vấn đề hòa giải hòa hợp dân tộc dựa trên Văn Học là điều cốt lõi…



- Nhận định của Cát Linh /đài RFA: Chúng ta vẫn ghi nhận ở đây, mặc dầu nhận định của Cát Linh/RFA về giấc mơ hòa hợp hòa giai dân tội với Văn Học http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/reconcil-though-literature-long-way-ahead-cl-02072017104954.html là con đường xa vạn dậm, nhưng theo ông Phạm Xuân Nguyên, một nhà văn trong nước, các nhà văn ở trong nước hay hải ngoại đều nặng lòng với tiếng Việt thì nặng lòng với đất tổ quê hương. Họ sẽ thật lòng đáp ứng nếu chính phủ trong mước cũng thật lòng muốn tiến đến dứt khoát hòa hơp hòa giài dân tộc.Tinh tế hơn, ông Phạm Phú Minh, Chủ biên trang mạng Diễn Đàn Thế Kỷ ở hải ngoại, cho rằng có vẻ đây là một thái độ thăm dò chính trị. Vì làm sao họ có thể gọi được một số lớn các nhà văn hải ngoại về nước họp trong vòng 1, 2 tháng?

Thông qua những sự kiên trên từ quá trình phóng thích bà Bùi Thị Minh Hằng đến vấn đề hoà hợp hòa giai dân tộc về Quân sư, và về Văn Học, phải chăng đây là những động thái cố ý thăm dò ý chí chính trị của anh em quân đội hai bên, của các nhà văn hóa, các nhà chính trị trước khi Chính Phủ Việt Nam đưa ra một lộ trình thay đổi thế chế, phát triển kinh tế, nới rộng dân chủ, Chính phủ cần sự hỗ trợ và chia sẻ hợp tác của mọi tầng lớp dân chúng, trong nước nhất là đồng bào tỵ nạn ở hải ngoại.



Ý Kiến GSTS Vũ Minh Giang-Trên trang mạng báo VOV.vn (Voice of Viet Nam) hôm 2-2-2017 có chạy hàng tít lớn: “VIỆT NAM CẦN ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC LẦN THỨ 2”. http://vov.vn/xa-hoi/viet-nam-can-tien-hanh-cuoc-doi-moi-dat-nuoc-lan-thu-2-588460.vov. Nhân cuộc phỏng vấn của VOV.vn, GSTS Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Đào tạo-Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng “Sau 30 năm Đổi Mới (1986-2016) nếu chúng ta hài lòng với cái ‘đủ ăn, thoát khổ, thoát nghèo’ thì sẽ tụt hậu so với các nước phát triển trên thế giới. Để đất nước ngày càng phát triển thì Việt Nam cần thực hiện một cuộc đổi mới đất nước lần thứ 2 nên phải đủ tầm, đủ lực đủ trí. Thế nhưng đất nước chúng ta đang đối diện với nhiều thách thức và cần nguồn nhân lực có chất lượng cao có thể thích ứng với những biến động khôn lường không thể tính trước được đang diễn ra trên thế giới hôm nay…”

Giáo sư Vũ Minh Giang, một người tri thức có can đảm có dũng khí dám nói lên sư thật đó là hiện tại ViệtNam đang đối diên với nhu cầu về nguồn nhân lực có đủ chất lượng cao. Câu nói của GS Vũ Minh Giang nhắc nhở Nhà Nước Việt Nam nhớ rằng hiện tại Việt Nam có hàng trăm ngàn chuyên viện cấp cao về Điều hành, Khoa học Công nghệ, Y tế, Ngân Hàng, Tài Chánh…đang sống ở ngoại quốc họ được đào tạo từ những trường đại học thời danh trên toàn thế giới, từ các Cộng hòa Đông Âu, Tây Âu, Pháp, Đức, Từ Úc, Từ Canada nhất là từ Mỹ. Họ đang nắm giữ những chức vụ chủ chốt về chuyên môn tại các quốc gia sở tại. Hàng trăm ngàn người này sẽ tìm về đất tổ Việt Nam, như đàn cá hồi tìm về nguồn nước ngọt, để hợp tác phụng sự phát triển đất nước nếu Chính phủ Việt Nam biết quyết định sẽ đổi mới đất nước lần thừ 2, thật tâm từ bỏ Chuyên chính vô sản, mở rộng Tự do ,Dân chủ, thể chế đa nguyên, trên căn bản tư tưởng Xã hội Dân sự…

Dù sao đi nữa, nguồn tin Việt Nam Đang Tiến Hành Công Cuộc Đổi Mới Đất Nước Lần Thứ 2 vẫn là niềm hy vọng vừa được cháy sáng lên trong tâm tưởng của 90 triệu đồng bào Việt Nam trong nước và hải ngoại trong những ngày đầu năm Đinh Dậu./.

Đào Như

Chicago-

Nguyên Tiêu Đinh Dậu

15-Feb-2017