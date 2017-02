Đại Hội của Liên Hội Sinh Viên MAUVSA kỳ VI

Tuyết Mai

Liên Hội Sinh viên MAUVSA (Middle Atlantic Union Vietnamese Student Associations) đã tổ chức Đại Hội (Conference) lần thứ VI trong ba ngày 10th-12th/2/ 2017 tại Marriott Fairview Falls Church, VA với chủ đề “Making Waves”. Có trên 400 sinh viên từ 11 Hội sinh viên VN ở 11 trường đại Học vùng Washington, D.C., MD, VA, North Carolina và nhiều trường khác về tham dự. Đại Hội được khai mạc vào lúc 7:30 chiều ngày 10th, 2, 2017. Ngoài hơn 400 sinh viên, cựu sinh viên còn có phụ huynh, nhiều vị đại diện trong CĐ, HTĐ, MD&VA, các cơ quan truyền thông báo chí và nhiếp ảnh tham dự.

Không khí Lễ Khai mạc rất tưng bừng, nhộn nhịp với tiếng cười nói, vỗ tay, reo hò vang dội, thể hiện tinh thần đoàn kết, tràn đầy sức sống của thế hệ trẻ. Bà Minh Nguyệt Oakberg, đại diện CĐ HTĐ, MD&VA.



MAUVSA là chữ viết tắt của Middle Atlantic Union of Vietnamese Student Associations) là một trong số 11 hội đoàn của “The Unions of “UNAVSA” (Tổng Hội Sinh Viên Bắc Mỹ). LH SV MAUVSA được thành lập năm 2007 với mục đích thống nhất, đoàn kết các hội sinh viên người Mỹ gốc Việt trong các truờng đại học trong vùng Đông Bắc HK và xa hơn, để cùng đi một huớng đi chung là đào tạo cho thế hệ trẻ có lý tuởng phục vụ cao đẹp, phát triển khả năng lãnh đạo, nuôi dưỡng ý thức thức cội nguồn, giữ gìn văn hóa dân tộc, tạo phuơng tiện để thông tin, liên lạc dễ dàng và cổ võ công bằng xã hội.

Mở đầu là nghi lễ chào quốc kỳ Mỹ Việt, đặc biệt quốc ca VNCH được nhiều sinh viên đồng ca. Được nghe và nhìn thấy các sinh viên VN cùng hát quốc ca VN, nhiều quan khách rất hãnh diện và rất xúc động. Kế đến Chuck Cao và Tiffany Trưởng Ban Tổ Chức, đại diện cho Mauvsa chào mừng quan khách. Đặc biệt, Chuck Cao chào mừng quan khách bằng tiếng Việt. Chuck Cao nói, truớc Đại Hội các sinh viên chưa từng biết nhau, ở cách xa nhau và rất khác biệt nhau. Nhờ có Đại Hội MAUVSA tất cả sinh viên đã có được tình bạn rất rộng lớn…Cảm ơn MAUVSA và cảm ơn quan khách!



Cô Crysta Trần, Hội trưởng của LH SV MAUVA có vài lời với sinh viên hiện diện. Cô cho biết lý do MAUVSA chọn chủ đề của Đại Hội năm nay “Making Waves” là nhắm vào cá nhân và ảnh hưởng của họ lên cộng đồng người Mỹ gốc Việt nói chung. Mỗi chúng ta có khả năng ảnh hưởng đến người khác, người khác có thể ảnh hưởng lên những người khác nữa, có thể tạo thành chuổi ảnh hưởng không ngừng khi chúng ta đem mẫu tạo ảnh hưởng này đặt ra trong sự liên lạc giao thiệp với nhau trong cộng đồng.

Cô Crysta nhấn mạnh đến ảnh hưởng, hành động đối với những vấn đề như kỳ thị, công lý, giáo dục, sức khỏe…đã ảnh hưởng đến chúng ta ở trong truờng cũng như trong địa phương của chúng ta. Điều rất quan trọng là chúng ta cần có tiếng nói đối với những vấn đề xảy ra trên thế giới hiện nay. Đại Hội hôm nay nhằm mục đích đem đến cho các bạn những dụng cụ, phuơng tiện, làm động cơ thúc đẩy cho các bạn gắn bó với những vấn đề này dưới hình thức lãnh đạo, văn hóa, từ thiện, phục vụ… Có hơn bốn trăm sinh viên hiện diện hôm nay, khi trở về cộng đồng của chúng ta, hơn bốn trăm tiếng nói của chúng ta sẽ tạo nên hằng ngàn, hằng chục ngàn tiếng nói. Mỗi chúng ta là một giọt nước trong “Middle Atlantic”, sẽ tạo thành những làn sóng.

Sau đó Stephen Nguyễn, cựu Hội trưởng của MAUVSA năm 2011, hiện là “Developer, Software Engineer, Entrepreneur” ở San Francisco, CA. phát biểu, LH SV MAUVSA đã được thành lập và hoạt động muời năm, MAUVSA sẽ như thế nào trong mười năm tới? làm thế nào để các sinh viên của MAUVSA có thể tạo ảnh hưởng đối với các vấn đề chính trị, cộng đồng, chủng tộc…Đối với Stephen MAUVSA là một tổ chức quan trọng, vì vậy trong kỳ Đại Hội VI năm nay, Stephen đã tặng cho MAUVSA năm mươi ngàn mỹ kim ($50,000).



Diễn giả kế là Joshua Anton, cựu sinh viên vủa University of Virginia năm 2014. Joshua nói về việc theo đuổi giấc mơ riêng của mình, bắt đầu, làm chủ, điều hành một cơ sở thương mãi. Năm 2014 Joshua là CEO của X-Mode phát động Drunk Mode App và là Co-Founder củaTrend Pie, Marketing Agency. Kavi Vũ nói về vấn đề người di dân ở nước Mỹ.

Đây cũng là cơ hội để các sinh viên tiếp xúc với những người Mỹ gốc Việt đã thành công trong xã hội HK. Những cuộc gặp gỡ trò chuyện sẽ đem đến cho sinh viên nguồn cảm hứng, tự tin và nuôi dưỡng lý tưởng phục vụ cao đẹp với ước mơ thành công vẻ vang trong tương lai.

Ngoài ra trong ba ngày còn có nhiều trò chơi nhằm mục đích tạo sự đoàn kết giữa các hội viên như anh em trong một gia đình và chuơng trình văn nghệ giải trí mang màu sắc văn hóa dân tộc. Để mở rộng tầm hoạt động, một trong những sinh hoạt của MAUVSA là gây quỹ từ thiện. Mỗi năm các trừơng gây quỹ riêng, tiền gây quỹ được góp chung để tặng cho một tổ chức từ thiện mà Liên Hội chọn lựa. Năm nay LH MAUVSA chọn Catalyst Foundation.

Hiện nay MAUVSA gòm có 11 Hội sinh viên VN ở 11 Trường đại học: George Mason Univ., Odl Dominion, The George Wshington Univ., James Madison Univ., South North Carolina Univ., Univ. of Maryland, Baltimore County, Univ. of Maryland, Univ. of Virginia, VCU, Virginia Tech, Georgetown Univ.

Ba diễn giả chính là Gloria Chan, Joshua Anton, Liz Nguyễn. Đại Hội được sụ bảo trợ của State Farm, Impress Link, Custom Apparel, Eden Center, Long Nguyễn, Dr Bình Nguyễn, VABA-DC. Hoài Nam Ngyễn, Bánh Mì số 1, Happy Endings, Pho 495, Nguyễn & Nguyễn Law Firm.

Hình ảnh trong