Giúp máy điện toán để lập danh sách thủ phạm đàn áp nhân quyền

Uỷ Hội Hoa Kỳ: Sẽ kêu gọi chỉ định Việt Nam là quốc gia CPC

Mạch Sống, ngày 9 tháng 2, 2017

Hôm nay Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (USCIRF, US Commission on International Religious Freedom) phổ biến tài liệu tổng kết tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam nhân đánh dấu 10 năm chính phủ Hoa Kỳ ngưng chỉ định Việt Nam là quốc gia phải quan tâm đặc biệt (CPC).

Nhân dịp công bố tài liệu, Lm. Thomas Reese, Chủ Tịch USCIRF, phát biểu:

"Nếu Việt Nam không thực thi những cải cách về tự do tôn giáo nhất quán với các tiêu chuẩn quốc tế, USCIRF sẽ tiếp tục kêu gọi chỉ định Việt Nam là quốc gia CPC."

Ngày 15 tháng 9, 2004 Hoa Kỳ đã công bố đưa Việt Nam vào danh sách CPC; ngày 13 tháng 11, 2006 thì Việt Nam được gỡ khỏi danh sách này. Theo phân tích của USCIRF thì đây là trường hợp duy nhất trên thế giới mà Hoa Kỳ đã ngưng chỉ định CPC một quốc gia thuần tuý dựa trên những hứa hẹn thay vì dựa trên sự cải thiện thực sự về tự do tôn giáo.