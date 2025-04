Những Thay Đổi Lớn Trong Kế Hoạch Cải Tổ Bộ Ngoại Giao Của Chính Quyền Trump

T Hơn 100 văn phòng thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ có thể bị đóng cửa trong cuộc cải tổ lớn chưa từng có dưới thời Trump. Trọng tâm chiến lược mới là “tinh giản” bộ máy chính phủ liên bang và tăng quyền cho các Đại sứ quán của Hoa Kỳ trên toàn cầu. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube) hêm chú thích

(WASHINGTON, ngày 22 tháng 4, Reuters) – Chính quyền của Tổng Thống Trump đã công bố kế hoạch thay đổi Bộ Ngoại Giao từ trên xuống dưới, bao gồm việc đóng cửa hơn 100 văn phòng. Đây là một phần trong việc thu hẹp quy mô chính phủ liên bang và điều chỉnh các chính sách đối ngoại theo hướng ưu tiên cho chiến lược “Nước Mỹ Trên Hết.”

Hiện chưa có thông tin cụ thể về số lượng công ăn việc làm sẽ bị ảnh hưởng, các viên chức cũng cho biết một số chi tiết cụ thể vẫn còn có thể thay đổi trong quá trình thực hiện.



Tuy nhiên, kế hoạch tái cơ cấu mà Ngoại Trưởng Marco Rubio công bố, cùng với sơ đồ tổ chức mới và các tài liệu nội bộ mà hãng tin Reuters thu thập được, cho thấy những ưu tiên mới của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Trong buổi họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Tammy Bruce nhấn mạnh rằng việc đóng cửa các văn phòng chuyên trách không có nghĩa là Washington sẽ ngừng quan tâm đến những lĩnh vực đó. Tuy nhiên, bà không nói rõ những trách nhiệm này sẽ được chuyển giao sang văn phòng nào.

Những điểm chính trong kế hoạch cải tổ bao gồm:

Một điều phối viên nhân đạo mới sẽ thay thế Phó bộ trưởng dân sự

Theo một bản ghi chú nội bộ, chức danh Phó bộ trưởng phụ trách An Ninh Dân Sự, Dân Chủ và Nhân Quyền (Undersecretary of Civilian Security, Democracy and Human Rights) sẽ bị bãi bỏ. Công việc của vị trí này sẽ được gộp chung vào với một chức vụ mới: Điều Phối Viên Ngoại Giao và Nhân Đạo – với phạm vi hoạt động rộng hơn trong việc giải quyết các vấn đề ngoại giao liên quan đến nhân đạo.

Ngoài ra, các văn phòng trước đây hoạt động riêng biệt như Văn Phòng Tự Do Tôn Giáo và Văn Phòng Chống Buôn Người cũng sẽ được sát nhập vào các đơn vị khác và dưới quyền điều phối viên mới.

Bỏ các văn phòng liên quan đến tội ác chiến tranh và xung đột

Văn Phòng Hình Phạm Quốc Tế, nơi chịu trách nhiệm theo dõi và đưa ra các đánh giá của Hoa Kỳ đối với những tội ác chiến tranh nghiêm trọng, bao gồm cả các vụ diệt chủng. Văn phòng này cũng từng phối hợp với các quốc gia khác để truy tố tội phạm chiến tranh.

Đồng thời, Văn phòng Ổn Định và Giải Quyết Xung Đột – đơn vị phụ trách giám sát việc thực hiện các thỏa ước hòa bình và nghiên cứu về tình hình xung đột toàn cầu để đưa ra các chính sách can thiệp phù hợp.

Văn phòng các vấn đề về phụ nữ cũng không còn

Một thay đổi đáng chú ý khác là trên sơ đồ tổ chức mới, hoàn toàn không thấy bóng dáng của Văn Phòng Nữ Quyền Quốc Tế – cơ quan này từng có một Đại sứ lưu động phụ trách việc vận động và bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em gái.

Lập văn phòng mới về an ninh quốc tế

Bộ Ngoại Giao dự định lập một văn phòng mới nhằm ứng phó với các mối nguy trong thời hiện đại, bao gồm các vấn đề về an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo (AI), và không gian.

Ngoài ra, các văn phòng hiện đang phụ trách những lĩnh vực như chống ma túy, thực thi pháp luật và chống khủng bố cũng sẽ được chuyển về dưới quyền Phó bộ trưởng phụ trách Kiểm Soát Vũ Khí và An Ninh Quốc Tế.

Tăng quyền cho các văn phòng khu vực

Một phần quan trọng trong kế hoạch cải tổ là mở rộng thẩm quyền cho các văn phòng phụ trách khu vực và các Đại sứ quán Hoa Kỳ ở nước ngoài. Theo đó, cả sáu văn phòng phụ trách khu vực của Bộ Ngoại Giao sẽ thành lập một bộ phận riêng để điều phối các hoạt động viện trợ phát triển trong phạm vi khu vực của mình.

Bản ghi chú ghi rõ: “Sắp tới, các văn phòng khu vực sẽ đảm nhận thêm nhiều mảng công việc hơn, nâng cao quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của các lãnh đạo khu vực. Việc này nhằm bảo đảm sự phối hợp liền lạc giữa chính sách đối ngoại và các chương trình viện trợ dân sự, đồng thời tạo điều kiện để các văn phòng khu vực tham gia hoạch định chính sách chung của Bộ.”