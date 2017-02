Quang cảnh quý vị cao niên nhận quà chúc thọ do Ban tổ chức trao tặng.Ảnh/Đặng Công Minh

Thành phần Ban Tổ chức Tết Việt Tacoma, Ảnh/Đặng Công Minh

Bé trai nhỏ nhất Lathan Tran, 4 tuổi, mặc quốc phục truyền thông dân tộc Việt Nam (kế bên là MC Thuỳ Mỹ),, đang hát bài” Chung nhau một mái nhà”được chấm đậu cao nhất 29 điểm trong chương trình dư thi tài năng trẻ nhân dip Tết Việt Tacoma tổ chức Chủ Nhật ngày 12-2-2017.

Dược Sĩ Rosalie Nhung Nguyễn, thành viên Ban tổ chức đang hát giúp vui chương trình văn nghệ bài: Nhớ nhau hoài”. Ảnh/Đặng Công Minh

Quang cảnh chào cờ nhân dịp Tết Việt Tacoma tổ chức mừng xuân Đinh Dậu 2017 Chủ Nhật ngày 12-2-2017. Ảnh/Đặng Công Minh

Hình Ảnh ban Văn Nghệ đồng ca bản “Anh cho em mùa Xuân”.Ảnh/Đăng Công Minh

Đoàn vũ Nam, Nữ đang biểu diễn Vũ khúc mừng Xuân. Ảnh/Đặng Công Minh

Vào một ngày Chủ Nhật đẹp trời trong sáng, với nắng ấm lòng gần cuối tiết mùa Đông mà những ngày trước đó cư dân Vùng Tây Bắc liên tiếp phải gánh chịu những ngày mưa tuyết thật nghiêt ngã lạnh đến đóng băng gây nhièu trở ngại trong mọi sinh hoạt trong tuần.Lúc 12 giờ trưa ngày 12-2-2017, Tết Việt Tacoma được tổ chức tại Trung Tâm Văn Hóa Á Châu Thái Bình Dương (Asia Pacific Cultural Center) số 4851 S Tacoma Way, Tacoma, WA 98409.Được biết cách đây 4 năm, một Ban tổ chức Tết Việt Tacoma được thành lập vào tháng 9 năm 2013 gồm 5 thành viên: Dược Sĩ Rosalie Nhung Nguyễn, Vy Lê, Anh Thục Trần, Tiến Ha và Hiếu Nguyễn đồng thời đã tổ chức chương trình tết đầu tiên mừng xuân Giáp Ngọ 2014. Hiện nay số thành viên ban tổ chức đã tăng trên 20 người gồm có những thành viên trụ cột như: Thuý Nguyễn, Vi Thuý Cao, Hương Nguyễn, v.v.. không ngoài mục đích nhằm phục vụ hữu hiệu quý Đồng hương tại Tacoma và vùng Phụ cận được vui hưởng trọn vẹn những cái Tết lưu vong nơi xứ người. Đây cũng là dịp thuận lợi để quý Đồng Hương có cơ hội gặp măt lại nhau, hàn huyên tâm sự và chúc nhau nhũng diều may mắn tốt đẹp nhất trong năm mới.đồng thời cũng để duy trì được nền văn hoá truyền thống dân tộc Việt nơi hải ngoại..Thành phầm tham dự trên 300 người, gồm quý quan khách và quý đồng hương, và gia đình, đa số thành phần trẻ. Về cơ quan truyền thông báo chí gồm có Việt Báo Miền Nam., Saigon nhỏNăm nay là năm Thứ Tư của Ban tổ chức Tết Việt Tacoma với chủ đề:” Xuân và Tình Yêu”.Mở đầu chương trình với màn biểu diễn múa lân Chức Mừng Năm mới.Sau phần chào cờ và một phút mặc niệm đúng theo nghi thức buổi lễ, Tiếp đó, Ban Văn nghệ trong Ban tổ chức đồng ca bài “Anh cho Em mùa Xuân” khai mạc chương trình.Dược Sĩ Rosalie Nhung Nguyễn, Đại diện Ban Tổ chức lên phát biểu cảm tưởng về ý nghĩa thành lập Ban tổ chức Tết Việt Tacoma nhằm duy trì nền văn hóa dân tộc Việt nơi hải ngoại và cám ơn các thành viên trẻ đã nhiệt tình hưởng ứng đồng thời kêu gọi giới trẻcần phải đóng góp vào ban tổ chức đông hơn nữa hơn nữa để sau này Tết mừng xuân mới được phong phú và đông vui hơn.Cuối cùng Dược Sĩ Rosalie Nhung Nguyễn chân thành cám ơn quý vị hịện diện và cầu chúc mọi người được mọi sự an vui và thịnh vượng trong năm mới.Một chương trình văn nghệ thật đặc sắc giúp vui với các Ca sĩ chuyên nghiệp Tuấn Quỳnh qua các bài liên quan đến chủ đề “Xuân và tình yêu” như” Xuân này con không về” “Rừng lá thấp..v..v và Thiên Kim,với bản “Anh còn nợ em” “ Vì sao......v..v.. cùng các đoàn vũ Nam, Nử đã liên tiếp biểu diễn các màn vũ mừng xuân thật xuất sắc và ngoạn mục khiến không khí đón mừng Xuân mới thật vui tươi và sống động từ đầu đến cuối chương trình.Xen kẽ chương trình có mục chúc tho và tặng quà cho quý vị từ 65 tuổi trở lên, thi tài năng tre, sổ số rút thăm trúng thưởng và lì lì lấy hên cho các em nhỏ tới 15 tuổi khiến bầu không khí mừng xuân càng tăng thêm phần hào hứng.Đặc biệt Dược Sĩ Rosalie Nhung Nguyễn đã nhiệt tình gíúp vui chương trình văn nghệ và trình diễn thật hay và xuất sắc qua bản nhạc trữ tình:” Nhớ nhau hoài. Với giọng ca truyền cảm, điêu luyện phong cách chững chạc không thua gì ca sĩ chuyên nghiệp, cô đã diễn tả được hết ý nghĩa sâu sa thâm thuý của bản nhạc khiến mọi người hiện diện đồng loạt vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt.Nổi bật, MC Thuỳ Mỹ và Hiếu Nguyễn điều khiển chương trình thật linh hoạt, hào hứng và hoàn hảo.như là các hoạt náo viên của chương trình khiến buổi mừng xuân đạt nhiều kết quả tốt đẹp.Ngoài ra phải đề cập đến Ban Nhạc nổi tiếng “The Sea Band” trình diễn hòa âm thật xuất sắc với dàn âm thanh nổi tân tiến tuyệt vời đã góp phần thành công không nhỏ cho chương trình mừng xuân.Buổt Tết Việt Tacoma mừng xuân mới thành công tốt đẹp và chấm dứt lúc 3gi30 chiều cùng ngày, mọi mgười hoan hỷ ra về vì đã được tham dự một cái Tết ly hương đầy ý nghĩa mang truyền thống dân tộc. Ảnh/PV. Đặng Công Minh.