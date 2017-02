TNS Janet Nguyễn Nhạc Hội Xuân Mừng Đạo Luật SB-969

Trong Đại Nhạc Hội Xuân Mừng Đạo Luật SB-969.

Garden Grove (Bình Sa )- - Trên đường Main Street, khu phố cổ Thành phố Garden Grove, (trước văn phòng Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn) vào lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật ngày 12 tháng 2, 2017 Đại nhạc hội mừng Xuân Đinh Dậu, chào mừng Đạo Luật 969 cho phép được bán bánh chưng, bánh tét.Theo Ban tổ chức cho biết: Đại nhạc hội có sự hợp tác của các tổ chức và doanh nghiệp như: Central County Foundation, Trường Thẩm Mỹ Advance Beauty College, Garden Grove Downtown Business Association, 24/7 Care at Home, Công Ty PepsiCo, Siêu Thị ABC Supermarket, Images Luxury Nails Lounge, Hiệp Hội Cứu Hỏa Garden Grove PAC, Hiệp Hội Cảnh Sát Garden Grove, Hiệp Hội Cảnh Sát Santa Ana, Hiệp Hội Cư Dân Garden Grove, Lees Sandwiches, Tiệm Bánh Long Phụng...Ngoài ra cùng phối hợp với Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn có: Thị Trưởng Garden Grove Steve Jones, Thị Trưởng Westminster Trí Tạ, Phó Thị Trưởng Garden Grove Phát Bùi, Phó Thị Trưởng Santa Ana Michele Martinez, Phó Thị Trưởng Fountain Valley Michael Võ, và Chánh Lục Sự Orange County Hugh Nguyễn. Các Nghị viên Garden Grove, như Kris Beard, Stephanie Klopfenstein, Kim Bernice Nguyễn, Thu Hà Nguyễn, và John ONeill. Các Nghị viên Westminster, như Margie Rice, Sergio Contreras, và BS. Kimberly Hồ. Santa Ana có Nghị Viên Juan Villegas, v Fountain Valley có Nghị Viên Cheryl Brothers.Đại nhạc hội quy tụ hàng ngàn đồng hương tham dự, trong đó có qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các chính đảng, các cơ quan truyền thông và nhất là giới trẻ.Trước khi chương trình chính thức bắt đầu là phần trình diễn các tiết mục đặc sắc của Đoàn Múa Dân Tộc Việt Cầm, trình diễn của các em Thiếu Nhi Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, trong lúc nầy một số các em thiếu nhi đến tham dự các trò chơi dành riêng cho các em trong đó có phòng vẽ mặt cho các em.Trước khi vào chương trình chính thức, BS. Jacqueline Trinh On, Phụ tá TNS Janet Nguyễn, thay mặt Ban tổ chức lên chào mừng và cảm ơn đồng hương tham dự sau đó Bà cũng thông qua chương trình để mọi người tham dự biết rỏ.Tiếp theo bà giới thiệu MC. Quốc Thái, người điều hợp chương trình lên chào mọi người.Mở đầu Đoàn Lân Trung Tâm Việt Ngữ Minh Đức biểu diễn chào mừng quan khách và đồng hươngSau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm.Sau đó Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của qúy vị quan khách, qúy vị dân cử, qúy cơ quan truyền thông cùng toàn thể đồng hương. Trong dịp nầy Bà cũng cho biết. “Mặc dù công tác rất bận rộn nhưng lúc nào bà cũng nghĩ đến cư dân, nhất là cư dân trong địa hạt, đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt bà cố gắng tạo điều kiện để giới trẻ tiếp tục duy trì và phát huy tinh thần văn hóa dân tộc tại quê người. Chính vì vậy mà bà cố gắng để tiếp tục phục vụ cộng đồng theo tâm nguyện mà bà đã theo đuổi từ trước đến nay.”Nhân dịp năm mới Bà chúc tất cả mọi người một năm mới An Vui Hạnh Phúc.Bà cho biết tiếp: “Trước đây Bánh Chưng, Bánh Tét không được Bộ Y Tế cho phép bán ở nhiệt độ bình thường, nếu phát giác có thể bị phạt nặng. Do đó, bà đã đệ trình dự luật mang tên SB 969 cho phép được bán bánh chưng, bánh tét ở nhiệt độ bình thường lên đến 24 giờ, vì đây là nhu cầu đặc biệt của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong mỗi dịp Tết Nguyên Đán cổ truyền.Sau đó bà mời tất cả qúy vị dân cử thuộc các Thành phố có tên trong danh sách phối hợp tổ chức lên sân khấu (chỉ thiếu qúy vị trong Thành phố Westminster) để chúc tết đến đồng hương, qua những lời phát biểu, những vị nầy đã cảm ơn và tán dương việc làm rất có ý nghĩa của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn.Trong dịp nầy TNS mời qúy vị dân cử cùng bà cắt chiếc Bánh Chưng kỷ niệm ngày Ban hành Đạo Luật SB 969.Tiếp theo Đoàn Trống Thiên Ân, trình diễn màn trống thật xuất sắc, tiếng trống như thôi thúc lòng người vùng lên chống giặc ngoại xâm, lời hịch “Nam Quốc Sơn Ha...” đã làm cho mọi người nhớ về một qúa khứ oai hùng của dân tộc Việt trải qua bao thời xâm lăng của ngoại bang. Những tràng pháo tay tán thưởng các em đã làm vang dội một góc phố cổ vốn êm đềm trở nên sống động hơn. Đoàn trống Thiên Ân luôn luôn hiện diện trong những ngày lễ lớn của cộng đồng, các em đã cố gắng thực hiện qua những tiết mục cho phù hợp với những chủ đề mà các em tham gia. Đây là một điểm son đáng khính lệ, đồng hương nên giúp đở để tạo điều kiện cho các em có cơ hội phát triển lón mạnh trong cộng đồng chúng ta.Chương trình văn nghệ bắt đầu, các thiện nguyện viên thuộc văn phòng TNS Janet Nguyễn đã đi phân phối các hộp thức ăn đến từng người để cùng ăn cùng thưởng thức chương trình văn nghệ,Chương trình Đại nhạc hội bắt đầu với phần trình diễn của đôi song ca Lâm Thúy Vân và Lưu Việt Hùng qua bản nhạc “Cỏ Úa”Tiếp theo với phần trình diễn của các ca sĩ nổi tiếng, như Lâm Thúy Vân, Phi Khanh, Công Thành, Lynn, Trúc Quỳnh, Mỹ Thúy, Helen Elena, Andy Chris, Lan Ngọc, Thanh Hoàng, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ…...Tiếp xúc với phóng viên Việt Báo, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn cho biết: “Đây là đạo luật đầu tiên trong lịch sử California, được soạn thảo để giải quyết nhu cầu đặc biệt của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tỵ nạn cộng sản tại California”Được biết, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn là người phụ nữ Việt đầu tiên đắc cử TNS Địa Hạt 34 vào Thượng Viện California. Địa Hạt 34 gồm các Thành Phố Fountain Valley, Garden Grove, Los Alamitos, Santa Ana, Seal Beach, Westminster, và hai cộng đồng Midway City và Rossmoor, một phần các Thành Phố Anaheim, Huntington Beach, Long Beach, và Orange.