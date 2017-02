Thơ Ocean Vương

Ocean Vương / Vương Quốc Vinh, 17 tuổi, tới New York. Thơ xuất hiện trên Best New Poets, Harvard Review, The NewYorker...



đầu-đi-trước





Con chẳng biết sao?

Tình yêu của một người mẹ

bất kể danh dự

như ngọn lửa

mặc kệ tiếng kêu gào

trong cơn đốt phá.

Con trai yêu,

ngay cả ngày mai con sẽ có hôm nay.

Con chẳng biết sao?

Có những người đàn ông sờ vú đàn bà

như cách họ sờ đầu những sọ người.

Những người đàn ông

khiêng giấc mơ băng qua núi đồi,

cõng theo xác chết sau lưng họ.

Nhưng chỉ có người mẹ

có thể bước đi với sức nặng

của nhịp đập trái tim thứ hai.

Con trai ngốc,

con có thể lạc lối trong từng trang sách

nhưng đừng bao giờ quên chính mình

kiểu ông trời đã từng quên

bàn tay của chính ông.

Khi người ta hỏi

con đến từ đâu,

hãy cho họ biết tên con

được xẻ thịt từ cái miệng sún

của người đàn bà phôi thai từ chiến tranh.

Rằng con không được sinh ra

mà bò ra, đầu đi trước

– bò vào trận đói khát của đàn chó.

Con trai, nói cho họ biết

thân thể là lưỡi dao được mài nhọn

qua từng vết cắt./



***





Hình bìa 2 tập thơ đầu, Burnings; NO. Nhận giải Ruth Lyly & Dorothy Sargent Rosenberg Poetry Fellowship 2014.





lằn ranh



Trong cơ thể, nơi mọi thứ đều có cái giá riêng

tôi là một gã hành khất. Đầu gối tôi quỳ,

mắt tôi nhìn qua lỗ khóa, không phải

người đàn ông đang tắm, mà là

cơn mưa rơi ngang ông;

những dây đàn ghi-ta vút lên

trên bờ vai bầu. Ông đang hát,

vì thế tôi nhớ phút giây ấy.

Tiếng hát ông

– ăn sâu vào tâm khảm

vào xương tủy.

Tận đáy lòng,

tên tôi quỳ xụp xuống,

cầu xin sự lượng thứ.

Ông hát. Tôi chỉ nhớ có thế.

Bởi trong cơ thể nơi mọi thứ đều có cái giá

của nó, tôi sống dậy, không hề biết

có một nguyên nhân khác hơn.

Sáng hôm ấy, cha tôi bỗng ngừng lại

con lừa đen ngừng lại dưới cơn mưa,

nghe ngóng

hơi thở tôi nín chặt sau cửa.

Tôi đã không biết cái giá phải trả

khi bước vào khúc hát đó – là mãi hoài

mất đi lối về.

Thế là tôi bước vào. Thế là mất.

Mất tất cả

trong khi cặp mắt tôi

đang dương to./



***



Bìa tập thơ Night Sky with Exit Wounds, Vương hai tuổi, được mẹ và bà ngoại mang từ Saigon vào đất Mỹ.





kẻ phá nhà



& đây là cách chúng tôi nhảy múa:

tà váy trắng của mẹ vướng trật chân,

những ngày cuối tháng Tám

tay chúng tôi đổi màu đỏ bầm.

& đây là cách chúng tôi yêu:

một phần năm chai vodka

& buổi trưa trên gác, ngón tay ông

luồn qua tóc tôi – tóc tôi

một nhùi lửa dại.

Chúng tôi bịt tai

& cơn thiên lôi của cha biến thành

nhịp tim thình thịch.

Khi môi chúng tôi chạm nhau

ngày khép vào cỗ quan.

Trong bảo tàng của trái tim

hai kẻ vô tâm đang xây căn nhà cháy.

Luôn có khẩu súng bên trên lò sưởi.

Luôn có một giờ nữa để đốt –

chỉ để rồi lại lâm râm khấn vái ông trời

cho quay lùi thời gian.

Nếu không phải căn gác, thì là chiếc xe.

Nếu không phải chiếc xe, thì giấc mơ.

Nếu không phải đứa con trai,

thì quần áo của nó.

Nếu không còn sống,

khỏi cần lên tiếng.

Bởi năm tháng chỉ là khoảng cách chúng tôi luân chuyển trong những vòng tròn. Nên có thể nói: đây là cách chúng tôi nhảy múa: một mình trong thân thể ngủ mê.

Nên có thể nói: đây là cách chúng tôi yêu,

con dao trên lưỡi

trở thành chính chiếc lưỡi./

***



Và nhà thơ 28 tuổi, giải thi ca Whiting Award 2016, Ocean Vương tốt nghiệp BA tại Brooklyn College và đang hoàn tất MFA / Master of Fine Arts tại NewYork University.



torso of air





Bài thơ “Airchaic Torso of Apollo” của

thi sĩ người Đức Rainer Maria Rilke kết thúc

với câu “Bạn phải thay đổi cuộc sống.”

”Torso of Air” là đoạn thơ ngắn

như lời Ocean Vương trò truyện với bài thơ này

- bằng những suy đáp, qua những hình ảnh

bất ổn bí ẩn về thân thế và biểu tượng,

đặt nghi vấn nếu chúng ta thật sự “thay đổi”.

Giả sử bạn thay đổi cuộc sống

& thân thể là thứ vượt trên cả

một phần của đêm – đóng dấu

bằng những vết tím bầm. Giả sử bạn thức dậy

& tìm thấy bóng mình được thay thế

bằng một con sói đen. Thằng bé, xinh đẹp

đã bỏ đi. Thay vào đó bạn cầm dao hướng về bức tường. Bạn đục khoét và đục khoét

đến khi một lỗ sáng xuất hiện

& bạn dán chặt con mắt vào đó,

cuối cùng, thứ ánh sáng hạnh phúc.

Cặp mắt từ phía bên kia

chằm chằm nhìn lại

– chờ đợi!



Ocean Vương

Hòa Binh Lê trích dịch