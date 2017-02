San Francisco Miễn Học Phí Bậc Cao Đẳng Cộng Đồng

SAN FRANCISCO, California -- San Francisco sẽ trở thành thành phố đầu tiên ở Hoa Kỳ miễn học phí ở bậc học cao đẳng cộng đồng cho tất cả cư dân, khởi sự từ mùa thu năm nay.Thành phố sẽ chi ra 5.4 triệu USD mỗi năm cho lệ phí 46 USD/tín chỉ/mùa-học tại trường City College of San Francisco, theo thông báo từ buổi họp báo ở tòa thị chính.Riêng khoản 2.2 triệu USD là trả cho 45,000 tín chỉ, theo lời Hydra Mendoza, ủy viên Hội Đồng Giáo Dục San Francisco. Tức là trả cho sinh viên toàn thời gian, 12 tín chỉ mỗi mùa học cho 3,750 sinh viên.Đối với sinh viên đang nhận quy chế miễn phí do tiểu bang California tài trợ, thành phố San Francisco sẽ trả thêm 250 USD/mùa học cho sinh viên toàn thời gian và 100 USD cho sinh viên bán thời gian để chi dụng cho sách giáo khoa, giao thông, bảo hiểm y tế…Tất cả cư dân nào đã cư ngụ ở San Francisco từ một năm trở lên đều được hưởng quy chế miễn học phí này. Đang ghi danh ở trường cao đẳng City College of San Francisco là 23,410 sinh viên.Tiền này sẽ tới từ đề luật Proposition W, mà dân San Francisco đã bỏ phiếu chấp thuận hồi tháng 11/2016. Đề luật này trích chuyển thuế địa ốc với các tài sản bán trị giá ít nhất 5 triệu USD.Đề luật W dự kiến sẽ thu 44 triệu USD/năm, hầu hết sẽ vào ngân quỹ chng của thành phố.Tiểu bang California cũng đang xem xét để giúp chi trả miễn phí bậc đại học.California hiện có hơn 1 triệu sinh viên cao đẳng cộng đồng, nhưng 65% trong đó hiện không trả học phí nhờ tài trợ từ tiểu bang. Nhưng sẽ phải tốn kém khoảng 420 triệu USD để chi trả cho hơn 400,000 sinh viên, những người đang trả học phí.Ngày 3/1/2017, Thống đốc New York là Andrew Cuomo và Thượng nghị sĩ tiểu bang Vermont là Bernie Sanders đã loan báo kế hoạch miễn học phí tại các trường cao đẳng tiểu bang d8ối với cư dân New York nghèo và trung lưu: sinh viên trong gia đình có lương ít hơn 125,000 USD/năm sẽ miễn học phí qua chương trình Excelsior Scholarship tại bất kỳ đại học nào của tiểu bang [New York] kể từ mùa thu này.