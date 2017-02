Tâm Tình Thầy Trò: Lễ Thượng Nguyên

Em theo mẹ và bà đi lễ chùa đầu năm.

Buổi học đầu năm, các em ăn mặc rất diện, áo mới, có em còn mặc quốc phục cổ truyền. Có em còn mặc quốc phục có vẽ con gà dưới vạt áo, con gà tượng trưng cho năm nay, năm Đinh Dậu.Mười lăm phút đầu, các em đề nghị với tôi, kể cho các em biết phong tục về Tết Nguyên Tiêu, vì một số phụ huynh các em ăn chay, đi lễ chùa vào ngày thứ Sáu, mà theo các em, bố mẹ cho biết một phong tục không thể bỏ qua.Tôi lại phải kể cho các em nghe về phong tục này. Ngày Rằm tháng Giêng cũng là một ngày Tết, có tên gọi là Tết Nguyên Tiêu. Tết này phần lớn được tổ chức tại các chùa, vì ngày Rằm đầu tiên của năm còn gọi là ngày Vía của đức Phật. Thành ngữ có câu: “Lễ Phật quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng”. Những người theo đạo Phật đến chùa cầu cho gia đạo bình an, phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, no đủ thịnh vượng. Sau khi đi lễ chùa mọi người về nhà họp mặt, cúng gia tiên và ăn cỗ.Khá nhiều chùa chiền nhân dịp tết Nguyên Tiêu đã lập đàn Dược Sư, tụng kinh Dược Sư trong suốt tháng Giêng (hoặc từ mùng 8 đến Rằm tháng Giêng), khuyến khícg Phật tử tham gia tụng niệm rồi phục nguyện hồi hướng công đức an lành cho mọi người.Các em nhao nhao phản đối, cho rằng đó không phải là ngày Tết, vì các em không được tham dự, cũng không có tiền mừng tuổi.Tôi lại phải giải thích cho các em, trong ba ngày Tết, phụ huynh đã lo tức ăn, tiền lì xì, bánh mứt cho cả gia đình ăn Tết đầy đủ. Tết Nguyên Tiêu là tết dành riêng cho người lớn, chỉ để cầu nguyện mọi việc tốt lành cho gia đình, cho thân quyến, mang lại an vui như mong cầu của mọi người trước thềm năm mới.Các em vẫn không vui, kèo nhèo:“Nếu Tết nguyên tiêu có tiền mừng tuổi nữa mới vui”.“Không có tiền mừng tuổi, đâu phải là Tết, thưa cô”.Lý lẽ của các em thật là dễ thương!Cành Hồng