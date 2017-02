Thượng Viện: Vì Dân Hơn Đảng

Bao nhiêu quốc kế dân sinh tối cần thiết đang chờ Quốc Hội lưỡng viện gồm Hạ viện và Thượng Viện sau cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội, bầu toàn bộ 435 dân biểu và 1/3 Thượng Viện khoảng 33 Thượng Nghị sĩ. Lương bổng, phụ cấp, công tác phí của quí vị này do dân chúng Mỹ còng lưng làm việc đóng thuế để chi trả.Dân chúng bầu dân biểu, nghị sĩ phần lớn dựa vào đề tài tranh cử, lời hứa giúp nước, giúp dân, chỉ phần nhỏ dựa vào đảng phái Cộng Hoà, Dân chủ, Đảng Xanh, hay không đảng nào, khuynh hướng bảo thủ hay cấp tiến của ứng cử viên. Vì bầu tổng thống, dân biểu nghị sĩ liên bang là tổng tuyển cử, cử tri được quyền bỏ thăm không phân biệt đảng phái của cử tri hay ứng cử viên.Khi vào Quốc Hội, tuỳ đảng phái, chia ra khối, Cộng Hoà và Dân Chủ là hai khối lớn nhứt ở lưỡng viện Quốc Hội. Nội qui Quốc Hội không có điều khoản nào chế tài dân biểu, nghị sĩ theo Đảng Dân Chủ biểu quyết, hay đứng tên đồng tác giả dự luật với dân biểu, nghị sĩ khác Đảng. Uỷ ban Đạo Đức của Quốc Hội, dân biểu nghị sĩ không ai phê bình chỉ trích phản đảng khi bỏ thăm một dự luật theo lập trường một đảng khác. Những tiền hiền Mỹ làm ra hiến pháp và quốc hội, tam quyền phân lập, lập pháp, hành pháp, tư pháp là thành tố của chánh quyền của dân, vì dân, do dân. Chớ đảng phái không phải là thành tố của chánh quyền. Đảng phái chỉ là phương tiện để kết hợp, bầu cử của một tập thể người, chớ không phải là hiện thân của chánh quyền, của hành pháp, lập pháp, tư pháp.Hoàn toàn khác, khác như trắng với đen với chế độ CS. Chế độ CS là độc tài đảng trị toàn diện, nhà cầm quyền CS không có hành pháp, lập pháp, tư pháp mà chỉ là một tổ chức cầm quyền cai trị, thống trị dân của Đảng CS. CS là khắc tinh của thể chế tự do, dân chủ.Dưới ánh sáng tự do, dân chủ, niềm tin, truyền thống của chánh quyền tự do, dân chủ Mỹ, dân chúng Mỹ rất mừng thấy quí vị Thượng nghị sĩ Dân Chủ suy nghĩ hành động vì Dân nhiều hơn Vì Đảng. Trong thảo luận, biểu quyết phê chuẩn các bộ trưởng của nội các của TT Trump, quí vị TNS không nhứt thiết theo ý kiến của những lãnh tụ lão làng, thủ lãnh của khối. Nhứt là nhiệm kỳ này Khối Dân Chủ thiểu số, đối lập, lãnh tụ khối thường nỗ lực cản đường tân tổng thống khác đảng thành lập nội các.Lãnh tụ của Khối Dân Chủ trong nhiệm kỳ Thượng Viện này đang biến vai trò lập pháp của mình thành cuộc đấu đá đảng phái, trong một chuỗi công tác thảo luận biểu quyết phê chuẩn quí vị bộ trưởng do TT Trump cử nhiệm. Theo dõi tình hình tổ chức điều trần, phỏng vấn, thảo luận của Thượng Viện đối với những bộ trưởng trong nội các của tân chánh quyền Trump, một số thượng nghị sĩ chức sắc của Đảng Dân Chủ lèo lái, xô đẩy Thượng Viện vào một cuộc chiến phe đảng, chống Đảng Cộng hoà, chống TT Trump, làm cuộc thành lập nội các chậm trễ và quí vị bộ trưởng bị bươi móc đời tư quá nhiều. Nhưng không thành công vì đa số thượng nghị sĩ suy nghĩ độc lập, hành động theo lương tâm và quyền lợi dân chúng tiểu bang mình.TT Trump nhậm chức chưa được hai ngày, thì Thủ Lãnh Dân Chủ của khối Dân chủ ở Thượng Viện, Ô. Chuck Schumer khai chiến. Ông tuyên bố sẽ có tranh luận gay gắt và toàn diện về các ứng cử viên do tổng thống đề cử. Tờ báo Politico theo sát tình hình chánh trị cho biết các TNS Dân chủ ban đầu dự định chỉ thông qua hai ứng viên trong Nội các Trump trong ngày đầu tiên. Nhóm này dự định mở chiến dịch chống tối một số khác, chánh yếu là bà Betsy DeVos, ứng viên Bộ trưởng Giáo dục, và Tom Price – người rất muốn rút lại chương trình Obamacare – cho vị trí Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Scott Pruitt cho vị trí ở Cơ quan Bảo vệ Môi trường.Còn Thủ Lãnh Dân chủ Schumer dữ dằn hơn, đưa ra danh sách 8 ứng viên mà ông phản đối, trong đó có cả Rex W. Tillerson, ứng viên Ngoại trưởng, Nghị sĩ Jeff Sessions, ứng viên Bộ trưởng Tư pháp.Nhưng lập trường quá khích ấy không được một số thượng nghị sĩ Dân Chủ khác đồng ý, vì quí vị này suy nghĩ độc lập, biểu quyết theo lương tâm và quyền lợi tiểu bang mình đại diện. Quí vị này còn nghĩ đến tinh thần mã thượng của người làm chánh trị chân chính, phải tôn trọng cái khác nhau trong niềm tương kính và nhứt là tôn trọng truyền thống phải dành cho vị tổng thống mới một thời kỳ trăng mật 100 ngày, thành lập và ổn định nội các, coi đối lập làm việc ra sao rồi mới phê bình, xây dựng, hay chống đối.Ứng viên bộ trưởng chưa làm mà bươi móc đời tư người ta là vô đạo đức. Tinh thần chánh trị chánh trực ấy đã khiến đa số lưỡng viện Quốc Hội, Cộng Hoà lẫn Dân Chủ mới bỏ phiếu với đa số tuyệt đối đặc miễn cho Cựu Đại Tướng Thuỷ Quân Lục Chiến Mattis mới giải ngũ có 3,5 năm thay vì 7 năm mới được tham chánh. Và sau đó hầu hết các TNS Dân chủ đều bỏ phiếu cho các ứng viên của ông Trump. Trong đó, 46 nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu cho Tướng James Mattis làm Bộ trưởng Quốc phòng. Đây là một chức vụ quan trọng liên quan tới sự sống còn của quân nhân Mỹ và an ninh cho đất nước và nhân dân Mỹ.Còn Ông Rex Tillerson trở thành tân Ngoại trưởng Mỹ với 56 phiếu thuận và 43 phiếu chống từ Thượng viện. Tất cả các thành viên đảng Cộng hòa đều ủng hộ cựu tổng giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí Exxon Mobil, theo Reuters. Các đảng viên Dân chủ đã cố gắng trì hoãn việc bỏ phiếu thông qua chức vụ đối với ông Tillerson vì những ái ngại Ông Tillerson thân TT Putin của Nga và liên quan đến sắc lệnh hạn chế người nhập cư và người tị nạn Hồi giáo do Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành.Bà DeVos người được TT Trump cử là Bộ Trưởng Giáo dục bị khối Dân Chủ chống quyết liệt. Quí vị Dân Chủ này dùng xảo thuật xin ghi tên xa luân chiến, luân phiên lên nói dai, nói dài, kéo dài cuộc thảo luận không biểu quyết được. Nhưng thất bại khi biểu quyết hai bên ủng hộ và chống đối số phiếu 50-50. Thế là Chủ Tịch kiêm Chủ toạ Thượng Viện là Phó Tổng Thống đầu phiếu thuận phê chuẩn cho Bà.Thượng viện Mỹ phê chuẩn đề cử của Tổng thống Donald Trump cho vị trí Bộ trưởng Tư pháp, Thượng nghị sĩ bang Alabama Jeff Sessions, với 52 phiếu thuận, 47 phiếu chống. Có một Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ - Joe Manchin - bỏ phiếu ủng hộ ông Sessions.Cuộc chống đối của Đảng Dân Chủ ở Thượng Viện đang còn ở phía trước, khi thảo luận, biểu quyết phê chuẩn thẩm phán bảo thủ Neil Gorsuch vào Tối cao Pháp viện do TT Trump đề cử. Đây là một trong những quyết định quan trọng nhất của ông Trump những ngày đầu nhậm chức. Năm ngoái, đảng Cộng hòa đã trì hoãn trong suốt một năm không thảo luận biểu quyết thẩm phán Merrick B. Garland vào Tối cao Pháp viện do Tổng thống Barack Obama chọn. Do vậy, năm nay, đảng Dân Chủ sẽ không dễ dàng đối với đề cử của ông Trump cho vị trí này. Chiến dịch của đảng Dân chủ nhằm ngăn Gorsuch vào Tối cao Pháp viện chắc cũng khó thành. Trong số các nghị sĩ của đảng Dân chủ tại Thượng viện, rất nhiều người không muốn trở thành người cản đường.Tờ New York Times có khuynh hướng thân Đảng Dân Chủ cũng nhận định, đảng Dân chủ khó lòng ngăn cản việc phê chuẩn nội các của ông Trump, cũng như nghị trình chính sách của họ. Sau bầu cử 2016, đảng Cộng hòa thắng tuyệt đối, gồm cả ghế Tổng thống, kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện.Trong lịch sử, Thượng viện Mỹ từng bác bỏ một ứng viên nội các duy nhất là John G. Tower vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, vào năm 1989, của chính quyền Tổng thống George Bush./.(VA)