NEW YORK - Máy của 1 phi cơ bay đi Buenos Aires phát hỏa trong lúc chuẩn bị cất cánh từ phi trường JFK tối Thứ Năm.Nhà chức trách xác nhận sau đó: tình thế đuợc kiểm soát và không ai bị thương tổn.Xe vòi rồng của cứu hoả New York đuợc đưa tới nhanh chóng.Ảnh chụp bằng máy cell phone của 1 hành khách ngồi bên phi đạo gần bên cho thấy động cơ cháy nhưng phòng lái có vẻ an toàn.Phát ngôn viên của thẩm quyền cảng New York/New Jersey xác nhận phi công của Argentina Airlines kêu cứu hồi tối Thứ Năm.Nhưng, khi cứu hoả tới, không thấy cháy và phi cơ đang trở lại ga hành khách.