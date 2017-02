Gia Đình Cùng Suy Gẫm: Một Câu Chuyện Tuyệt Vời...

Thành Lacey(theo tác giả John J. Tasson)Có lẽ là vào những ngày cuối của mỗi năm có bạn có dịp xem cuốn phim mang tên “ Its A Wonderful Life” do cố tài tử James Steward thủ vai chính, thật đầy ý nghĩa về cái tuyệt vời, vô giá của cuộc sống này. Chắc rằng bạn cũng đồng ý đây là một cuốn phim hay của mọi thời và đựợc chọn để chiếu mỗi lần vào cuối năm. Nhân vật trong phim tên là George Bailey, bị lâm vào một cuộc khủng hoảng tài chánh trầm trọng có thể làm ảnh hưởng đến gia đình và những người vẫn tin vào anh ta. Trong tột cùng tuyệt vọng, ang ta ước gì mình không sinh ra ở cỏi trần ai này. Một vị thiên thần hiện xuống và biến ước mơ đó của anh ta thành sự thật. Anh ta được dịp chứng kiến những gì xãy ra trên cỏi đời nếu anh ta không có sự hiện hữu của anh ta. Khi vị thiên thần theo lời khẩn khỏan và đặt anh ta trở lại hiện tại, anh ta vô vàn cảm tạ những gì mình đang có, cộng vào có thêm cho mình được một cái nhìn mới về cuộc đời. Anh ta thấy mình đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời của thật nhiều nhiều người khác và thấy cuộc đời của họ sẽ vô cùng thay đổi cách thiếu tốt đẹp nếu không có sự hiện hữu của mình.Bạn thử nhìn vào chính cuộc đời của mình để kiểm điểm lại những gì đã và đang xãy ra. Bạn nhận ra mình đã có dịp tiếp xúc với người khác, cách này hay cách khác, và nhận ra ảnh hưởng liên hệ cho nhau từ những va chạm xã hội đó. Cuộc đời của bạn cũng là một câu chuyện mang đầy ý nghĩa, dù cho bạn tin hay không tin điều đó. Bạn không bao giờ biết là mình đã ảnh hưởng đến biết bao ngừơi vì những sự việc bạn làm mỗi ngày. Đừng bao giờ nghỉ rằng cuộc đời của mình là vô nghĩa. Hãy tin vào mình, và biết rằng cuộc hành trình trong đời của mình có thể ảnh hưởng, cách này hay cách khác, đến nhều người. Bạn là quan trọng và cuộc đời của bạn cũng vậy. Hãy sống ngẩng đầu lên cao trong tự tin vì mọi sự bạn làm với thái độ tinh thần như vậy sẽ ảnh hưởng tích cực đến người khác.Hãy biết rõ con đường mình đi trong đời và biết là mình đi về đâu. Đừng dừng lại để so sánh với cuộc đời của ai khác vì tưởng nó hay đẹp hơn mình. Chưa hẵn như vậy đâu! Bạn là quan trọng – đừng bao giờ quên điều đó và đừng bao giờ bỏ cuộc. Thay vì nhìn lên, nhìn quanh, hãy dồn hết tâm trí để cải thiện và cải tiến đời mình cho lợi ich của chính bản thân và cho gia đình mình. Rất nhều người chờ trông vào những việc làm thiện ích của bạn. Do vậy cứ tiếp tục làm đều hay, đúng dù cho không phải lúc nào bạn cũng thực hiện được trọn cả trăm phần.Khi xưa có một ngừơi gặp phải lắm cam go trên đường đời. Ông ta ra buôn bán làm ăn nhưng bị thua lỗ. Ông ra ứng cử vào quốc hội thì bị thua cuộc. Ông lại ra làm ăn thì bị thất bại tiếp. Ông ra ứng cử cho chức vụ trong chính phủ lần nữa thì lần này thành công. Khi người vợ của ông chết, ông bị khủng hoảng về tinh thần. Ông ra ứng cử thêm tám lần nữa cho chức vụ cao hơn và đều bị thất bại. Sau cùng ông ra ứng cử tổng thống Hoa kỳ và lần này được đắc cử. Ông tên là Abraham Linclon.Hãy tin vào bạn và tin tưởng vào chính mình. Luôn giữ nhiệt tâm. Đừng bỏ cuộc. Luôn giữ cho mình một thái độ tinh thần tích cực và đừng để bị ảnh hưởng bởi người hay sự việc tiêu cực. Thành công không còn xa đâu, mọi người đang trông cậy vào bạn đó. Tục ngữ Mỹ có câu:“Người thành công không bao giờ bỏ cuộc. Kẻ thất bại không chịu đi trọn con đường cho đến mức thành công.”./.Thành Lacey