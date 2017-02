TNS Janet Nguyễn được bổ nhiệm vào Hội Đồng Chuẩn Chi Tiểu Bang

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được bổ nhiệm vào Hội Đồng Chuẩn Chi Tiểu Bang

(Sacramento, CA) Như là một sự thừa nhận cho những vận động để có trường học tốt hơn và gia tăng trách nhiệm đối với người thọ thuế, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, hân hạnh thông báo, Bà vừa được bổ nhiệm vào Hội Đồng Chuẩn Chi Tiểu Bang (SAB). Hội đồng này có trách nhiệm trong việc quyết định chuẩn chi ngân sách của tiểu bang cho các dự án xây dựng mới, cũng như hiện đại hóa các cơ sở của trường học công lập địa phương. Là thành viên của SAB, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn sẽ phải làm việc để quyết định chuẩn chi số tiền công trái phiếu trị giá khoảng $7 tỷ, cho các trường học từ Mẫu Giáo đến lới 12, khắp Tiểu Bang California, những khoản tiền mua công trái phiếu đã được cử tri chấp thuận trong cuộc bầu cử vào Tháng Mười Một, 2016, sau khi thông qua Dự Luật Prop 51.





Trong Diễn Hành Tết 2017, TNS Janet Nguyễn (trái) trả lời phỏng vấn.





“Học sinh ở California nên có được cơ hội để học trong các phòng học hiện đại và an toàn. Điều không may là nhiều trường học trong địa hạt do Tôi đại diện và khắp Tiểu Bang, vẫn đang cần các khoản ngân sách để dùng cho việc hiện đại hóa tình trạng trong các lớp học,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu. “Tôi rất vinh dự được Ủy Ban Quy Tắc Thượng Viện bổ nhiệm, để phục vụ trong Hội Đồng Chuẩn Chi Tiểu Bang, nơi tôi có thể giúp giải quyết các vấn đề này, bằng cách chuẩn chi các khoản tiền để tạo ra một môi trường học tốt hơn cho con em chúng ta.”

Đặc biệt, số tiền công trái phiếu được Prop. 51 chuẩn thuận có thể được dùng để mua đất, xây dựng những tòa nhà mới, và tân trang các tòa nhà hiện có. Trường học có thể được cấp tiền để xây dựng công trình mới, nếu không có đủ chỗ cho tất cả học sinh hiện tại và các học sinh sẽ vào học sau này, và có thể được cấp tiền để hiện đại hóa các tòa nhà cũ ít nhất 25 năm.

Là thành viên của SAB, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn hy vọng áp dụng các biện pháp có trách nhiệm, để bảo đảm nguồn ngân sách này được chi tiêu đúng mức. Trong đề nghị ngân sách vào Tháng Giêng, Thống Đốc Jerry Brown đã bày tỏ quan tâm tương tự, để giải quyết một số thiếu hụt trong chương trình chuẩn chi hiện nay của tiểu bang. Các quan tâm này vừa được ghi nhận trong kết quả thanh tra của Văn Phòng Đánh Giá và Thanh Tra Tiểu Bang, trong bản thanh tra năm 2016, về chi tiêu của Chương Trình Xây Dựng Cơ Sở Trường Học của Prop. 1D.

Cuộc thanh tra này cho thấy, 1,533 dự án trị giá trên $3 tỷ lấy từ quỹ của Prop. 1D, đã được hoàn tất, mà không bảo đảm được là số tiền này được chi tiêu đúng mức. Cuộc thanh tra cũng cho thấy, có những trường hợp, mà trong đó, các học khu sử dụng tiền công trái phiếu cho trường học một cách không đúng đắn. Kết quả thanh tranh tra cũng khám phá nhiều trường hợp, các học khu sử dụng tiền công trái phiếu để mua xe hơi, xe kéo, máy tính bảng, xe đánh golf, đồng phục mang biểu tượng của trường, và các vật dụng làm vệ sinh và dọn dẹp.

“Người thọ thuế của tiểu bang cần được bảo đảm rằng, công trái phiếu trường học phải được sử dụng cho các tài sản lâu dài, đúng với chi tiêu, và luôn phải có thanh tra độc lập để xác định sự lãng phí hoặc lạm dụng,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu. “Tôi mong được làm việc với Thống Đốc và các thành viên khác của SAB, để bảo đảm những ngân khoản của Prop. 51 được chi tiêu cho phòng học, chứ không phải cho vật dụng làm vệ sinh.”

Hội Đồng Chuẩn Chi Tiểu Bang có 10 thành viên, mà trong đó, ba người do Ủy Ban Quy Tắc Thượng Viện bổ nhiệm, ba người do Chủ Tịch Hạ Viện bổ nhiệm, một người do Thống Đốc bổ nhiệm, cộng với Giám Đốc Tài Chánh Tiểu Bang, Giám Đốc Dịch Vụ Tổng Quát Tiểu Bang, và Tổng Quản Trị Tài Chánh của Bộ Giáo Dục Tiểu Bang.

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn là thành viên của SAB cùng với hai đồng viện của bà, Thượng Nghị Sĩ Ben Allen và Thượng Nghị Sĩ Richard Pan, cả hai cũng được Ủy Ban Quy Tắc Thượng Viện bổ nhiệm hôm nay.

Về Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được đa số cử tri Địa Hạt 34 của California bầu chọn qua một cuộc bầu cử vào năm 2014. Với chiến thắng này, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trở thành phụ nữ đầu tiên đại diện Địa Hạt 34 và là người Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được bầu vào Thượng Viện California. Bà hiện cũng là dân cử gốc Việt cao cấp nhất tại California.

Địa Hạt 34 bao gồm các Thành Phố Fountain Valley, Garden Grove, Los Alamitos, Santa Ana, Seal Beach, Westminster, và hai cộng đồng Midway City và Rossmoor, cũng như một phần các Thành Phố Anaheim, Huntington Beach, Long Beach, và Orange.