Diễn Hành Tết Đinh Dậu 2017: 93 Tổ Chức, 13 Xe Hoa Tham Dự

Trong cuộc họp về Diễn Hành Tết.

Garden Grove (Bình Sa)- - Tối Thứ Tư ngày 01 tháng 02 năm 2017 tại văn phòng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, số 13127 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92843, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết 2017 đã tổ chức phiên họp để tổng kết công tác chuẩn bị cho ngày diễn hành được tổ chức vào Thứ Bảy ngày 4 tháng 2 năm 2017, cuộc diễn hành kéo dài từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, lễ khai mạc, cắt băng khánh thành, đốt pháo chính thức diễn ra vào lúc 8:15 đến 9 giờ.Đoàn diễn hành bắt đầu từ 9:00 và kết thúc lúc 12 giờ trưa, bắt đầu đi từ hướng đường Purdy (góc Newland) về đường Bushard. Sân khấu chính được đặt tại khu Chợ Bến Thành (Bên hông Phước Lộc Thọ).Buổi họp diễn ra hơn một trăm người tham dự, trong đó có đại diện các hội đoàn, đoàn thể, các đơn vị tham dự diễn hành, một số các cơ quan truyền thông.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do ông Lê Quang Dật điều khiển, ông Phát Bùi là Phó Thị Trưởng Garden Grove, cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Trưởng Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết 2017, lên cảm ơn tất cả qúy vị đại diện hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông và nhất là những đơn vị tham dự diễn hành. Trong dịp nầy ông cũng giới thiệu đến mọi người về thành phần Ban tổ chức Diễn Hành Tết 2017.Tiếp theo Anh Đỗ Tân Khoa lên trình bày chi tiết về cuộc diễn hành, trong dịp nầy anh cũng đã giới thiệu các đơn vị tham dự trong đó có 96 tổ chức có 13 xe hoa gồm: Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Hội Đền Hùng Hải Ngoại, Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Hải Quân, Không Quân, Cảnh Sát Quốc Gia, Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, Thiếu Sinh Quân, Võ Bị Quốc Gia, Quân Cảnh, Nữ Quân Nhân, Quân Trường Đồng Đế, Tập Thể Chiến Sĩ, Cựu Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, Nha Kỹ Thuật, Congressman Alan Lowenthal, Congressman Lou Correa, Senator Janet Nguyen Assemblyman Travis Alan, Clerk Recorder Hugh Nguyễn, Supervisor Todd Spitzer, Supervisor Andrew Do, City of Fountain Valley Michael Vo, City Of Garden Grove, City Of Westminster, Star Sun Solar, Advance Beauty College, American Tigers Inc. Taekwondo, Apogee International By Dr. Kimberly, California State Military Reserve, Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Compassionate Service Society, Hội Từ Bi Phụng Sự, Cộng Đồng Người Việt Pomona Valley, Cựu Quân Nhân Việt Mỹ và Đồng Minh, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, District Attorney Tony Rackauckas, Đông Trùng Hải Lê, Garden Grove Unified School District, Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức, Hanh Le Financial, Hiệp Hội Những Tấm Lòng Vàng, Hội Ai Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long, Hội Ai Hữu Cựu Nữ Sinh Lê Văn Duyệt, Hội Ai Hữu Cựu Nữ Sinh Trưng Vương, Hội Ai Hữu Phụ Nữ Việt Nam, Hội Cuu Quân Nhân Việt Mỹ, Hội Thiện Nguyện Ll, Khoá 5 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức & Hậu Duệ, Lâm Thuý Vân & Thông Vũ Real Estate, Lampson Aesthetics Medical Group, Lees Sanwiches, Công Ty Lexor, Lexus of Westminster, Liên Minh Quân Dân Cán Chính, Liên Uỷ Ban Chống Cộng Sản Và Tay Sai, Loara High School, Mcgarvin Intermediate, Michael Dao Medical Group, Midway Santitary District, Miếu Bà Chúa Xứ Thánh Mẫu Núi Sam Châu Đốc - Santa Ana, Nha Sĩ Lan Hương, Oc Autism Foundation, Oxford Academy, Pechanga, Pháp Luân Công, Santa Ana City Council – Samiento, Santiago Highschool, Thomas Dao Realty, Tiếng Gọi Tinh Thương, Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới, Vietnam Tae Kwon Do Center, Tổng Hội Sinh Viên, Trẻ Khoẻ Đẹp, Trung Tâm Tếng Tơ Đồng, Trung Tâm Văn Hoá Hồng Bang, Trung Tâm Vovinam - Việt Võ Đạo Nguyễn Bá Học, Ubxd Nghĩa Trang Biên Hoà Hải Ngoại, Us Nutrilab Corporation, Văn Phòng 2 Viện Hóa Đạo Chùa Phật Quang, Vhog, Vice Chair Diana Lee Carey, Viện Bảo Tàng Lịch Sử Hậu Duệ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Việt Mỹ Media, Viet TV Global, Vietnam American Television 57.3, Vietnam Canh Tân Cách Mạng Đảng, Vietnamese American Chamber Of Commerce, Vietnamese Rainbow, Vietv 56.7, Võ Đường Đặng Huy Đức, Western High School, Westminster Highschool, Westminster School District, Youth Tae Kwondo Center...Ban tổ chức trân trọng kính mời qúy đồng hương tham dự ngày diễn hành để góp phần vào việc bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc tại quê người. Đây cũng là dịp để đồng hương gặp nhau cùng chúc nhau một mùa Xuân an lạc và hẹn nhau ngày diễn hành Tết tại Sài Gòn Việt Nam.Cần biết thêm chi tiết xin gọi: Ô. Phát Bùi (714) 713-4079. Anh Alan Ford Võ (714) 390-3105.