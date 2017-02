Việt Kiều Lừa VC 41 Ngàn Đô, Trốn 15 Năm Mới Bị Bắt

SAIGON -- Đảng Đoàn CSVN nổi tiếng về lừa gạt... tuy nhiên, lần naỳ, một Việt kiều đã lừa gạt một công ty của Cơ quan Trung ương Đoàn với số tiền 909 triệu đồng rồi bỏ trốn...Số tiền đó là tương đương 41 ngàn đôla.Thủ phạm trốn từ năm 2001, tới 15 năms au mới bị bắt.Bản tin sau đây tổng hợp từ VietnamNet và An Ninh Thủ Đô: Bắt một Việt kiều 'nổ' có nguồn quỹ 130 tỉ USD từ chính phủ Mỹ.Bản tin này kể rằng hôm Thứ Tư ngày 1 tháng 2/2017, Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị này đã bàn giao Đỗ Hữu Lê Hùng (57 tuổi, quốc tịch Úc) - nguyên Giám đốc công ty TNHH Tân Hoàng Gia, cho Cơ quan CSĐT - Bộ Công an để tiếp tục làm rõ hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo lệnh truy nã.Theo cảnh sát, ngày 11/3/2002, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an có quyết định truy nã ông Hùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Theo quyết định truy nã của Cục CSHS, từ năm 2001, ông Hùng đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty Incomex (Cơ quan Trung ương Đoàn) với số tiền 909 triệu đồng rồi bỏ trốn đến nay.Cuối năm 2016, công an tiếp tục nhận được đơn tố cáo của nhiều người ở Cần Thơ tố cáo ông Hùng có hành vi lừa đảo để chiếm đoạt hàng tỉ đồng.Theo đó, trong thời gian trốn truy nã, ông Hùng về Sài Gòn sinh sống. Sau đó, qua 2 nạn nhân ở quận Cái Răng (TP Cần Thơ) và 1 người tỉnh Đồng Nai, ông Hùng “nổ” có nguồn quỹ 130 tỉ USD bằng hối phiếu từ chính phủ Mỹ muốn đầu tư vào các dự án tại Việt Nam. Nếu tổ chức, cá nhân nào muốn thụ hưởng số tiền từ nguồn quỹ trên thì ông sẽ giúp đỡ và giới thiệu với điều kiện phải chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở và chi phí thẩm định dự án từ các “chuyên gia” phụ trách nguồn quỹ trên.Tin tưởng lời ông Hùng, các nạn nhân đồng ý đưa cho hơn 3 tỉ đồng để mời các “chuyên gia” quản lý nguồn quỹ trên từ Mỹ sang Việt Nam “thẩm định” các dự án mà mình muốn đầu tư.Để các nạn nhân tin tưởng, sau khi nhận tiền, ông Hùng đã đưa ông Rafael Vazquez Flores (quốc tịch Mỹ) sang giới thiệu là người đại diện cho nguồn quỹ hối phiếu trên.Sau khi sang Việt Nam, Rafael Vazquez Flores cũng đi thẩm định các dự án mà các nạn nhân muốn đầu tư và đã hứa hẹn sẽ đồng ý cho vay hàng tỉ USD từ nguồn hối phiếu mà Rafael Vazquez Flores đang quản lý.Sau khi thẩm định các dự án, Rafael Vazquez Flores và ông Hùng làm các bản “ghi nhớ”, đồng thời đến Lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn để xác nhận chữ ký của Rafael Vazquez Flores. Sau đó, Rafael Vazquez Flores còn cho nạn nhân xem số hối phiếu mà ông này mang sang trị giá hơn 5 tỉ USD được phát hành từ Ngân khố của chính phủ Mỹ.Tuy nhiên theo trình bày của các nạn nhân, sau khi chi hàng tỉ đồng để ông Hùng lo chi phí đi lại, thẩm định dự án và được ông Hùng nhiều lần hứa hẹn sẽ cho “giải ngân” sớm nhất, nhưng đã không thực hiện và có dấu hiệu tránh mặt nên các nạn nhân đã làm đơn trình báo công an.Sau khi nhận được đơn tố cáo, trong quá trình xác minh vụ việc và nhân thân của ông Hùng, Công an TP Cần Thơ phát hiện ông này đang bị Cục Cảnh sát hình sự phát lệnh truy nã, nên ngày 19/1/2017, PC44 đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông theo lệnh truy nã nói trên.VietnamNet cũng ghi rằng: Quá trình khám xét nơi ở của ông Hùng, PC44 thu được nhiều tài liệu liên quan cùng số hối phiếu trị giá 5 tỉ 150 triệu USD (nghi là giả) mà Rafael Vazquez Flores từng đem sang Việt Nam để 'nổ' với các nạn nhân.