Thể Dục, Ăn Đủ Chất Sắt: Học Giỏi Hơn

Các nhà nghiên cứu cho thấy rằng các học sinh có tập thể dục và có mức sắt bình thường thì có điểm học trung bình cao hơn các học sinh khác không có.Nghiên cứu từ Đại Học University of Nebraska-Lincoln và Pennsylvania State University theo dõi 105 nữ sinh viên đại học ghi danh vào Đại Học Penn State và có điểm GPA trung bình 3.68.Các nhà nghiên cứu cho thấy rằng những phụ nữ với mức sắt cao nhất thì có điểm cao nhất, và những phụ nữ có thể lực tốt nhất với lượng chất sắt đầy đủ thì có điểm cao hơn các phụ nữ với thể lực và chất sắt thấp hơn.Sự khác biệt trong điểm GPA là 0.34 giữa hai nhóm nói trên.“GPA là sư đo lường rất dễ về mức thành công và vài thứ mà mọi người có thể liên quan tới,” theo Karsten Koehler, phụ tá giáo sư về môn khoa học dinh dưỡng và sức khỏe tại Đại Học Nebraska, cho biết trong một cuộc họp báo. “Đó là điều tương quan với điều rất tốt. Luôn luôn là tốt để cho thấy sự tương quan có hiệu quả đáng kể mà mọi người có thể áp dụng.”Một lý do đối với những khám phá này có thể là sự thiếu chất sắt có thể gây ra mệt mỏi, khả năng làm việc thấp đi và học hành dở hơn.Koehler cho biết rằng nghiên cứu cho thấy tác động của thể dục lớn hơn tác động của tình trạng chất sắt nhưng khi kết hợp thì ảnh hưởng thật đáng kể.Nghiên cứu này đã được đăng trong tạp chí The Journal of Nutrition.