Thư Thiếu Nhi: Chúc Tết

Các bạn thân mến,Vào dịp Tết, có gia đình đón giao thừa ngay sau 12 giờ đêm, vào giấy phút đầu tiên của ngày mùng Một. Nếu nhà các bạn ở gần khu đông dân cư người Việt Nam, niềm vui đón năm mới sẽ òa vỡ cùng những giây pháo nổ.Qua giây phút thiêng liêng của giờ đầu năm chào đón năm mới với nguyện ước an lành, hên may, tiếp theo là sự chúc Tết. Khi đèn nhang còn tỏa hương thơm, các bạn đã sẵn sàng quần áo chỉnh tề, ngoan ngoãn khoanh tay đứng trước ông bà, mẹ cha, cô dì chú bác để chúc mừng tuổi thọ, sức khỏe và sự may mắn đến cùng năm mới. Các lời chúc các bạn đã thuộc lòng từ bao năm qua, mỗi lần Tết đến, rồi các bạn được người lớn cho phong bao mừng tuổi. Lúc nào kèm theo phong bao cũng cùng với lời chúc đầy ước muốn của bố mẹ, ông bà: Ngoan ngoãn, học giỏi bằng năm bằng mười năm vừa qua! Dỹ nhiên là các bạn đều thích lời chúc này, dù có bạn cũng không mấy ngoan ngoãn như ý của người lớn, nhưng thích nhất là cái phong bao màu đỏ. Một năm mới có một lần, các bạn có tiền (như trên trời rơi xuống) mà không phải mất chút công sức lao động nào. Thường thường, nhiều bạn cũng tỏ ra ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ,ông bà trong ba ngày Tết, để được tiền mừng tuổi nhiều cũng có, mà cũng muốn làm vui lòng người lớn, chỉ có ba bốn ngày thôi mà, sau đó thì trở lại cái thằng “con nít nhiều hư hơn ngoan”.Các bạn đi chợ Tết, dự những trò chơi, ăn quà (lúc này có tiền mà), tham dự các cuộc thi của thiếu nhi, có bạn may mắn còn được thêm tiền thưởng. Nhưng nhớ đi hội chợ Tết Sinh Viên để ủng hộ các anh lớn của chúng mình.Vui chơi nhiều nhiều đi các bạn. Rồi những ngày sau cũng phải tới trường, đi học, chăm chỉ, tranh đua cùng những môn học khó nhai. Đâu có sao các bạn, chơi nhiều thì cũng phải học nhiều. Hôm nay mới ngày mùng Hai, các bạn cứ thong thả hưởng trọn niềm vui ngày Tết Nguyên Đán, rồi đi học trở lại. (Ngọc Hân).