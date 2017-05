Thủ Tướng Anh: Sắp Có Tấn Công Khủng Bố Khác; Anh Nâng Mức Báo Động Khủng Bố Lên Cao Nhất 3 Năm

LONDON - 22 người chết và 59 người bị thương trong vụ đánh bom thí mạng của khủng bố “sói cô đơn” tại thành phố Manchester tại xứ England thuộc vương quốc UK – bom thô sơ nổ tại buổi đại nhạc hội của ca sĩ Mỹ Arian Grande lúc 22 giờ 33 phút tối Thứ Hai.1 thanh niên 23 tuổi tình nghi có liên quan đã bị cảnh sát bắt tại Chorlton, phiá nam Manchester.Thủ Tướng Theresa May gọi vụ đánh bom này là bạo động bệnh hoạn.Nạn nhân đầu tiên đuợc nhận diện là Georgina Callander, 1 nữ sinh viên 18 tuổi theo học trường Runshaw tại Leyland, Lancashire.1 tuyên cáo từ Dinh Thủ Tướng ghi: không nghi ngờ mọi người là nạn nhân của tấn công khủng bố nhắm giới trẻ không phòng thủ. Đây là vụ tấn công khủng bố tai hại nhất tại UK từ 12 năm, khi 4 khủng bố đánh bom tự sát tấn công London ngày 7-7-2005 gây thiệt mạng 52 người.ISIS đã lên tiếng nhận trách nhiệm tại Manchester.65 xe cứu thương phóng tới Manchester Arena. Số điện thoại khẩn cấp 01618569400 đuợc thiết lập trong khi người thân dùng mạng xã hội để tìm kiếm thông tin về người mất tích.Bom nổ không lâu sau khi ca sĩ Arian Grande rời sân khấu – twitter của cô phóng đi sau đó ghi “Tôi cảm thấy đau đớn đến tận cùng trái tim – tôi không có lời nào để diễn tả”.Các nhà lãnh đạo thế giới đã lên tiếng phân ưu – TT Trump gọi những kẻ chị trách nhiệm là “lũ ma quỷ thua cuộc”. Nữ Hoàng Elizabeth tỏ ý thương cảm những người bị ảnh hưởng của bạo động khủng bố.Ông Andy Holey tới đón vợ và con gái cho hay sức nổ của bom quăng ông từ cánh cửa này qua cánh cửa khác ở khoảng cách 10 mét.Mức độ báo động khủng bố tại UK là “nghiêm trọng” từ 3 năm - trong mấy tháng qua, mức độ của hoạt động chống khủng bố tăng với trung bình 1 nghi can bị bắt mỗi ngày.Sân vận động Manchester Arena là nơi tổ chức sinh hoạt ngoài trời với sức chưá 21,000 khán giả, là lớn nhất thành phố, tọa lạc gần cổng vào bến xe điện Victoria.Cảnh sát khuyến khích mọi người có video thu bằng điện thoại di động chuyển cho cảnh sát điều tra qua mạng.Tin mới nhận cho hay thủ phạm đánh bom tại Manchester Arena đã đuợc nhận diện với tên Salman Abedi 22 tuổi, quốc tịch Anh – các chi tiết về y chưa đuợc biết trong khi cảnh sát thi hành lệnh bắt tại 2 địa chỉ.Cảnh sát dùng robot khám phá chất nổ tại 1 trong 2 đối tượng khám xét.Thủ Tướng Anh Theresa May, vào tối Thứ Ba đã ra lệnh đưa quân đội tới giữ an ninh tại các nơi tổ chức hòa nhạc, thể thao và những sự kiện có đông công chúng khác, nói rằng một vụ tấn công khác “có thể sắp xảy ra” theo sau vụ nổ bom vào tối Thứ Hai làm 22 người thiệt mạng.