U.C. Tăng Học Phí Kể Từ 2017-2018

NEW YORK - Tài tử và nghệ sĩ trình diễn Shia LaBeouf bị cảnh sát bắt hồi sáng sớm Thứ Năm về tố cáo hành hung là tội tiểu hình và sách nhiễu sau khi xô xát trong đám đông biểu tình chống Trump phiá trước Museum of the Moving Image (New York), theo loan báo của phát ngôn viên cảnh sát Thomas Antonetti.