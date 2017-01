IBM Lợi Tức Tăng

(Xem: 14)

Đơn đặt hàng xuất cảng Đài Loan trong tháng 12/2016 tăng 6.3% so cùng kỳ năm trưóớc, nhưng là giảm 5.5% so với tháng 11/2016. Đơn đặt hàng xuất cảng toàn năm 2016 là 444.54 tỷ USD, giảm 1.6% so với năm trươc, cũng là 2 năm liên tục co cụm -- sau năm 2015, lúc đó giảm 4.4%.