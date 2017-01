Tết Việt Nam Hải Ngoại

Không sống được với CS ở VN, người Việt đem VN theo sống với mình ở hải ngoại và giúp đồng bào còn kẹt trong nước ăn Tết VN. Điều này có thể thấy qua lễ Tết của người Việt hải ngoại tại nhiều quốc gia có cộng đồng người Việt định cư. Điều này cũng có thể năm nào cũng có hàng ngàn người Việt ở hải ngoại về viếng mồ mả tổ tiên, cúng kiếng Ông Bà, thăm quê cha đất tổ nhơn ba ngày xuân nhựt.Trước nhứt Tết trên quốc gia định cư coi như quê hương thứ hai của người Việt hải ngoại. Nói Tết là phải nói chợ Tết và báo xuân truyền thống có từ xa xưa. Tại Little Saigon, nơi mà người Việt hải ngoại ở Tây Âu, Bắc Mỹ, Úc châu thân thương gọi là thủ đô tinh thần của người Việt hải ngoại, chợ hoa, chợ Tết trước cả tuần liền từ sau khi đưa Ông Táo về Trời đến lúc cúng Rước Ông Bà về ăn Tết. Các loại hoa truyền thống: mai, anh đào, vạn thọ, cúc, không thiếu một thứ nào. Màu sắc còn tươi thắm và hình dáng to lớn còn hơn hồi ở nước nhà.Món ăn truyền thống bánh tét, bánh chưng, bánh tráng, bánh phòng, thịt mỡ, dưa hành, dưa món bán đầy ở chợ, ở các tiệm, ở các tụ điểm chợ Tết của hai thành phố người Việt định cư đông nhứt nước Mỹ là Westminster và Garden Grove. Biểu tượng truyền thống câu đối đỏ, bao lì xì, thiệp chúc, đầu lân lớn nhỏ không thiếu. Đặc biệt là sản xuất tại Mỹ, chớ hàng Tết made in VN hay made in China, bà con cũng ít hay không mua.Múa lân, kỳ lân xuất thế thiên hạ thái bình đã chuẩn bị ì xèo. Tết Đinh Dậu 2017 năm nay tại Little Saigon, nhiều đội múa lân đang chuẩn bị và hăng say tập luyện nhằm đem đến những màn trình diễn đặc sắc và sôi động cho cộng đồng người Việt. Anh Michael Lê, người phụ trách đội múa lân Ane Thành tại Fountain Valley cho biết, chúng tôi có tất cả 12 đầu lân với những màu sắc khác nhau. Đoàn múa có tổng cộng 26 người và các thành viên thường từ độ tuổi 18 đến 25. Có người phải làm việc toàn thời gian và có người vẫn còn đang theo học đại học, nhưng tham gia tích cực để phục vụ lễ hội truyền thống của người Việt.Còn báo Xuân thì đẹp đẽ, trang nhã hơn hồi còn ở Saigon nhờ khoa học kỹ thuật in ấn tân kỳ của Mỹ. Báo ngày, báo tuần, báo định kỳ, báo nào cũng có báo xuân, báo Tết. Nội dung phong phú từ ôn cố tri tân đến hòa nhập vào môi sinh mới của quê hương thứ hai. Hầu hết các viên chức dân cử Mỹ đều đăng hay đi chúc Tết người Mỹ gốc Việt.Ra ngoại quốc, người Việt hải ngoại hoà nhập với văn minh Tây Phương, phô diễn vắn hoá VN nhơn ngày Tết. Ở các cộng đồng lớn như ở Little Saigon năm nào cũng diễn hành văn hoá VN, cả trăm xe trưng bày sắc thái văn hoá, nhân vật lịch sử, truyền thống, phong tục VN, ước vọng của các đoàn thể để giới thiệu với cư dân sở tại và lớp trẻ người Việt về văn minh VN. Năm nay 2017 chi phí cả 100.000 Mỹ kim đồng hương kẻ ít người nhiều hoan hỉ đóng góp cho ban tổ chức nồng cốt là cộng đồng.Nói Tết là nói đoàn tụ gia đình mà người phụ nữ là nội tướng lo tết cho gia đình. Năm nay Mồng Một, Mồng Hai Tết nhằm thứ bảy, chủ nhựt ở Mỹ, coi như người Mỹ gốc Việt được nghỉ ăn Tết thảnh thơi. Có một số người Việt ở Mỹ đã chuẩn bị trước, để dành ngày nghỉ trong năm sử dụng cho Tết. Các công ty và cơ quan chánh phủ Mỹ hiểu biết, tôn trọng văn hóa VN nên tạo điều kiện dễ dàng cho người Việt ăn Tết. Có bà đã đi chợ Tết cả hai cuối tuần để lo Tết cho gia đình. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm không lo như đồng bào ở VN vì đa số những thực phẩm cổ truyền người Mỹ gốc Việt sản xuất tại Mỹ, còn thứ thiếu thì mua của Đài loan, Thái Lan và Hồng Kông.Nhưng không phải chỉ ở Little Saigon, mà hầu hết cộng đồng người Việt hải ngoại ở một số quốc giàu, Á và Mỹ như mọi năm đều “ăn Tết” ở cộng đồng và trong gia đình. Tin sơ khởi cho biết ở Úc lúc các hội chợ Tết đều có đốt pháo cả và đều có múa lân. Ở Đức hương vị Tết đến như mọi năm, các bà mua bánh tét, bánh chưng, các ông hương đăng trà quả cúng Giao Thừa. Miền nam nước Pháp, người Pháp gốc Việt chuẩn bị lên tận Paris mua bánh mứt vì thành phố Paris có những tiệm lớn. Đồng bào đón Giao Thừa ở chùa và ở nhà thờ rất đông. Vẫn đi xin lộc đầu năm như ở quê nhà. Cộng đồng người Việt ở nước Bỉ ở rải rác rất là rộng. Hàng năm các hội đoàn tổ chức đồng bào đoàn tụ lại. Cộng đồng người Việt tại Nhật vẫn ăn Tết VN theo âm lịch như thường dù người Nhựt Tết Dương lịch. Theo tập tục Việt Nam vào ngày Tết cổ truyền thì cũng lì xì cho con cháu ở trong nhà. Các sinh hoạt công đồng, đoàn thể cũng có tục lệ lì xì cho trẻ em tới tham dự Hội Xuân. Tất cả mọi tập tục đều được giữ lại hết cả. Ở Canada một đồng bào nói: “Không khí Tết ở Vancouver cũng mứt này nọ, rồi biếu qua biếu lại anh em trong nhà, gia đình vậy đó. Vợ chồng tụi tôi không có tính về Việt Nam trong dịp Tết, thấy không có cần thiết để về bểnh ăn Tết, tại vì cũng có gia đình đầy đủ bên đây rồi."Chẳng những ăn Tết ở hải ngoại, mà người Việt hải ngoại còn đem Tết về cho đồng bào, bà con, bạn bè trong nước. Trước Tết trong số 3 triệu rưỡi người Việt đang ở hải ngoại cũng có một số người gởi tiền về giúp cho thân bằng quyến thuộc ăn Tết, nhứt là sau khi được tin vật giá ở VN tăng vọt. Tiền gởi cộng với tiền đem về cho bà con, thân nhân, của người Việt hải ngoại nhơn dịp Tết là một con số không nhỏ. Vì người Việt cảm nhận sâu xa Tết mà không có tiền đi tảo mộ, thiếu lễ vật cúng Ông Bà, thiếu một bộ đồ mới cho trẻ em, không được vài bữa ăn ngon lành đầy đủ cho gia đình là một tủi hổ.Sau cùng Tết là một lễ hội thuần túy văn hóa, phi chánh trị. Ngay trong thời chiến Quốc Cộng hai bên vẫn ngưng chiến để ăn Tết. Do vậy người Việt hải ngoại đi VN trong dịp Tết, điều đó không có nghĩa chế độ CS Hà Nội được người Việt hải ngoại ủng hộ. Người Việt hải ngoại sống trong chế độ tự do, dân chủ phân biệt rõ ràng quốc gia dân tộc là của chung, không thuộc một chế độ nào, quan nhứt thời, dân vạn đại. Cái kiểu CS đồng hóa Tổ Quốc VN là tổ quốc xã hội chủ nghĩa, yêu đất nước VN là yêu xã hội chủ nghĩa, một kỹ thuật tuyên truyền Đảng Nhà Nước CS Hà Nội ra rả tuyên truyền cả nửa thế kỷ mà chẳng thuyết phục được ai. Cái kiểu dùng tính thiêng liêng truyền thống Tết để phục vụ cho mưu đồ chánh trị và quân sự là bá đạo. Như dùng số người đi VN nhơn dịp Tết để đánh bóng chế độ, như vi phạm hưu chiến để tấn công thành đô Việt Nam Cộng Hòa Tết Mậu Thân (1968) là một tội lỗi đối với quốc gia dân tộc Việt./. (VA)