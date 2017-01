Quà Tết Bằng Thực Phẩm Hữu Cơ Được Ưa Chuộng

Cửa hàng Organica Phú Nhuận xếp giỏ quà Tết toàn bằng thực phẩm hữu cơ.

SAIGON -- Dịp Tết này, các loại nông sản, thực phẩm hữu cơ đang trở thành món quà đẹp, lạ để biếu tặng nhau. Có điều là bên cạnh các đơn vị chân chính trong sản xuất và cung ứng loại thực phẩm này, cũng có không ít chỗ làm ăn bê bối, theo báo Người Lao Động (NLĐO).Tại các cửa hàng thực phẩm hữu cơ Organica trên đường Tôn Thất Thiệp (quận 1 Sài Gòn) hay Hoàng Văn Thụ (Q. Phú Nhuận) những ngày này, các nhân viên đều luôn tất bật gói quà Tết theo đơn đặt hàng. Ở đây còn dành hẳn ra một gian trưng bày các mẫu giỏ quà Tết.NLĐO dẫn lời đại diện Công ty thương mại dịch vụ Mùa (chủ nhân hệ thống phát triển và phân phối thực phẩm hữu cơ Organica) cho biết các năm trước, khách hàng mua giỏ quà hữu cơ chủ yếu là cá nhân, số lượng ít để tặng người thân dịp Tết. Còn năm nay đã có thêm nhóm khách hàng doanh nghiệp, họ đặt hàng với số lượng lớn để tặng đối tác. Hạng quà thấp nhất là các giỏ quà rau, củ, quả hữu cơ đựng trong túi vải thân thiện với môi trường, bên trong có vài loại rau ăn lá và củ quả màu đỏ như cà chua, củ dền…, giá từ 200,000-300,000 đồng. Được khách đặt phổ biến hơn hết là giỏ quà từ 500,000-700,000 đồng, gồm: hạt điều, gia vị, quả việt quất và nho khô.Năm nay, sản phẩm của Organica có thêm nhiều món hàng nhập khẩu từ những thương hiệu mạnh, bao bì đẹp, có thể dùng làm quà tặng ngay, Giá cao nhất của giỏ quà có hàng nhập đã bán cho khách lên đến 4 triệu đồng.Bên cạnh đó, Công ty CP Vinamit đã chạy hết công suất nhưng vẫn không đủ hàng bán do nhu cầu tiêu thụ tăng gấp 3 lần so với dự báo, theo NLĐO. “Tiếng lành đồn xa”, công ty này vừa nhận được chứng nhận hữu cơ quốc tế theo tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA Organic) và Liên minh châu Âu (Ecocert - EU) về canh tác, chế biến và thành phẩm nông sản.“Chúng tôi không thể tăng sản lượng để đủ bán cho khách hàng, cũng không kịp thiết kế các giỏ quà mà chỉ tặng hộp, túi đựng cho khách. Thậm chí, chưa kịp thay bao bì sản phẩm để có thể nhận diện đây là sản phẩm organic nhưng khách hàng vẫn tin tưởng. Tại hội chợ ở Nhà Thi đấu Phú Thọ mới đây, có ngày Vinamit phải hẹn giao hàng cho khách hàng vào hôm sau do hết hàng” - ông Nguyễn Lâm Viên, chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Vinamit, cho biết.Theo NLĐO, cách đây vài năm, phong trào sản xuất - kinh doanh nông sản và thực phẩm organic phát triển rầm rộ. Bên cạnh số ít công ty, đơn vị được công nhận tiêu chuẩn organic, nhiều cửa hàng, website kinh doanh thực phẩm cũng tự gắn mác hữu cơ lên sản phẩm của mình và bán với giá cao ngất ngưởng. Có công ty tự quảng cáo là phân phối thịt heo hữu cơ với giá bán gấp gần 3 lần thịt VietGAP nhưng vẫn có nhiều người mua.Hiện trên thị trường có nhiều sản phẩm từ gạo, thịt, trứng, rau củ, trái cây… được rao bán là sản phẩm hữu cơ, trong khi chưa được cơ quan chức năng chứng nhận. Phần lớn trong số này là những sản phẩm “của nhà trồng/nuôi”, được giới thiệu là không sử dụng phân bón hóa học, thức ăn công nghiệp…để rồi giá bán cao gấp đôi, gấp ba loại thông thường.NLĐO dẫn lời ông Vũ Thế Thành, chuyên gia quản trị chất lượng Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), cho rằng đang có phong trào sản xuất, kinh doanh và sử dụng thực phẩm hữu cơ. Tuy nhiên, một thông tin về thực phẩm hữu cơ có phần sai lệch khi cho rằng so với thực phẩn thông thường, loại thực phẩm này có độ dinh dưỡng cao hơn và mùi vị thơm ngon hơn. Đúng ra, ngoài yếu tố an toàn, cân bằng hệ sinh thái, cho đến nay chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh sự vượt trội về dinh dưỡng và mùi vị của thực phẩm hữu cơ.