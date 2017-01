Cận Tết Là Mùa Cao Điểm, Vé Số Kiến Thiết Vẫn Ế Ẩm

Vé số điện toán 10,000 đồng bành trướng ra khỏi cửa đại lý Vietlott, trên tay người bán vé số dạo thì giá 12,000 đồng, tại bàn vé số kiến thiết ở vỉa hè thì 11,000 đồng vẫn bán rất chạy.

SAIGON -- Từ ngày đầu năm 2017, vé số của các công ty Xổ số Kiến thiết đã tăng giải đặc biệt lên 2 tỷ đồng. Tuy nhiên thị trường vé số kiến thiết (còn gọi là vé số truyền thống) ở miền Tây vẫn ế ẩm, dù dịp Tết là mùa cao điểm, theo Dân Trí.Ngày 15/1, ông Lê Văn Khanh – Giám đốc công ty Xổ số Sóc Trăng, cho biết sau khi giải đặc biệt tăng lên 2 tỷ đồng thì lượng vé số bán ra có tăng nhưng tăng rất thấp, không có biến động nhiều, trong khi thời điểm cận tết của những năm trước doanh thu tăng rất cao.Dân Trí dẫn lời chị Châu, một người bán vé số dạo ở Bình Thủy, Cần Thơ nói: “Trước đây trung bình mỗi ngày tôi bán được từ 150 đến 200 vé nhưng gần đây, mỗi ngày chỉ bán khoảng 50 vé, hôm nào đắt khách được 100 vé. Khách hàng đổ dồn qua mua Vietlott hết rồi”.Chủ một đại lý kinh doanh vé số lâu năm ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cũng cho biết những năm trước, tháng cận Tết, doanh thu của đại lý này tăng gấp đôi so với những tháng thường, nhưng năm nay thì khác hẳn, doanh số của đại lý sụt giảm mạnh do cách đây gần 2 tháng, ngay sát vách nhà ông “xuất hiện” đại lý của công ty xổ số điện toán Vietlott.Dân Trí ghi nhận ở tỉnh Trà Vinh, trước đây bình quân, mỗi kỳ phát hành và mở thưởng công ty xổ số kiến thiết tỉnh này tiêu thụ khoảng 70%, nhưng ở thời điểm hiện tại, dù là mùa cao điểm nhưng doanh thu giảm còn 63% so với cùng kỳ.Nguyên nhân là do tỉnh Trà Vinh đã có người trúng giải đặc biệt của xổ số Vietlott hơn 80 tỉ đồng, rồi liên tục có những người khác trúng tiếp khiến nhiều người chuyển sang mua vé số điện toán.Tình trạng chung của các công ty và đại lý xổ số kiến thiết miền Tây là đều kinh doanh ế ẩm, sụt giảm doanh số. Trước đây, bình quân mỗi kỳ công ty xổ số Hậu Giang phát hành 7 triệu vé, mức tiêu thụ khoảng 54%, nay đã giảm còn 49,5%. Còn tại Bạc Liêu mức tiêu thụ từ hơn 70% giảm còn 60%, ở Cà Mau mức tiêu thụ giảm từ 69% xuống khoảng 50%...Dân Trí dẫn ý kiến của một chuyên gia về ngành tài chính, ông này cho rằng Vietlott đang chiếm ưu thế, vé số truyền thống bị ế là điều dễ hiểu bởi xổ số điện toán được tích lũy giá trị giải đặc biệt qua các kỳ chưa có người trúng, tiền thưởng có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trong khi đó, vé số truyền thống nếu không có người trúng thì thôi, không cộng dồn.Bên cạnh đó, các công ty xổ số kiến thiết luôn bị giới hạn về định mức vé in, còn Vietlott muốn in bao nhiêu cũng được. Thêm nữa, vé số điện toán được bán trước 6 kỳ trong khi vé số truyền thống chỉ được bán trong ngày, tính từ sau giờ xổ số của ngày hôm trước đến trước giờ mở thưởng của ngày hôm sau.