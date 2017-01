Quận Cam: Bữa Cơm Từ Thiện Cho Những Kẻ Không Nhà

Trong bữa cơm chay từ thiện.

Westminster (VB)- - Liên tục trong những năm qua Sư Cô Hoa Liên cùng một số đồng hương đã tổ chức bữa cơm “Từ Thiện Tấm Lòng Chia Xẻ” vào Thứ Bảy tuần Thứ Hai mỗi tháng, để phát cơm, phát áo quần và một số đồ dùng cho những người vô gia cư, những người thiếu may mắn.Thời gian lặng lẽ trôi, việc làm trong âm thầm của Sư Cô và những người thiện nguyện không bỏ sót một kỳ nào, dù cho thời tiết mưa nắng bất thường, cứ vào 12 giờ trưa Thứ Bảy tuần Thứ Hai mỗi tháng trước Quán Cơm Chay Từ Thiện, gần Tượng Đài Đức Thánh Trần trên Đại Lộ Bolsa, Sư cô Hoa Liên và một số qúy đồng hương phát tâm làm việc từ thiện cùng nhau, người công, kẻ của, góp một bàn tay để tạo điều kiện thực hiện đầy đủ bữa ăn, sau đó tặng qùa cho những người kém may mắn, trong đó có những đồ dùng cá nhân, áo quần để cho những người nầy tự chọn để mặc cho ấm trong mùa đông lạnh lẽo, ngoài ra mỗi tháng có lì xì vài ba đô la để tùy nghi xử dụng.Sư Cô Hoa Liên nói: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, chúng ta may mắn có cuộc sống tương đối đầy đủ, chúng ta nên nghĩ đến những người không cửa, không nhà, mùa Đông lạnh lẽo, chúng ta mỗi người góp nhau một chút để an ủi, sưởi ấm tấm lòng những người bất hạnh.”Ngoài việc lo cho bữa cơm, trong thời gian qua Sư Cô còn vận động bà con đồng hương đóng góp để đem về Việt Nam xây nhà Tình Thương cho những người nghèo ở những vùng hẽo lánh đang sống trong những túp nhà lá, giúp họ sửa sang những con đường hư trong xóm nghèo ở Bình Thuận, Hàm Tân, vùng kinh tế mới, nuôi học sinh mồ côi cha mẹ, không đi học được, Sư Cô đóng tiền cho đi học, giúp những người già neo đơn thiếu thốn...Để thực hiện được những công tác từ thiện kể trên đó cũng nhờ vào lòng hão tâm của qúy đồng hương trong thời gian qua.Trong những ngày sắp tới xin qúy đồng hương phát tâm giúp đỡ để Sư Cô và đoàn từ thiện có điều kiện tiếp tục làm công tác từ thiện thay cho qúy vị.Thường thường Sư Cô Hoa Liên hay đến quán chay từ thiện ở Bolsa để làm thiện nguyện giúp nấu vài món ăn bằng tàu hủ và rau quả, ăn rất tốt, ngon, bảo đảm cho sức khỏe, nhiều thịện nguyện viên cũng thường xuyên có mặt tại đây để làm công tác từ thiện giúp đở mọi người.Qúy đồng hương muốn tham gia công tác từ thiện hoặc đóng góp vào công việc thực hiện những bữa ăn, những đợt cứu trợ xin liên lạc: Sư Cô Hoa Liên (714) 653-0434, cô Cúc (714) 675-2556, Huệ Lộc (713) 298-2971, Đồng Kính (714) 839-4391Địa điểm phát cơm từ thiện số 9098 Bolsa Ave, (Trước nhà hàng chay Từ Thiện) Thành Phố Westminster CA, 92683. WESMINSTER CA 92683.