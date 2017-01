Garden Grove Gia Hạn Nộp Đơn Cho Các Chức Vụ Ủy Viên, Hạn Chót Vào 5:30 Chiều, Thứ Ba, Ngày 31 Tháng 1 Năm 2017

Thành Phố Garden Grove sẽ gia hạn nộp đơn cho các công việc Uỷ viên Ban hội đồng (City Commission). Các ứng cử viên có thể lên trang mạng của Thành phốwww.garden-grove.org/citymanager/commissions để điền đơn online. Hoặc các ứng cử viên cũng có thể tới lấy đơn tại văn phòng Thư ký của Thành phố, lầu 2 trong City Hall, địa chỉ 11222 Acacia Parkway, hoặc gọi về số (714) 741-5040. Thời hạn nhận đơn bắt đầu từ bây giờ đến 5:30 chiều ngày Thứ Ba, 31 tháng Giêng, 2017.Đây là công việc thiện nguyện, những người ứng cử viên phải là cư dân sống trong Thành phố Garden Grove. Người Uỷ viên sẽ phục vụ nhiệm kỳ trong hai năm, thường xuyên phải tham dự các cuộc họp. Thị Trưởng sẽ uỷ nhiệm người Uỷ viên, và được bổ nhiệm làm người cố vấn cho Hội Đồng Thành Phố, đóng góp ý kiến cho Thành phố.Sau đây là 6 chức vụ ủy viên mà Thành phố đang cần:Hội đồng cứu xét khiếu nại (Administrative Board of Appeals – 5 thành viên) - Tham dự các buổi họp về xây cất những building và vật liệu xây dựng, giải mã các mật mã, bố cục của các building.Ủy ban phát triển và duy trì khu phố (Neighborhood Improvement and Conservation - 7 thành viên) - Đề nghị những chương trình để cải tiến các khu vực lân cận trong thành phố, cũng như cải thiện gia cư, đường sá, các chương trình quỹ (Block Grant Funding) của chính phủ, và những chương trình khác.Ủy ban đặc trách khu trung tâm (Main Street Commission - 7 thành viên) - Phụ trách kiểm tra hệ thống bãi đậu xe ở downtown đường Main Street.Ủy ban công viên, giải trí và nghệ thuật (Parks, Recreation and Arts Commission - 7 thành viên) - Xem xét và cố vấn về các điều kiện của những công viên trong thành phố, các kế hoạch cải thiện cho các công viên và khu vui chơi.Ủy ban quy hoạch (Planning Commission - 7 thành viên) - Tìm hiểu những công trình, kế hoạch có liên quan đến môi trường, sử dụng đất đai và phát triển của Thành phố.Ủy ban về lưu thông (Traffic Commission - 7 thành viên) - Vị ủy viên sẽ phải xét duyệt những yêu cầu liên quan đến máy thử nghiệm an toàn về giao thông, có hiểu biết về thiết bị của những máy này, thu thập ý kiến đóng góp trong cộng đồng và giúp thêm trong vấn để vận chuyển lưu thông.Để biết thêm chi tiết, vui lòng gọi cho Văn phòng Thư ký Thành Phố tại số (714) 741-5040.