Kerry: Nói Trật Về NATO, Trump Gây Khẩu Nghiệp

LONDON - Trong cuộc phỏng vấn của báo The Times of London, ngoại trưởng John Kerry phê bình phát biểu của TT đắc cử về NATO là không thích hợp – ông Kerry giải thích: ông Trump không nên dự phần chính sự của nước khác theo cách hoàn toàn trực tiếp.Khi trả lời phỏng vấn của CNN, ngoại trưởng Kerry đánh giá Thủ Tướng Đức là 1 nhân vật lãnh đạo vững mạnh và là diễn viên quan trọng nhất trong liên minh an ninh quốc phòng NATO mà Hoa Kỳ dẫn đầu.Ông Kerry nhấn mạnh: ông Trump sẽ phải ứng phó với các hậu quả do các phát biểu bất cần gây ra, cũng như phải chịu trách nhiệm về các quan hệ với đồng minh phương tây.