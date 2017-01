VC Siết Các Nhà Dân Chủ

HANOI -- Nhà nước CSVN siết chặt kiểm soát các nhà hoạt động dân chủ...Bản tin RFA ghi rằng cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên bị cấm xuất cảnh tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh vào chiều tối ngày 13/1/2017 khi đưa người thân ra nước ngoài khám chữa bệnh.Chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do khi còn bị giữ tại Cửa khẩu Mộc bài, bà Phạm Thanh Nghiên cho biết:Tôi đang ở cửa khẩu Mộc Bài, tôi đưa ba tôi sang Bangkok để chữa bệnh, đồng thời đi thăm em trai và em gái đằng chồng nhà tôi. Nhưng mà tự nhiên họ nói với tôi là tôi thuộc diện cấm xuất cảnh. Tôi hỏi lý do thì họ không nói được. Bây giờ tôi đang ngồi chờ, họ thì đang làm việc với nhau, không biết thế nào. Tôi đã hết quản chế từ hơn 1 năm trước, từ ngày 19/8/2015, hôm nay là ngày đầu tiên tôi xuất cảnh thì họ nói với tôi là tôi không được xuất cảnh.RFA nhắc rằng Bà Phạm Thanh Nghiên, 38 tuổi là cựu tù nhân lương tâm. Bà bị bắt vào tháng 8 năm 2009; đến tháng giêng năm 2010 bị đưa ra xét xử với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước và bị tuyên án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế.Bà từng lên tiếng về việc Trung Quốc giết hại ngư dân Việt trong vùng biển Vịnh Bắc bộ và Biển Đông. Để phản đối thái độ gây hấn của Trung Quốc đối với Việt Nam, bà là người đầu tiên thực hiện tọa kháng chống Tàu ngay ở nhà mình. Sau khi mãn hạn tù, bà vẫn tiếp tục nhiều hoạt động như tham gia chiến dịch Nhân quyền 2015, các nhóm Công dân tự do, Cà phê nhân quyền… Trong thời gian quản chế bà bị cơ quan chức năng triệu tập khoảng 40 lần và gây nhiều khó khăn cho gia đình, người thân của bà.Bà được Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch trao giải Hellman-Hammett năm 2009.Trong khi đó, bản tin BBC ghi nhận lời Luật sư Lê Công Định, cựu tù nhân chính trị ở Sài Gòn nói ông bị chính quyền Việt Nam 'ngăn chặn' tham dự cuộc gặp với Ngoại trưởng sắp mãn nhiệm của Hoa Kỳ, ông John Kerry, người đang thăm Việt Nam.Trả lời BBC về phản ứng nếu có của phía Mỹ sau khi nhận được thông tin từ về việc ông cho là đã bị 'ngăn chặn tiếp xúc ông John Kerry, theo lời mời của phía Mỹ', Luật sư Lê Công Định nói:"Sau khi chủ động hỏi và được tôi thông báo, phía Tổng lãnh sự quán Mỹ đã hồi đáp rằng trường hợp của tôi đã được báo cáo đầy đủ cho Đại sứ quán ở Hà Nội và phái đoàn của Ngoại trưởng Kerry."Chia sẻ trên Facebook cá nhân hôm 13/01/2017, người từng bị kết án 5 năm tù và 3 năm quản chế tại gia, nhưng được ra tù sớm vào tháng 2/2013, Luật sư Lê Công Định viết:"Việc ngăn chặn thô bạo tại nhà hôm nay khiến tôi phải huỷ bỏ cuộc gặp chiều nay với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry theo lời mời của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, một lần nữa cho thấy nhà cầm quyền Việt Nam vi phạm nghiêm trọng quyền tự do đi lại của công dân nói riêng và nhân quyền nói chung.""Không diện kiến Ngoại trưởng John Kerry nhưng tác động của việc không đi gặp lại tốt hơn đi gặp, chắc chắn là điều cần làm đối với một người tranh đấu như tôi trong hoàn cảnh hiện tại. Thứ Sáu ngày 13 đầu năm 2017 không phải là một ngày tồi tệ vậy."