Nhiều Viên Chức Mỹ Làm Việc Bí Mật Tại Haiti Có Liên Quan Đến Vụ Ám Sát Tổng Thống Haiti Jovenel Moise Trong Tuần Qua

Tổng Thống Haiti Jovenel Moise đã bị ám sát tại tư gia hôm 7 tháng 7 năm 2021. Trong hình, Ông Moise tham dự Nhóm Lãnh Đạo trong Diễn Đàn Antalya Diplomacy Forum tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Tế NEST ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 18 tháng 6 năm 2021. (Photo Getty Images)

Nhiều người đàn ông đã liên can trong vụ ám sát Thổng Thống Haiti đã làm việc trước đây trong vai trò những người cung cấp thông tin thực thi pháp luật Hoa Kỳ, theo người đã tóm tắt về vấn đề này, trong khi các nhà điều tra Mỹ vật lộn với số lượng ngày càng tăng của những liên kết từ Florida tới đội bị cáo buộc tấn công, theo CNN tường thuật hôm Thứ Ba, 13 tháng 7 năm 2021.

Tổng Thống Haiti Jovenel Moise đã bị giết chết hôm Thứ Tư tuần rồi trong một hoạt độngmà chính quyền Haiti nói đã liên quan tới ít nhất 28 người, đa phần trong số đó là những lính đánh thuê Colombia được thuê thông qua công ty an ninh có trụ sở tại Florida.

Ít nhất một người đàn ông đã bị bắt bởi chính quyền Haiti vì có liên hệ tới vụ ám sát mà trước đó đã làm việc như là một người đưa tin cho Cơ Quan US Drug Enforcement Administration (DEA), theo DEA cho biết trong một tuyên bố trả lời cho CNN.

“Có lúc, một trong những nghi can trong vụ ám sát Tổng Thống Haiti Jovenel Moise là một nguồn tin bí mật cho DEA,” theo DEA cho biết trong tuyên bố.

“Sau vụ ám sát Tổng Thống Moise, nghi can đã liên lạc với người liên lạc của ông ấy tại DEA. Một viên chức DEA được giao nhiệm vụ tại Haiti đã thúc giục nghi can ra đầu thú với chính quyền địa phương và, cùng với một viên chức Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, đã cung cấp thông tin cho chính quyền Haiti đã hỗ trợ việc ra đầu thú và bắt giữ nghi can và một người khác,” theo DEA cho biết.

Các nghi can khác cũng có quan hệ với Hoa Kỳ, gồm người làm việc như là những người đưa tin cho FBI, theo người tóm tắt vấn đề cho hay. FBI cho biết trong trả lời với báo cáo của CNN rằng họ đã không bình luận về những người đưa tin, ngoại trừ nói rằng họ sử dụng “các nguồn lực hợp pháp để thu thập tình báo” như một phần của các cuộc điều tra của họ.