Viên Chức Volkswagen Bị Bắt Về Tội Lừa Dối Vụ Khói Xe

NEW YORK - Dẫn 2 nguồn tin không nêu tên, báo New York Times cho hay ông Oliver Schmidt, viên chức điều hành của Volkswagen đã bị cảnh sát bắt tại Hoa Kỳ về tội lừa dối, liên quan với nhu liệu gian lận khói thải của động cơ diesel đặt vào xe VW.Ông Schmidt dẫn đầu Phòng tuân hành các giám sát tại Hoa Kỳ từ 2014 đến 2015 – theo đơn kiện của các tiểu bang New York và Massachsetts, ông này đóng vai chính trong âm mưu lừa dối thẩm quyền giám sát Hoa Kỳ về khói thải gây ô nhiễm của xe VW.NYT cho hay: ông Schmidt phải ra toà tại Detroit vào sáng Thứ Hai.Khi phóng viên tiếp cận và hỏi trước hội chợ Detroit Auto Show có phải các viên chức VW sợ bị bắt khi tới Hoa Kỳ, viên chức đứng đầu thương hiệu VW là Herbert Diess từ chối bình luận.