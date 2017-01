CSVN Thù Tượng Đức Thánh Trần

HANOI -- Nhà nước CSVN đang lộ vẻ chiều chuộng đàn anh Phương Bắc... Người dân Việt dựng tượng Đức Trần Hưng Đạo là bị công an tới gây sự.Bản tin Bauxite VN đăng theo Facebook Quy Tống lá thư tựa đề “S.O.S - LỜI KÊU CỨU” cho thấy chính sách ngoại giao của Hà Nội khôngc hỉ nhượng bộ trên Biển Đông, mà cũng dần dần thay đổi hình ảnh các nhân vật lịch sử như ngài Trần Hưng Đạo.Lời kêu cứu viết:“Bố tôi là Tống Hồ Phương, mẹ tôi là bà Hồ Thị Lan. Tôi sống cùng bố, mẹ và anh, chị, em của mình tại thôn Kinh Tế Mới xã Ninh Gia huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng. Bố tôi làm trưởng ban Mặt Trận thôn Kinh Tế Mới, anh chị tôi trồng cà phê. Tôi là Tống Hồ Thị Kim Quy đang là sinh viên năm 2 trường Cao Đẳng Y Tế Lâm Đồng. Ngỡ tưởng cuộc sống bình yên trôi, vậy mà cách đây vài hôm gia đình và bà con quyến thuộc của tôi lại trải qua những ngày bất an, căng thẳng. Chúng tôi cảm thấy bức xúc với cách làm việc của chính quyền địa phương nơi mình sinh sống.Bố, mẹ tôi đã đọc các cuốn sách lịch sử Việt Nam. Ông rất thích nói chuyện về lịch sử bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc.Ông ước mơ và cả gia đình tích cóp mua một bức tượng nghệ thuật vị anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn, do các nghệ nhân đá Non Nước Đà Nẵng chạm khắc, phiên bản do hội Mỹ Thuật Việt Nam thực hiện.Bố tôi xây một cái bục bằng xi măng, cao 1 mét, rộng 60 phân, trong khuôn viên của gia đình. Trước khi đặt bức tượng, bố tôi đã làm đơn gửi lên các cấp chính quyền xã, huyện, tỉnh để xin phép nhưng không nhận được phản hồi. Lên Sở Văn Hoá Thông Tin tỉnh thì người ta bảo: - Nếu bức tượng nghệ thuật vị anh hùng dân tộc mà đặt trong khuôn viên gia đình thì không có trở ngại, gia đình cứ tiến hành làm, bởi bức tượng này nó không thuộc vào một tôn giáo nào.Gia đình tôi đặt bức tượng cao khoảng 1,6 mét lên, thế là sóng gió ập đến. Chính quyền địa phương can thiệp đòi tháo dỡ bức tượng, không cho đặt lên bục mà ép phải để xuống đất. Gia đình chúng tôi thấy làm như vậy là bất kính với Tổ Tiên nên không đồng ý. Thiết nghĩ một chậu kiểng người ta cũng có thể xây bục đưa lên. Một bức tượng khoả thân cũng có thể để trên bục. Một con khỉ gọi là Tôn Ngộ Không cũng chễm chệ ngồi trên bục. Cớ làm sao, một vị anh hùng dân tộc lại bắt để xuống đất? Như vậy, có phải là bất kính với các vị anh hùng dân tộc hay không? Trong khi gia đình chúng tôi không vi phạm An Ninh Trật Tự, không tụ họp đông người, cũng không mê tín dị đoan, cũng không đồng bóng hay sinh hoạt tôn giáo trái phép. Theo tôi nghĩ, nền văn hoá Việt bao gồm cả thờ cúng Tổ Tiên, là nền văn hoá "Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa". Thiết nghĩ, chúng ta cần xiển dương, tôn vinh các vị anh hùng dân tộc mọi thời đại. Để dạy cho con cháu nhớ về cội nguồn và sự hi sinh xương máu của Tổ Tiên nước Việt, đã giữ lấy giang sơn cho chúng ta ngày hôm nay.Chúng tôi kêu gọi cộng đồng lên tiếng đồng lòng hướng về lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc. Để tôn vinh những anh hùng đã xả thân vì Tổ Quốc. Trong lúc, đất nước đang còn nhiều những kẻ thù nhòm ngó muốn xâm lược. Chúng tôi cầu cứu cộng đồng mạng lên tiếng tìm cách giúp đỡ chúng tôi bảo vệ bức tượng trang nghiêm trên bục mà không bị chính quyền địa phương ép để xuống sân. Thành tâm tri ân.Số điện thoại liên lạc của gia đình chúng tôi:Anh Quang: 01205778886Em Quy: 0937497440Q.T.”Không biết các quan chức trung ương có ý kiến ra sao? Hay có phải địa phương chỉ thực hiện theo lệnh trung ương?