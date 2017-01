Thư Thiếu Nhi: Học Tiếng Việt Qua Bài Hát

Evelyn Phạm

Các bạn thân mến,Thầy Vũ Hoàng của Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California vừa gửi tới một thông báo về CD Học Tiếng Việt Qua Bài Hát ( CD Sing and Learn Vietnamese with Ease), CD này đã được tổ chức buổi ra mắt vào chiều thứ Bảy ngày 10 tháng 12 vừa qua.CD này do bạn Evelyn Phạm ( Phạm Mê Linh) trong dự án Gold Award của em. Đẳng thứ cao nhất của nữ hướng đạo Hoa Kỳ Gold Award, tương đương với đẳng thứ Eagle Scout của nam hướng đạo Hoa Kỳ. Phạm Mê Linh là hướng đạo sinh, thuộc Thanh Đoàn Bách Việt, Liên Đoàn Hướng Việt, học sinh lớp 11 trường Trung Học Irvine.Trưởng Trà Mi phát biểu trong buổi giới thiệu CD: “Đây là một dự án rất quan trọng và có ý nghĩa đối với một học sinh 16 tuổi. Em đã tự tìm tới những thầy cô, những nhạc sĩ Việt Nam, huynh trưởng hướng đạo cũng như quí thầy cô để xin hướng dẫn. Evelyn Phạm cho biết, dự án này em đã ấp ủ từ lâu và thực hiện trong suốt mùa hè qua.CD này được Ban Đại Diện Các Trường Việt Ngữ Nam California ủng hộ, khuyến khích và giới thiệu tới các trường dùng để dạy tiếng Việt cho học sinh. Trung tâm có CD để gửi tặng các trường dạy cho các em vừa học vừa hát và vừa vui thích nữa. Sang năm mới, trong buổi tiệc “Vinh Danh Thầy Cô Giáo” vào ngày 25 tháng 2017, CD Sing and Learn Vietnamese with Ease cũng được tặng cho các thầy cô và cho tất cả các trường dạy tiếng Việt không giới hạn trong nước Mỹ mà khắp cộng đồng người Việt trên thế giới.Bạn Evelyn Phạm không chỉ giỏi mà còn có một tấm lòng rất Việt Nam, biết nâng niu, gìn giữ tiếng mẹ đẻ, tiếng Việt. Các bạn thiếu nhi cũng cần có một CD để tập hát tiếng Việt bằng những bài hát của các nhạc sĩ Việt Nam. Giáo sư Vũ Hoàng cho biết: Âm nhạc là một phương tiện chuyên chở tiếng Việt vào tâm hồn các em hữu hiệu nhất!