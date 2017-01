Hà Nội: Đình Công

HANOI -- Hàng trăm công nhân đình công tại Hà Nội...Báo Lao Động hôm 31/12/2016 cho biết rằng vào sáng 31.12, sau khi nắm được thông tin là lãnh đạo Cty chỉ thưởng Tết Dương lịch cho CN trung bình 200 nghìn/người, bằng nửa năm 2015. 9h30, hàng trăm NLĐ Cty Sejong Vina (100% vốn Hàn Quốc, có 750 CN, chuyên may xuất khẩu, đóng tại lô Cn5 – KCN Thạch Thất – Quốc Oai, Hà Nội) đã ngừng việc tập thể để phản đối mức thưởng thấp hơn năm 2015.Lý do khác cũng vì, theo bản tin này, công nhân cho biết có một số nguyên nhân như lãnh đạo Cty “ép” CN thực hiện định mức sản phẩm quá cao, không thực hiện các chế độ thai sản...Thương lượng với chủ sử dụng LĐ không thành, đầu giờ chiều 31.12, NLĐ đã phản ánh tới Đường dây nóng Báo Lao Động. 14h20, PV Báo Lao Động đã có mặt tại Cty Sejong Vina. Sau cách cổng sắt vào Cty, hàng trăm CNLĐ đứng ngồi ngoài sân, ngừng việc để phản đối lãnh đạo Cty.Bản tin báo Lao Động kể rằng sau cảnh cổng sắt, một nữ CN đang mang bầu cho biết: “Cả năm chúng tôi làm việc vất vả, đến như tôi đang mang bầu nhiều hôm còn phải tăng ca đến 20h30, để đạt được định mức sản phẩm, mong hoàn thành nhiệm vụ để cuối năm nhận được những đồng tiền thưởng xứng đáng với công sức lao động bỏ ra, nhưng Cty đối xử không tốt với NLĐ. Ngoài ra, theo quy định của Luật LĐ, phụ nữ thời kỳ mang thai và nuôi con nhỏ sẽ được nghỉ sớm hơn CN khác 1 tiếng, nhưng lãnh đạo Cty không thực hiện."Một nữ CN khác cho biết: Tết Dương lịch năm ngoái tôi được hơn 400 nghìn đồng và Âm lịch năm ngoái bọn tôi được thưởng tháng lương thứ 13 (bằng mức lương cơ bản 3.750.000 đồng/tháng). Nhưng năm nay lãnh đạo Cty chỉ thưởng Tết Dương lịch cho NLĐ làm đủ 12 tháng chỉ 200 nghìn đồng, những người mới vào còn thấp hơn. Không đồng ý chúng tôi đã có ý kiến với phòng nhân sự, CĐCS để phản ánh với lãnh đạo Cty, nhưng lãnh đạo không điều chỉnh và đưa ra lý do là năm nay kinh doanh kém hiệu quả.Báo Loa Động cũng ghi lời một nam CN cho biết, bữa ăn ca (15.000đ/suất) ở Cty cũng không đảm bảo chất lượng nên trưa nay NLĐ chúng tôi cũng chẳng cần ăn. Có những hôm tăng ca tới hơn 4 tiếng, từ 7h30 tới 20h30 nhưng cũng tôi cũng chỉ được Cty cấp cho một lát bánh mỳ mỏng và một hộp sữa!Ngoaì ra cũng vì ép chỉ tiêu lao động quá sức... tăng định mức sản phẩm quá cao hơn gấp đôi dù cùng thời lượng (Trong thời gian đầu, Cty ấn định một công NLĐ phải đạt 300 sản phẩm, nhưng nay Cty nâng lên 700 sản phẩm/công. Nếu không đạt định mức, NLĐ bị trừ tiền chuyên cần, không được hưởng 100% lương cơ bản...)Bản tin cũng nói, vào chiều 31.12, một đại diện của Cty cho biết, lãnh đạo DN đã đồng ý tăng mức thưởng Tết Dương lịch cho CN lên 600-700 nghìn đồng (tùy theo thâm niên làm việc của từng cá nhân) và họ sẽ chi trả cùng với tiền thưởng Tết Nguyên đán cho NLĐ.