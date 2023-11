- Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ viên tịch. - Hôm nay sẽ bắt đầu cuộc ngừng bắn 4 ngày giữa Hamas và Israel, 39 tù Palestine được thả để Hamas thả 13 con tin. - Palestine: Hơn 14.800 người chết ở Gaza kể từ ngày 7/10. - Hamas: sẵn sàng thương thuyết thêm, vì muốn thả tất cả 7.200 tù nhân Palestine trong các trung tâm giam giữ của Israel.

Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Húy thượng NGUYÊN hạ CHỨNG, đời thứ 44 Dòng Lâm Tế Chánh Tông và đời thứ 10 Thiền Phái Liễu Quán, Chánh Thư Ký kiêm Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống GHPGVNTN, Chủ Tịch Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời, Cố Vấn Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN, đã thuận thế vô thường thâu thần thị tịch tại Chùa Phật Ân, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, vào lúc 16:00 giờ, ngày 24 tháng 11 năm 2023, nhằm ngày 12 tháng 10 năm Quý Mão, trụ thế 79 năm, hạ lạp 41. (Bản tin chi tiết do GHPGVNTN đang soạn thảo, sẽ được Việt Báo đăng ngay khi nhận được.)

QUẬN CAM (VB- 24/11/2023) ⚪ ---- Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Húy thượng NGUYÊN hạ CHỨNG, đời thứ 44 Dòng Lâm Tế Chánh Tông và đời thứ 10 Thiền Phái Liễu Quán, Chánh Thư Ký kiêm Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống GHPGVNTN, Chủ Tịch Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời, Cố Vấn Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN, đã thuận thế vô thường thâu thần thị tịch tại Chùa Phật Ân, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, vào lúc 16:00 giờ, ngày 24 tháng 11 năm 2023, nhằm ngày 12 tháng 10 năm Quý Mão, trụ thế 79 năm, hạ lạp 41.





Việt Báo xin thành kính dâng lời tưởng niệm Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ:

Hiện trăng đáy nước, ngồi giữa sắc không, dịch Tam Tạng.

Mưa pháp lưng trời, bước qua thực huyễn, luận Nhất Thừa.



(Bản tin chi tiết đang được GHPGVNTN soạn thảo, Việt Báo sẽ đăng ngay khi nhận được.)

⚪ ---- Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Sáu đã chỉ trích Australia về việc một tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan trước đó, nói rằng lập trường của TQ là “nhất quán và rõ ràng”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ning bình luận: “Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế các hành động khiêu khích và gây rắc rối cho hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan”. Trước đó, được biết có một tàu chiến đã vượt qua eo biển. Australia sau đó xác nhận rằng tàu Toowoomba thực sự đã vượt qua vùng biển quốc tế của eo biển Đài Loan trong khuôn khổ hoạt động trong khu vực.

.

⚪ ---- Sau 7 tuần chiến tranh, người Palestine ở Gaza, nơi bị quân Israel bắn phá liên tục, hôm nay chào đón thỏa thuận ngừng bắn đầu tiên được Hamas và Israel đồng ý với những cảm xúc lẫn lộn. Theo thỏa thuận tạm dừng kéo dài 4 ngày do Qatar làm trung gian, 39 tù nhân Palestine bị giam giữ trong nhà tù của Israel và 13 người bị bắt ở Gaza dự kiến ​​sẽ được thả trong những giờ tới, cùng với các xe tải viện trợ cũng đi vào Gaza.

.

Hơn 14.800 người chết ở Gaza kể từ ngày 7 tháng 10. Tại Israel, số người chết chính thức do các cuộc tấn công của Hamas là khoảng 1.200. Hiện có hơn 7.000 người Palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù của Israel và hàng chục người khác bị bắt mỗi ngày ở West Bank, nơi đang bị quân Israel chiếm đóng. Hầu hết các trường hợp, Israel sử dụng biện pháp giam giữ hành chính không cần xét xử, có nghĩa là Israel có thể bắt và bỏ tù người Palestine mà không cần buộc tội họ.

.

⚪ ---- Thành viên Bộ Chính trị Hamas, Ghazi Hamad bày tỏ sự sẵn sàng đàm phán của nhóm để thả thêm con tin, bao gồm cả nam giới: "Ở giai đoạn này, chúng tôi đang nói về các con tin dân sự. Về những người khác, chúng tôi đang tìm kiếm một sự trao đổi và trao đổi toàn diện để thả tất cả [7.200] tù nhân trong các trung tâm giam giữ của Israel. Đây là mục tiêu và mục tiêu của chúng tôi." Tuy nhiên, khi được hỏi về các thành viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) bị Hamas bắt giữ, Hamad nói rằng đó hoàn toàn là một vấn đề khác.

.

⚪ ---- Ít nhất 7 thường dân bị thương khi quân đội Israel nhắm mục tiêu vào họ ở khu vực Wadi Gaza khi họ đang "cố gắng trở về nhà ở phía bắc Dải Gaza", hãng thông tấn Wafa đưa tin hôm thứ Sáu dẫn lời các nhân chứng. Al Jazeera trước đó đề cập rằng một giờ sau khi lệnh ngừng bắn bắt đầu, lực lượng Israel đã nổ súng gần Bệnh viện Rantisi với ý định ngăn cản người dân quay trở lại phía bắc Gaza. Israel đã nói rõ rằng trong thời gian ngừng bắn này, họ sẽ không cho phép cư dân từ Gaza đi tới "khu vực chiến đấu" nằm ở phía bắc.

.

⚪ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Sáu cáo buộc Hội đồng Bảo an LHQ "hoàn toàn rối loạn chức năng khi đối mặt với tội ác chiến tranh của Israel" ở Dải Gaza. Ông cũng cho biết tiếng nói của cộng đồng quốc tế "im lặng" về vấn đề này. Erdogan nói rằng "sự tàn bạo lớn" và một "vụ thảm sát" đang diễn ra ở Gaza, nêu bật số lượng lớn các nhà báo bị giết cùng với thường dân Palestine. Ông nói bố rằng các phương tiện truyền thông phương Tây đã "nhắm mắt làm ngơ trước tội ác chống lại loài người của Israel" mặc dù đồng nghiệp của họ đã bị giết và nói rằng ông "vô cùng đau buồn" trước cách đưa tin "thiên vị" của các phương tiện truyền thông.

.

⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Sáu thông báo thông qua kênh Telegram của mình rằng 4 tàu chở nhiên liệu và 4 tàu chở khí đốt gần đây đã được vận chuyển từ Ai Cập đến các tổ chức viện trợ của LHQ ở miền nam Gaza thông qua cửa khẩu Rafah: "Điều này đã được chính phủ Israel chấp thuận như một phần của việc tạm dừng và khuôn khổ giải phóng con tin đã được đồng ý với Hoa Kỳ và do Qatar và Ai Cập làm trung gian. Nhiên liệu và khí đốt được chỉ định để vận hành cơ sở hạ tầng nhân đạo thiết yếu ở Gaza." Trước đó, giới chức cửa khẩu biên giới Rafah nói với đài truyền hình Al Jazeera rằng họ dự kiến sẽ có 230 xe tải đi vào khu vực này hôm nay.

.

⚪ ---- Một quan chức Israel nói với CNN rằng 39 người Palestine hiện đang bị Israel giam giữ sẽ được trả tự do vào hôm nay, thứ Sáu. Là một phần của thỏa thuận trao đổi con tin giữa Israel và Hamas, những người Palestine bị bắt giữ sẽ được chuyển từ hai nhà tù Damon và Megiddo tới nhà tù Ofer, nằm ở phía nam Ramallah ở West Bank, nơi họ sẽ trải qua cuộc kiểm tra cuối cùng của lực lượng chức năng. Hội Chữ thập đỏ, quan chức nói với CNN. Tuy nhiên, quan chức Israel cho biết các tù nhân sẽ không được thả cho đến khi các con tin bị giam giữ ở Gaza được giao cho Israel. Dự kiến, 13 con tin sẽ được giải thoát khỏi Gaza vào lúc 4 giờ chiều giờ địa phương ngày thứ Sáu.

.

⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel hôm thứ Năm đã viết trên X rằng họ đã giết chết Tư lệnh Hải quân Hamas, Amar Abu Jalalah, trong một cuộc không kích ở Dải Gaza, ở Khan Younis. IDF viết: Người chỉ huy này là “một quan chức cấp cao trong lực lượng hải quân của Hamas và đã chỉ đạo một số cuộc tấn công khủng bố bằng đường biển nhưng đã bị ngăn chặn”. Israel cho biết họ hành động dựa trên thông tin được thu thập bởi cơ quan an ninh Shin Bet, Tổng cục Tình báo Quân đội và Hải quân.

.

⚪ ---- Bộ Y tế Gaza do Hamas điều hành hôm thứ Năm nói rằng 27 người đã chết trong cuộc tấn công của Israel (IDF) vào trường học Abu Hussein nằm trong trại tị nạn Jabalia. Trường này được quản lý bởi Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ dành cho Người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA) và tại thời điểm xảy ra cuộc đình công, trường đã tiếp đón những thường dân Palestine phải di tản. Trước đó, có thông tin cho rằng hàng chục người đã chết trong các cuộc tấn công được cho là của Israel nhằm vào các trại tị nạn Nuseirat và Jabalia.

.

⚪ ---- Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho truyền thông Ả Rập, Avichay Adraee, hôm thứ Năm viết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng hơn 20 hỏa tiễn do Hezbollah bắn hôm Thứ Năm đã không thể rời khỏi Lebanon và rơi xuống ngay ở Lebanon. Adraee nhấn mạnh: “Hệ thống tác chiến của IDF bác bỏ tuyên bố của một số nguồn tin Lebanon rằng hỏa tiễn thất bại rơi do bị đánh chặn”, đồng thời cho biết thêm rằng Hezbollah đã phóng hỏa tiễn “từ các khu vực dân sự”. Trước đó, nhóm chiến binh này tuyên bố đã bắn 48 hỏa tiễn về phía Israel.

.

⚪ ---- Hôm thứ Tư, một quan chức an ninh hàng đầu của tòa án New York tiết lộ rằng Thẩm phán Tòa án Tối cao New York Arthur Engoron và thư ký Alison Greenfield đã nhận được nhiều lời đe dọa đáng tin cậy đối với cuộc sống của họ sau khi cựu Tổng thống Donald Trump liên tục tấn công họ trên nền tảng Truth Social của ông. Nhiều chuyên gia pháp lý đã phản ứng kinh hoàng trước những lời đe dọa chống lại Engoron và Greenfield, những nơi thường mang tính chất công kích bài Do Thái.

.

Cựu cố vấn Bạch Ốc của Obama, Ian Bassin, nói rằng Trump phải nhận thức được rằng những mối đe dọa như vậy sẽ xảy ra bất cứ khi nào Trump tấn công các quan chức và ông nói rằng đó là một phần trong chiến lược phối hợp của cựu tổng thống. “Đây là mục đích,” ông viết trên Twitter. "Đây là ý định của Trump. Trump muốn những người [trong tòa] này cảm thấy bị đe dọa. Trump đang dùngc hiếnt huật của mafia, một cách rõ ràng và đơn giản. Và tòa án có nhiệm vụ ngăn chặn điều đó."

.

Trong khi đó, cựu công tố viên liên bang Harry Litman lập luận rằng những lời đe dọa như vậy có thể sẽ củng cố lý do cho việc tát Trump bằng lệnh bịt miệng hạn chế khả năng nói về các vụ án pháp lý mà Trump đang phải đối mặt. Litman viết trên Twitter: “Có một động lực ở đây, trong đó các thẩm phán trong một vụ án riêng lẻ phải nhận thức được những lời lẽ kích động và nguy hiểm của Trump trên toàn quốc cũng như nguy cơ thực sự là ai đó ở đâu đó sẽ bị tổn thương nặng nề”.

.

Và nhà phân tích pháp lý của CNN, Norm Eisen cũng lập luận tương tự rằng những lời đe dọa này không chỉ biện minh cho việc khôi phục lệnh bịt miệng của Trump. Eisen viết trên Twitter: “Những lời đe dọa mà Trump đang gây ra đối với thẩm phán New York và thư ký luật là bạo lực và bài Do Thái. Họ đã tung ra sau khi lệnh bịt miệng tạm thời được dỡ bỏ theo kháng cáo Tu Chính Án số 1 (quyền tự do phát biểu). Các biện pháp bảo vệ không phải là tuyệt đối và lệnh bịt miệng nên và cuối cùng sẽ được khôi phục."

.

⚪ ---- Jason Miller, một trong những phụ tá chính trị thân cận và phục vụ lâu nhất của Donald Trump, lại là một trong những người có vai trò quan trọng. Miller từng nổi tiếng với mối tình ngoài hôn nhân của ông với cựu phụ tá chính trị của Trump, cô A.J. Delgado. Hôm Thứ Tư, cô A.J. Delgado đã nộp đơn kiện sếp cũ: Jason Miller đã gài bẫy rượu cô, để rồi hiếp dâm cô.Cô A.J. Delgado là một Luật sư người Mỹ gốc Cuba, lâu nay công khai chỉ trích Miller vì đã sử dụng vị trí quyền lực của mình trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của Trump để săn mồi cô — sau đó Miller trở thành một ông bố trốn tiền cấp dưỡng nuôi con, một sản phẩm ái tình (hay sản phẩm hiếp dâm?) giữa Miller và cô Delgado.Nhưng vào hôm thứ Tư 22/11/2023, cô Delgado đã tăng nhiệt bằng vụ kiện chống lại Miller, và kiện cả công ty tư vấn nổi tiếng của Đảng Cộng hòa nơi ông Miller làm việc trong thời kỳ thử thách, Jamestown Associates. Các tài liệu của tòa án mô tả “một chu kỳ ép buộc tình dục, hãm hiếp, tấn công tình dục, lạm dụng, hành hung, quấy rối tình dục và buôn bán tình dục”.Phải chăng, đây là từ tình sang hận? Miller, cánh tay phải của chính trị gia Trump, nói rằng câu chuyện đang thay đổi là một phần của sứ mệnh trả thù không ngừng nghỉ. Miller nói trong một tuyên bố với báo The Daily Beast vào tối Lễ Tạ ơn: “Lịch sử đã cho thấy kiểu hành xử của cô Delgado chỉ nhằm mục đích quấy rối gia đình tôi trong khi lãng phí thời gian và nguồn lực của cơ quan tư pháp.”Vụ kiện viết rằng Miller đã đặc biệt thuê Delgado vì ngoại hình của cô sau khi nhờ phụ tá chải tóc thông qua mạng xã hội của cô, nơi Miller đã trố mắt nhìn bức ảnh của cô ấy mặc bikini. Delgado khẳng định rằng cô đã cố gắng bác bỏ những nhận xét tán tỉnh từ Miller, người chỉ huy trực tiếp của mình, nhưng mọi thứ đã trở nên sai lầm khủng khiếp vào đêm trước cuộc tranh luận tổng thống của Trump với Hillary Clinton vào ngày 19 tháng 10/2016 tại Đại học Nevada ở Las Vegas.Vụ kiện ghi rằng Miller đã chuốc rượu cho cô tại nhà hàng TAO ở Las Vegas và một câu lạc bộ thoát y vào một đêm với các nhân viên đồng nghiệp, sau đó hướng dẫn cô và một nữ nhân viên quay lại phòng khách sạn của Delgado để chuẩn bị cho một cuộc tranh luận — chỉ để rồi người phụ nữ kia “ đột ngột” biến mất khỏi dãy phòng “theo lệnh của Miller.”Đơn kiện nêu rõ: “Delgado, người đã có một ngày cực kỳ bận rộn và ăn rất ít, đã say xỉn, buồn nôn và cảm thấy không khỏe. Sáng hôm sau, Delgado thức dậy trong phòng ngủ của dãy phòng, mặc quần áo một phần, với bộ áo liền quần dài quanh mắt cá chân, có vẻ như chất nôn ở bên gối và một chiếc giày cao gót của cô ấy trên giường. Có bằng chứng cho thấy Miller đã có hiếp dâm cô trong phòng khách sạn của cô, mà quan hệ này không được cô Delgado đồng ý và cô Delgado hoàn toàn không thể đồng ý với bất kỳ quan hệ tình dục nào.”Đơn kiện ghi rằng “Miller vẫn rất thân thiết với cựu tổng thống, đồng hành cùng Trump trong những ngày khai mạc phiên tòa xét xử gian lận ngân hàng đang diễn ra của tỷ phú này ở thành phố New York.” Vụ kiện khẳng định chuyện này đã xảy ra lặp đi lặp lại trong hai tháng: tại khách sạn Trump ở Las Vegas, tại khu nghỉ dưỡng chơi gôn Trump ở Doral (nơi cô tin rằng mình có thai) và tại căn hộ của Miller ở Manhattan. Và Delgado khẳng định rằng Miller luôn “từ chối sử dụng biện pháp bảo vệ, bất chấp sự phản đối của cô,” và cô “không có lựa chọn nào khác ngoài việc giả vờ quan tâm, vì sợ rằng việc từ chối Miller sẽ gây ra hậu quả tai hại cho công việc ở Bạch Ốc và thậm chí cho bất kỳ vị trí nào. hoàn toàn nằm trong quỹ đạo chung của Trump.”Miller hiện vẫn rất thân thiết với cựu tổng thống, đồng hành cùng ông trong những ngày khai mạc phiên tòa xét xử gian lận ngân hàng đang diễn ra của tỷ phú này ở thành phố New York. Miller, hiện là cố vấn cấp cao của Trump, ngồi bên lề chỉ cách Trump vài bước chân, luôn sẵn sàng giải quyết các vấn đề về chiến lược chính trị khi Trump chiến đấu để giành được đề cử của Đảng Cộng hòa — và tránh xa nhà tù.⚪ ---- Ireland: Có 3 trẻ em, trong đó có một bé gái 5 tuổi bị thương nặng và hai người lớn đã phải nhập viện hôm thứ Năm sau khi một người đàn ông cầm dao tấn công họ ở trung tâm thành phố Dublin. Theo cảnh sát quốc gia Ireland, một bé gái 5 tuổi và một phụ nữ ở độ tuổi 30 bị thương nặng trong vụ tấn công tại Parnell Square East. Vụ tấn công xảy ra ngay sau 1:30 chiều. tại Quảng trường. Điều tra sơ bộ cho thấy một người đàn ông đã tấn công ba trẻ nhỏ, một nam trưởng thành và một nữ trưởng thành trong cơn thịnh nộ.Ngoài bé gái bị thương nặng, còn có một bé trai 5 tuổi và một bé gái 6 tuổi cũng phải nhập viện. Cậu bé đã được xuất viện. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi đã bị bắt tại hiện trường và phải nhập viện với những vết thương nghiêm trọng, đồng thời cho biết thêm rằng chính quyền hiện không tin khủng bố là động cơ của vụ tấn công, thay vào đó gọi đây là một vụ "riêng lẻ".⚪ ---- Ireland: Căng thẳng trên đường phố Dublin tiếp tục gia tăng hôm thứ Năm khi những người biểu tình tiếp tục đụng độ với cảnh sát và chuyển sang phá hoại tài sản công. Những người biểu tình đã đập vỡ kính cửa sổ nhiều tiệm, đột kích các cửa tiệm và đốt cháy một số xe buýt, xe hơi và thậm chí cả một đoàn xe lửa. Do đó, vận tải xe buýt và xe điện công cộng đã tạm thời đình chỉ hoạt động. Biểu tình nổ ra sau khi 5 người, trong đó có 3 trẻ em, bị thương trong một vụ tấn công bằng dao ở thủ đô Ireland.⚪ ---- Dữ liệu hôm thứ Ba cho thấy cứ sáu phụ nữ Nam Hàn có chồng thì có một người bị gián đoạn sự nghiệp chủ yếu do mang thai và nuôi con. Theo dữ liệu từ Sở Thống kê Nam Hàn, số phụ nữ đã kết hôn trong độ tuổi 15-54 ngừng làm việc lên tới 1,35 triệu người tính đến tháng 4, chiếm khoảng 17% trong tổng số 7,94 triệu phụ nữ đã kết hôn trong độ tuổi này.Số phụ nữ bị gián đoạn sự nghiệp trong năm nay đã giảm 3,45% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương 48.000 người, do tổng dân số nữ trong độ tuổi này đã giảm 159.000 người.Trong số những phụ nữ đã lập gia đình bỏ việc, tỷ lệ lớn nhất (42%) cho rằng việc nuôi dạy con là lý do chính khiến họ đưa ra quyết định này. Khoảng 26% cho biết họ ngừng làm việc do kết hôn, tiếp theo là 23% vì mang thai và sinh con, và 4% vì lý do giáo dục trẻ em.⚪ ---- Một nhóm người biểu tình ủng hộ Palestine đã làm gián đoạn cuộc diễn hành Ngày Lễ Tạ ơn hàng năm của Macy ở Thành phố New York hôm Thứ Năm 23/11/2023. Người biểu tình đã nhảy qua rào chắn và bước ra Đại lộ số 6 với đầy máu giả và dán các bàn tay của họ xuống mặt đường để biểu tình ngồi.Nhiều người mang theo các biểu ngữ có thông điệp bao gồm "Palestine tự do" và "Giải phóng cho Palestine và hành tinh", trong khi những người khác có những từ như "chủ nghĩa thực dân" và "thanh lọc sắc tộc" được viết trên bộ áo liền quần màu trắng của họ. Cảnh sát đã bắt giữ nhiều người biểu tình nhưng vẫn chưa cho biết có bao nhiêu người đã bị bắt.⚪ ---- Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Jon Batiste đã khai mạc Lễ diễn hành Ngày Macy lần thứ 97 (Macy's Day Parade) tại New York hôm thứ Năm với màn trình diễn sôi động bài hát “I Need You” của anh và tuyên bố rằng ngày lễ sẽ là “ngày đoàn kết, hàn gắn và ăn mừng”. Hôm Thứ Năm, người dẫn chương trình Savannah Guthrie, Hoda Kotb và Al Roker tổ chức sự kiện này, với sự hỗ trợ đặc biệt từ các ngôi sao Broadway Andrew Rannells và Josh Gad, cũng như ngôi sao của Tonight Show Jimmy Fallon.Sáng thứ năm trời trong và mát, nhiệt độ khoảng 40 độ. Cuộc diễn hành còn có sự xuất hiện sớm của Harlem Globetrotters và màn trình diễn của dàn diễn viên vở nhạc kịch Broadway, & Juliet và Spamalot. Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden đã điện thoại, gọi đến sự kiện này để đưa ra thông điệp về kỳ nghỉ lễ, nói rằng: “Chúng ta phải nhắc nhở bản thân rằng chúng ta thật may mắn biết bao khi được sống ở quốc gia vĩ đại nhất trên Trái đất. Đó là sự thật. Chúng ta đã đạt được tiến bộ phi thường và không có gì vượt quá khả năng của chúng ta. Hôm nay là ngày chúng ta đến với nhau, để tạ ơn đất nước mà chúng ta gọi là nhà, và cảm ơn tất cả các lính cứu hỏa, cảnh sát, những người phản ứng đầu tiên và quân đội của chúng ta, một số người đang đóng quân ở nước ngoài. Tôi chưa bao giờ lạc quan hơn thế, Al."Jill Biden nói thêm: "Tôi nghĩ điều quan trọng là tất cả chúng ta phải thực hiện một hành động tử tế ngày hôm nay. Vì vậy, hãy gọi cho ai đó và chúc họ 'Lễ tạ ơn vui vẻ' hoặc làm điều gì đó tử tế."Joe Biden cũng lưu ý rằng chúng ta phải "ngăn chặn sự thù địch", bất chấp quan điểm chính trị khác nhau. Ông nói: “Chúng ta phải đoàn kết cả nước lại với nhau. "Chúng ta phải đối xử lịch sự với nhau một chút."Cher, Bell Biv DeVoe, Brandy, Chicago, En Vogue, David Foster và Katharine McPhee, Jessie James Decker, Ashley Park và Sesame Street, the Muppets, Pentatonix, Paul Russell, Amanda Shaw và Alex Smith, Manuel Turizo và nhóm nhạc K-pop Enhypen cũng hát. Trong số những quả bóng bay mới đang di chuyển qua Manhattan có Beagle Scout Snoopy, Po trong Kung Fu Panda, Leo trong Leo, Monkey D. Luffy trong One Piece và Pillsbury Doughboy. Sự kiện được phát sóng trên đài NBC và phát trực tuyến trên Peacock.⚪ ---- Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden đã thực hiện các cuộc gọi nhân dịp Lễ Tạ ơn tới các gia đình quân nhân Hoa Kỳ đóng quân trên khắp thế giới và đã đến thăm một trạm cứu hỏa trên đảo Nantucket hôm thứ Năm. Sau khi đến đảo Massachusetts vào tối thứ Ba trên chiếc Air Force One, gia đình Biden tiếp tục truyền thống kéo dài hàng thập niên của họ là đón Lễ Tạ ơn vào ngày thứ Năm ở Nantucket trong khi lưu trú tại một nhà nghỉ thuộc sở hữu của tỷ phú cổ phần tư nhân David Rubenstein.Hai người đầu tiên bắt đầu các hoạt động trong Ngày Lễ Tạ ơn bằng lời mời tham gia chương trình phát sóng Ngày diễu hành Ngày Macy lần thứ 97 của NBC tại New York, họ nói: "Chúng ta phải nhắc nhở bản thân mình rằng chúng ta thật may mắn biết bao khi được sống như một quốc gia vĩ đại nhất trên Trái đất," và kêu gọi những người Mỹ có quan điểm chính trị khác nhau "ngăn chặn sự thù hận. Chúng ta phải gắn kết cả nước lại với nhau. Chúng ta phải đối xử lịch sự với nhau một chút."⚪ ---- Quận Los Angeles: Một người đàn ông và một phụ nữ ở Downey đã bị bắt vì liên quan đến việc thu hồi số hàng hóa trị giá 9,5 triệu USD bị đánh cắp từ các tiệm bán lẻ lớn trên khắp miền Nam California. Manuel Alfredo Revolorio và Alondra Ramirez Cruz, cả hai đều liên quan đến một đường dây trộm cắp hàng hóa có tổ chức, đã bị bắt vào ngày 21 tháng 11 khi các nhà điều tra từ Chương trình Ngăn chặn Trộm cắp Phân khu Miền Nam (CTIP) của Cơ quan Tuần tra Đường cao tốc California thực hiện nhiều lệnh khám xét tại các địa điểm trên khắp Quận Los Angeles. Cảnh sát đã thu hồi giày dép, quần áo, đồ điện tử, đồ dễ hư hỏng và các hàng hóa khác được lấy từ hơn chục tiệm bách hoa bán lẻ trong khu vực.⚪ ---- HỎI 1: Mua sắm trên mạng, tin tưởng nhất là Amazon rồi Walmart.ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát gần đây với 1.036 người mua sắm từ 18 tuổi trở lên, từ công ty phát triển web HostingAdvice, hầu hết người Mỹ tin tưởng Amazon và Walmart nhất về tính bảo mật khi mua sắm trực tuyến. Khảo sát của HostingAdvice cho thấy 72% số người được hỏi tin tưởng Amazon, tiếp theo là Walmart với 49%, Target ở mức 35%, Best Buy 22% và ebay ở mức 21%.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Có tới 1/5 dân Canada dự tính du lịch nhiều hơn trong năm 2024?ĐÁP 2: Đúng thế. British Airways đã chia sẻ kết quả của một cuộc khảo sát mới do hãng tài trợ, tiết lộ rằng cứ năm người Canada thì có một người đang có kế hoạch đi du lịch nhiều hơn bao giờ hết vào năm 2024. Cuộc khảo sát do Research Now thực hiện cho thấy đại dịch cũng khiến hơn một nửa số người Canada muốn đi du lịch nhiều hơn (58%).Chi tiết: