Mời Dự Pháp Hội Vô Lượng Thọ, Dược Sư, Phóng Sanh, Trai Đàn

SANTA ANA, Calif.-- Một pháp hội lớn sẽ tổ chức trong những ngày cuối tuần sắp tới.Bản tin Chùa Bát Nhã cho biết sẽ tổ chức Pháp Hội Vô Lượng Thọ, Dược Sư Quán Đảnh, Phóng Sanh, Trai Đàn Chẩn Tế Âm Linh Cô HồnTại Chùa Bát Nhã4717 W First StreetSanta Ana, CA 92703trong 2 ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, 7 & 8 Tháng 1 Năm 2017, dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Viện Chủ Thích Nguyên Trí và sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích Viễn Tánh cùng sự gia trì của Chư Tôn Đức Đạo Tràng Kinh Sư theo nghi thức Phật Giáo Huế.Lịch trình nghi lễ như sau:- Thứ Bảy, 7 Tháng 1 Năm 201709:00 am - Thuyết Giảng Phương Pháp Tu Tập10:00 am - Tụng kinh Vô Lượng Thọ11:00 am - Kinh Hành Niệm Phật - Lễ Phật - Phóng Sanh12:00 am - Ngọ Trai01:30 pm - Pháp Thoại02:15 pm - Tụng kinh Vô Lượng Thọ04:00 pm - Khai Đàn Dược Sư - Tụng kinh Dược Sư05:30 pm - Dược thực07:00 pm - Pháp Hội Hoa Đăng - lễ 48 lời nguyện của Phật A Di ĐàTrì Niệm 108 biến Dược Sư Quán Đảnh Chân NgônHồi Hướng-- Chủ Nhật, 8 Tháng 1 Năm 201706:00 am - Hô Canh Tọa Thiền - Tụng Lăng Nghiêm07:00 am - Điểm Tâm08:00 am - Pháp Thoại09:00 am - Trì Tụng 108 biến Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn & Kinh Hành Niệm Danh Hiệu Dược Sư10:00 am - Thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ và Âm Linh11:00 am - Trai Tăng Cúng Dường - Ngọ Trai02:00 pm - Đăng Đàn Chẩn Tế06:00 pm - Hoàn MãnBản tin đưa ra lời mời:“Trân trọng kính mời quý Liên Hữu Phật Tử và Đồng Hương hoan hỷ dành thời gian quý báu đến tham dự và cầu nguyện để cho Pháp Hội được thập phần viên mãn.”Mọi chi tiết xin liên lạc Chùa Bát Nhã (714) 571-0473.