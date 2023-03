Trung Quốc Vẫn Chưa Vượt Qua ‘Lằn Ranh Đỏ’ Trong Cuộc Chiến Nga-Ukraine

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết, Trung Quốc đang “rất cẩn trọng” theo dõi tình hình cuộc chiến Nga-Ukraine, nhưng họ vẫn chưa cung cấp vũ khí sát thương cho Moscow. (Nguồn: pixabay.com)

WASHINGTON – Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết, Trung Quốc đang “rất cẩn trọng” theo dõi cách Washington và thế giới phản ứng trước cuộc chiến Nga-Ukraine, nhưng họ vẫn chưa vượt quá giới hạn trong việc cung cấp vũ khí sát thương cho Moscow, theo tin từ Reuters.

Phát biểu được đưa ra sau chuyến thăm Moscow của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Blinken nói trong một phiên điều trần của Thượng Viện rằng nếu Nga được phép tấn công nước láng giềng mà không bị trừng phạt, thì điều đó sẽ “mở ra chiếc hộp Pandora” cho những kẻ có ý định gây hấn và dẫn đến một “thế giới đầy rẫy xung đột.”

Ông Blinken nói: “Ảnh hưởng của cuộc chiến ở Ukraine đã vượt ra ngoài Ukraine. ... Tôi nghĩ rằng nó có tác động sâu sắc ở Châu Á,” lưu ý thêm rằng Nhật Bản và Hàn Quốc đã từng là những người ủng hộ chính của Ukraine trong cuộc xung đột.

Tuy nhiên, ông cũng nói thêm ông không nghĩ rằng Trung Quốc đã cung cấp vũ khí sát thương cho Moscow. Ông Blinken nói trong phiên điều trần: “Đến thời điểm hôm nay, chúng tôi chưa thấy họ vượt qua ranh giới đó.”

Cuộc chiến Nga-Ukraine đã làm dấy lên các cuộc tranh luận về việc nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tư duy quân sự của Trung Quốc đối với Đài Loan.

Ông Blinken nói: “Tôi nghĩ nếu Trung Quốc xem xét vấn đề này – và họ đang xem xét nó rất cẩn trọng – thì họ sẽ rút ra bài học về cách thế giới cùng nhau hợp tác, hoặc không hợp tác, để đứng lên chống lại xâm lược.”

Ông Tập và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chào mừng nhau như “bằng hữu thân thiết” trong cuộc gặp tại Điện Kremlin, và thảo luận về các đề nghị của Trung Quốc về một giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.

Ông Blinken nhận xét: “Mối quan hệ giữa họ giống như kết hôn giả vậy – tôi không chắc nó có đáng tin hay không. Nga là ‘kèo dưới’ trong mối quan hệ này.” Đồng thời nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ về chính trị và vật chất của Trung Quốc dành cho Nga đi ngược lại lợi ích của Washington.

Ông Blinken nói với các nhà lập pháp rằng Bộ Ngoại Giao và Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ (U.S. Agency for International Development – USAID) cần có toàn bộ yêu cầu ngân sách của Tổng thống Joe Biden – tăng 11% so với năm ngoái – để đối mặt với các mối đe dọa do Nga và Trung Quốc gây ra.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói: “Thế giới hậu Chiến Tranh Lạnh đã kết thúc, và một cuộc cạnh tranh gay gắt đang diễn ra để xác định điều gì sẽ xảy ra tiếp theo,” đồng thời kêu gọi tất cả thành viên của Tòa Án Hình Sự Quốc Tế (ICC) tuân thủ lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin.