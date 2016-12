TQ Tràn Ngập Biển Đông

Trung Quốc đưa tràn ngập vũ khí vào Biển Đông... một màn biểu diễn, cho thấy chuyện bản đồ 9 đoạn có thể trở thành sóng gió chiến tranh.Hành vi ghìm phi đạn và tàu chiến ở Biển Đông cũng có ý nghĩa lớn: TT Obama sẽ tránh phản ứng quyết liệt vì sắp rời Bạch Ốc và sẽ nhường cho TT Trump vào Bạch Ốc sẽ tính sau.Câu hỏi là, có bao giờ Trung Quốc sẽ đổ bộ một vài đảo nào đó của Việt Nam hay của Philippines để chiếm, xem như chuyện đã rồi?Nếu như thế, Trump bận tay đủ thứ chuyện khi mới lên ngôi, có xem Biển Đông là ưu tiên? Hay sẽ xem chuyện bênh vực Israel là ưu tiên? Hay sẽ xem chuyện kình với quân thánh chiến Hồi giáo ISIS là ưu tiên? Hay sẽ lo thuyết phục các công ty Mỹ giữ việc làm ở Mỹ là ưu tiên?Trung Quốc thực sự tính toán gì, có lợi dụng thừa cơ lúc giao mùa hay không?Bản tin Reuters hôm Thứ Hai 26/12/2016 ghi rằng một hải đội của Trung Cộng gồm hàng không mẫu hạm Liaoning và 5 tàu chiến đã di chuyển qua vùng biển giữa Taiwan và Philippines trên đường tới Biển Đông tập trận.Đây là lần đầu tiên mẫu hạm Liaoning thao diễn tại Thái Bình Dương.Thông cáo báo chí hôm Thứ Bảy của hải quân Trung Cộng cho hay: đây là 1 phần trong kế hoạch luyện tập hàng năm.Trước đó, tàu Liaoning xuất hiện tại Hoàng Hải sát bán đảo Đại Hàn trong khi chiến đấu cơ J-15 tập cất cánh và hạ cánh trên sàn của mẫu hạm đầu tiên của Trung Cộng.Đầu tuần qua, nội các Nhật thỏa thuận ngân sách quốc phòng 43.6 tỉ MK, là kỷ lục.Có vẻ như cả Nam Hàn và Việt Nam đều linh cảm thấy những điều bất tường từ TQ.Cuộc Đối thoại chiến lược quốc phòng Hàn-Việt lần thứ năm tại Hà Nội có nói gì chăng về đàn anh Phương Bắc?Bản tin KBS của Nam Hàn ghi lời Bộ Quốc phòng Nam Hàn cho biết Thứ trưởng Quốc phòng Hwang In-moo hôm thứ Hai (26/12/2016) đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam kéo dài tới hết ngày 28/12. Ông Hwang sẽ có cuộc họp với người đồng cấp Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh trong Đối thoại chiến lược quốc phòng Hàn-Việt lần thứ năm tại Hà Nội.Đây là Đối thoại chiến lược quốc phòng đầu tiên được tổ chức kể từ khi Chính phủ mới của CS Việt Nam ra mắt vào tháng 4 vừa qua.Bản tin nói Thứ trưởng Quốc phòng hai bên sẽ thảo luận các vấn đề như giao lưu cấp cao quân đội, giao lưu đào tạo quân sự, hợp tác trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (PKO), xúc tiến ký kết biên bản ghi nhớ về hỗ trợ quân nhu.Bên cạnh đó, chủ đề nghị sự lần này cũng bao gồm việc trao đổi ý kiến liên quan tới tình hình an ninh khu vực, vấn đề hạt nhân Bắc Hàn, phương án hợp tác Hàn-Việt vì hòa bình và ổn định khu vực.Bản tin cũng nói rằng Nam Hàn và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1992. Với sự hợp tác chặt chẽ ở các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, hai nước đã nâng cấp quan hệ song phương thành quan hệ đối tác chiến lược.Trong khi đó, bản tin VOA ghi rằng Cộng đồng tình báo Hoa Kỳ tin rằng “hàng trăm” tên lửa đất đối không mà Trung Quốc mới chuyển tới đảo Hải Nam sẽ sớm được đưa tới các đảo nhân tạo nước này xây dựng trên biển Đông trong những tháng tới, theo Fox News.Chương trình tin tức này hôm 24/12 dẫn lời quan chức quân sự Hoa Kỳ nói rằng số tên lửa từ tầm ngắn tới tầm xa mà Trung Quốc “ém” trên Hải Nam có thể lên tới 500, trong đó có thế hệ tên lửa tân tiến SA-21 được sản xuất dựa trên công nghệ của Nga. Các tên lửa đã bị các vệ tinh tình báo Mỹ khám phá.Theo băng tần truyền hình của Mỹ, địa điểm trên “chỉ mang tính tạm thời”, và có thể là nơi huấn luyện trước khi các tên lửa được đưa tới quần đảo Trường Sa hoặc Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa vào đầu năm 2017.Động thái này xuất hiện sau khi các quan chức tình báo Mỹ nhận định về chuyện Bắc Kinh muốn bảo vệ các đường băng trên ba trong số nhiều đảo nhân tạo mà Trung Quốc cơi nới ở vùng biển tranh chấp với nhiều nước, trong đó có Việt Nam.Theo Fox News, Trung Quốc tới nay vẫn chưa triển khai tên lửa tới bảy đảo nhân đạo ở Trường Sa.Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 15/12 tuyên bố rằng việc Bắc Kinh triển khai các thiết bị quân sự phòng thủ cần thiết tới quần đảo Trường Sa là điều “hợp pháp và chính đáng”, theo Reuters.Trước đó, một tổ chức nghiên cứu về an ninh của Mỹ cho biết rằng Bắc Kinh dường như đã lắp đặt vũ khí gồm các hệ thống phòng không trên toàn bộ bảy đảo nhân tạo mà Trung Quốc mới xây dựng ở biển Đông.Bản tin VOA cũng nhắc rằng sau đó, trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 16/12 dẫn lời người phát ngôn Lê Hải Bình cho biết rằng Hà Nội “hết sức quan ngại về thông tin” Trung Quốc “dường như đã triển khai hệ thống vũ khí tại bảy cấu trúc địa lý ở biển Đông”.Mới đây, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích TQ quân sự hóa biển Đông, khiến Trung Quốc bất bình.Trong khi đó, bản tin RFI ghi nhận tiến bộ vũ khí của TQ: chiếc FC-31 Gyrfalcon là mẫu chiến đấu cơ mới loại tàng hình vừa được Trung Quốc trình làng hôm thứ Sáu tuần trước tại Thẩm Dương. Theo báo chí chính thức, Trung Quốc có tham vọng chinh phục thị trường máy bay quân sự thế giới qua mô hình cải tiến từ chiếc FC-31 cũ bay thử lần đầu vào năm 2012.Theo China Daily, so với FC-31, chiến đấu cơ mới của Trung Quốc FC-31 Gyrfalcon có khả năng tàng hình hiệu quả hơn, trang thiết bị điện tử tinh xảo hơn và có trọng tải tốt hơn, với 12 tên lửa.Theo AFP, những thông tin này được báo chí Trung Quốc phổ biến trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng lên sau khi tổng thống Hoa Kỳ sắp nhậm chức tính đến chuyện siết chặt quan hệ với hải đảo Đài Loan.Việt Nam có chiến đấu cơ tàng hình này chưa? Hình như đã có cả trăm chiếc, vì khi giàn khoan TQ kéo vào Biển Đông năm 2014, không ai thấy trên bầu trời một chiến đấu cơ nào của VN.VN cũng có cả trăm tàu chiến tàng hình vì khi tàu cá ngư dân VN bị taù TQ đâm chìm ở Biển Đông, chủ yếu cứu ngư dân là taù cá rủ nhau đi cứu bạn...