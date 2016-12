Công An Dọa 1 Nữ Sinh Viên

HUẾ - THỪA THIÊN -- Một nữ sinh viên tới thăm Linh mục Nguyễn Văn Lý nhiều lần để hỏi về các vấn đê tôn giáo, và công an bao vây, thẩm vấn, áp lực Hiệu trưởng...Cô bị hăm dọa sẽ không thể tốt nghiệp đại học nếu cứ tiếp tục liên lạc với LM Nguyễn Văn Lý.Bài viết trên Bauxite VN hôm 26/12/2016 là của tac1 giả Hàn Giang, tựa đề “Công an Huế vi phạm nhân quyền khi sách nhiễu sinh viên và xúc phạm Công giáo” kể về trường hợp sinh viên Nguyễn Thị Hương.Cô kể là bị công an hăm dọa: "Họ nói tôi từ nay đừng vào thăm cha Lý nữa nếu tiếp tục thì tôi chắc có lẽ khó cầm được bằng tốt nghiệp ra trường".Bản tin cho biết nữ sinh viên này hiện đang học đại học ở Huế bày tỏ lo ngại bản thân sẽ bị ảnh hưởng việc học khi mấy ngày qua đã phải tiếp xúc lẫn làm việc đột xuất đến 2 lần với công an Huế nói chung, với lý do duy nhất là hỏi rõ việc đi thăm Linh mục Nguyễn Văn Lý, tức là Cha Lý người cùng đạo Công giáo với nữ sinh viên này và cũng là một Cựu tù nhân lương tâm vừa mãn hạn tù trong năm 2016…Tác giả Hàn Giang kể trên VVBauxite VN rằng, nữ sinh viên mà Việt Nam thời báo nói đến có tên là Nguyễn Thị Hương (SN 1993, chỗ ở hiện nay số 39/69/131 Trần Phú, TP. Huế). Theo chia sẻ của chị Hương, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 15/12/2016, chị Hương đang ở trong phòng trọ thì có tiếng gọi ở ngoài phòng. Chị Hương mở cửa ra thì thấy có một người mặc thường phục tự xưng là công an, viên công an này nói lời mời chị Hương lên đồn công an phường Phước Vĩnh, TP.Huế để làm việc với lý do là để hỏi vấn đề an ninh phòng trọ. Chị Hương có yêu cầu phía viên công an là mời chị lên đồn làm việc thì phải có giấy mời. Viên công an quay về phường làm giấy mời và sau đó quay trở lại vừa trao cho chị Hương tờ giấy mời vừa mời chị Hương lên đồn công an làm việc ngay lúc đó. Chị Hương có nói, đã là giấy mời thì có quyền từ chối nhưng viên công an thuyết phục chị Hương lên đồn công an nói chuyện khoảng 15 phút. Chị Hương đồng ý theo viên công an lên đồn công an phường Phước Vĩnh để làm việc.Bài viết kể rằng tại đồn công an có 7 hay 8 công an vào chất vấn chị Hương. Chị giaả thích rằng, trích:“Ngoài câu trả lời Linh mục Lý là người đồng đạo, lại là Cha trong Đức tin tín ngưỡng nên vào gặp để học giáo lý là chuyện hết sức bình thường thì đa phần còn lại chị Hương chọn phương án việc gì mình không biết thì nói không biết, hoặc thực hiện quyền im lặng. Chị Hương chia sẻ với Việt Nam thời báo:"Họ nói xấu cha Lý, tôi ngồi im lặng không nói gì cả bởi vì tôi biết những điều họ nói là không phải nên chọn ngồi im lặng".Chị Hương còn cho biết, trong buổi làm việc phía công an còn nói những lời không đúng về mối quan hệ giữa chị Hương với Linh mục Lý."Họ hỏi tôi là vào có nhận tiền của cha Lý không ? Một lần vào như vậy cha Lý cho mấy tiền? Họ còn nói cha Lý có con rơi con rớt nhiều lắm. Hỏi tôi vào cặp kè với cha Lý có phải không?"Đáp lại, chị Hương có nói với phía công an một câu rằng; nếu có bằng chứng gì chứng minh chị phạm tội thì cứ đưa ra...”Bản tin cũng ghi rằng:“Trước khi để chị Hương ra về, phía công an còn buông lời cảnh báo. Chị Hương thuật lại:"Họ nói tôi từ nay đừng vào thăm cha Lý nữa nếu tiếp tục thì tôi chắc có lẽ khó cầm được bằng tốt nghiệp ra trường"...”Vaì hôm sau, chị Hương lại nhận đươc thông báo của trường với nội dung là mời chị Hương vào lúc 8 giờ sáng ngày 21/12 lên phòng Hiệu trưởng gặp thầy Hiệu trưởng để làm việc.Ngày 21/12 trúng vào ngày thứ Tư trong tuần, đúng 8 giờ chị Hương có mặt tại trường, khi bước vào phòng Hiệu trưởng thì không thấy thầy Hiệu trưởng mà thấy 3 người (2 nam, 1 nữ), theo như lời giới thiệu thì chị Hương được biết họ là những công an tỉnh, lần gặp mặt này họ muốn nói chuyện bình thường với chị Hương...Đặc biệt, công an yêu cầu chị Hương đặt điện thoại lên bàn nhưng chị Hương bác yêu cầu này.Công an đã xuống phòng gọi cô Chủ nhiệm vào khuyên chị Hương đặt điện thoại lên bàn. Nhưng cũng như phía công an, chị Hương cũng nói lời tỏ ý bác yêu cầu của cô Chủ nhiệm.Bản tin ghi lời chị Hương:"Thấy tôi như vậy nên họ nói vì tôi không hợp tác nên hôm nay họ sẽ không thể tiếp tục làm việc với tôi".