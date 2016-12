BÀI HÁT CỨU THƯƠNG TSUNAMI – NHỚ LẠI THIÊN TAI 26-12-2004



Ngày 26 tháng 12 năm 2004, một trận sóng thần Tsumami đã xảy ra do trận động đất 9.15 độ Richter, tàn phá các nước Indonesia, Srilanka, Thái Lan, Malaysia, India… làm chết cả mấy trăm ngàn người. Đây được coi là một trong những thiên tai khủng khiếp nhất của nhân loại.



Hôm nay 26-12-2016, mười hai năm trôi qua, mời đọc lại bản tin Việt Báo và nghe lại bài hát Cứu Thương Tsunami của Trần Chí Phúc với tiếng đàn và phụ họa của ca sĩ Băng Tâm (San Jose).



Bài Hát ‘cứu Thương Tsunami’ Được Rfa, Voa Phát Về Vn

SAN JOSE- VietBao -- Tru ớ c th ả m h ọ a sóng th ầ n Tsunami ngày 26-12-04 c ả th ế gi ớ i cùng góp s ứ c c ứ u tr ợ và c ộ ng đ ồ ng VN nhi ề u n ơ i trên th ế gi ớ i cũng cùng ti ế p tay. Nh ạ c s ỹ Tr ầ n Chí Phúc c ư ng ụ t ạ i San Jose, tác gi ả c ủ a bài hát Sài Gòn Em Ở Đó và Xác Em Nay Ở Ph ươ ng Nào đã xúc đ ộ ng vi ế t nên ca khúc mang tên C ứ u Th ươ ng Tsunami và thu âm qua ti ế ng đàn ghi ta cùng gi ọ ng ca c ủ a tác gi ả v ớ i ti ế ng hát n ữ Băng Tâm ph ụ h ọ a.



Đài phát thanh Á Châu T ự Do (Radio Free Asia) và đài Ti ế ng Nói Hoa Kỳ (VOA) đã phát thanh bài hát C ứ u Th ươ ng Tsunami v ề Vi ệ t Nam. M ộ t s ố đài phát thanh vùng San Jose cũng ph ổ bi ế n bài hát c ả m đ ộ ng này.



Bài hát tuy ng ắ n nh ư ng đ ầ y đ ủ ý nghĩa, giai đi ệ u tha thi ế t, ti ế ng đàn ghi ta dòn giã cho thính gi ả ấ n t ư ợ ng v ề m ộ t thiên tai c ủ a nhân l ọ ai. Sau đây là nguyên văn l ờ i ca c ủ a C ứ u Th ươ ng Tsunami:

"T ừ ng c ơ n sóng tràn t ớ i, cu ố n đi bao mái nhà, t ừ ng c ơ n sóng tràn t ớ i, gi ế t đi bao sinh linh. Indonesia, Sri Lanka, India. Thái Lan, Malaysia ôi đ ổ nát. Cám ơ n anh em đã c ư u mang bao thuy ề n nhân. Thiên tai hôm nay chúng tôi góp m ộ t bàn tay. Tòan th ế gi ớ i lên ti ế ng, c ứ u th ươ ng Tsunami. T ừ ng trái tim t ừ ái, làm cu ộ c s ố ng đ ẹ p h ơ n.”



Độc giả muốn nghe bài hát Cứu Thương Tsunami có thể vào Website: tranchiphuc.com

