Trí Thức Mỹ Thích Thiền Tập

WASHINGTON – Thiền tập chánh niệm đã trở thành khẩu hiệu quen thuộc với giới trí thức Hoa Kỳ.Thực tế, tại Hoa Kỳ đang có khoảng 6% người thành niên và 1.6% trẻ em tập thiền chánh niệm.Báo The Guardian nói rằng khi tập thiền hàng ngày, ảnh hưởng lạc quan, bình an sẽ tới, và làm giảm đau đớ, giảm căng thẳng.Trước tiên là giảm lo lắng và trầm cảm. Nghiên cứu mới đây ở đại học Johns Hopkins phân tích về tương quan giữa thiền chánh niệm và khả năng giảm lo lắng và trầm trảm. Nghiên cứu khảo sát 15 người chưa từng biết thiền là gì, được dạy thiền chánh niệm để khảo sát, cho thấy kết quả tương đương với thuốc an thần khi chữa trị hội chứng trầm cảm. Trong vòng 4 ngày tập thiền, người tham dự kinh nghiệm thấy giảm lo lắng.Tăng khả năng tập trung tư tưởng: nghiên cứu năm 2012 đang trên tạp chí Frontiers in Human Neuroscience đã khảo sát những người chưa từng tập thiền bao giờ. Một vài người được dạy 3 giờ thiền tập, và yêu cầu thiền 10 phút mỗi ngày trong 16 tuần lễ. Khả năng tập trung tư tưởng tăng cách biệt so với người không tập thiền.Ngừa được bệnh lú lẫn Alzheimers Disease: trong nghiên cứu năm 2013 tại Wake Forest University cho thấy người thành niên có dấu hiệu lãng trí nhẹ khi tập thiền đã có ảnh hưởng vào khu vực hippocampus trong não bộ, nơi có ảnh hưởng về trí nhớ và tác dụng với bệnh lú lẫn Alzheimers.