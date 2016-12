Tâm Tình Thầy Trò: Ngày Lễ Giáng Sinh

Lapland, xứ sở của ông già Noel. (hình minh họa)

Năm nay, lễ Giáng Sinh rơi vào ngày Chủ Nhật, các em được nghỉ một buổi học tiếng Việt. Trước đó một tuần, tôi đã vô cùng bận rộn với các em. Nào giúp các em làm những tấm thiệp để các em tặng cha mẹ, hoặc treo lên các cây thông trong nhà. Chưa hết, các em còn hỏi về nguồn gốc Giáng Sinh, do đâu mà có. Tôi đã phải sưu tầm để kể cho các em:“Theo truyền thuyết cho rằng ông già Noel sống và làm việc ở Bắc Cực. Nhiều bộ phim nổi tiếng của Hollywood như “ The Polar Express, truyện phim đã củng cố niềm tin thơ ngây này. Các em hỏi tại sao lại là “niềm tin thơ ngây”, tôi lại phải giải thích, niềm tin theo các truyền thuyết đều thì không thật bao nhiêu, vì có nhiều truyền thuyết khác nhau. Ở các quốc gia Bắc Âu cho rằng, Bắc Âu là nơi xuất xứ của ông già tuyết, mà Phần Lan là nơi nổi tiếng về du lịch mùa đông và tuyết, cùng với các món ăn đặc sản như cá hồi và thịt tuần lộc. Ông già Noel cũng là biểu tượng cho văn hóa du lịch của Phần Lan. Thành phố Rovaniemi, thủ đô của vùng Lapland được xem là thủ phủ của ông già Noel. Nơi đây ông già Noel làm việc quanh năm. Làng có nhiều nơi để viếng thăm như văn phòng ông già Noel, nơi ở của các chú lùn, bưu điện ông già Noel và lò bánh Giáng Sinh...Một truyền thuyết khác cho rằng ông già Noel là hóa thân của thánh Nicolas ở thành Myra (280-343), Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều sử gia cho rằng hình ảnh đầu tiên về ông già Noel xuất hiện trong bài thơ có tên: A visit from Saint Nicholas (Chuyến thăm của Thánh Nicholas) được xuất bản năm 1823.Các em muốn biết vì tò mò mà thôi. Đêm Giáng Sinh, các em đã quên hết mọi chuyện truyền thuyết, mà chỉ mong chờ món quà của ông già Noel đem tới, mà phần đông các em cũng hiểu lờ mờ là do cha mẹ, và anh chị đã gói sẵn cho các em, để dưới gốc thông trang trí đèn màu thật đẹp.