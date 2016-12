Mỹ Đòi VN Thả Trần Anh Kim, Lê Thanh Tùng

Đại Sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius vừa kêu gọi CSVN trả tự do cho ông Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng mà đã bị tòa Thái Bình kết án 13 và 12 năm tù hồi tuần trước, theo bản tin hôm Thứ Ba của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp Tiếng Việt (RFI) cho biết.Bản tin RFI viết như sau.“Hôm qua, 19/12/2016, theo AP, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Ted Osius, ra một thông báo kêu gọi Hà Nội trả tự do cho hai nhà hoạt động vừa bị kết án tù rất nặng hồi cuối tuần trước.“Hai ông Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng, bị tòa án địa phương tại Thái Bình kết án lần lượt là 13 và 12 năm tù, trong một phiên tòa diễn ra trong một ngày, hôm thứ Sáu 16/12. Hai nhà hoạt động bị cáo buộc “âm mưu lật đổ chính quyền”, với việc lập ra “Lực lượng quốc dân dựng cờ dân chủ”.“Trong thông cáo nói trên, đại sứ Mỹ tại Việt Nam bày tỏ “quan ngại sâu sắc về bản án”, và “xu hướng bắt bớ gần đây và quan điểm cho rằng các nhà hoạt động ôn hòa gây rối”, “đe dọa làm lu mờ các tiến bộ của Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền”.“Đại sứ Ted Osius kêu gọi chính quyền Hà Nội trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ, chỉ vì dũng cảm bày tỏ quan điểm chính trị khác biệt với chính quyền.”Bản tin RFI cho biết thêm rằng, “Ông Trần Anh Kim, 67 tuổi, nguyên là trung tá quân đội Việt Nam, là một nhà hoạt động nổi tiếng. Ông từng tham gia nhiều tổ chức đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam, đặc biệt là “khối 8406”. Ông vừa mãn hạn năm năm rưỡi tù hồi đầu năm ngoái, và bị bắt trở lại vào đầu tháng 10 cùng năm. Nhà hoạt động Trần Anh Kim được tổ chức bảo vệ nhân quyền Rights Watch (HRW) trao giải thưởng Hellman/Hammett năm 2009.“Nhà hoạt động Lê Thanh Tùng, 48 tuổi, cũng là một thành viên của khối 8406. Ông bị cầm tù gần bốn năm, và được trả tự do hồi giữa năm ngoái, trước khi bị bắt lại sau đó không lâu.”