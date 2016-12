Người Dùng Yahoo Ở Đức Được Khuyên đổi Sang Email Khác

Trung tuần tháng 12/2016, Văn phòng Liên bang Đức phụ trách An toàn Thông tin (tên tiếng Anh: Germanys Federal Office for Information Security, gọi tắt là BSI) đã thông báo khuyên người dùng Yahoo ở Đức nên chuyển sang một dịch vụ email khác.Ngoài ra, BSI còn chỉ trích Yahoo nặng nề vì không có những biện pháp bảo vệ thông tin cho người dùng. Arne Schoenbohm, Chủ tịch BSI đã lên tiếng chỉ trích Yahoo và khuyên người dùng không nên sử dụng dịch vụ email của hãng nữa:“Nhìn vào các vụ tấn công, đánh cắp dữ liệu lặp đi lặp lại trong thời gian vừa qua, người dùng nên xem xét kỹ các dịch vụ đang có ý định sử dụng trong tương lai, và bảo mật là một trong những vấn đề cần phải xem xét”Vụ việc xảy ra sau khi Yahoo tiết lộ rằng hãng đã bị tấn công và hơn 1 tỷ tài khoản người dùng đã bị rò rỉ. Dù sự cố xảy ra từ tháng 08/ 2013, nhưng rất lâu sau đó Yahoo mới phát hiện ra. Quay lại hồi tháng 09/2016, Yahoo cũng đã tiết lộ một vụ tấn công tương tự khác, khiến hơn 500 triệu tài khoản bị rò rỉ.Hiện nay người dùng còn gắn bó với dịch vụ email của Yahoo có vẻ là một lựa chọn mạo hiểm. Trong khi có nhiều dịch vụ email khác có vẻ an toàn hơn nhiều, trong số đó nổi bật nhất là Gmail, hoặc thậm chí còn có những dịch vụ email cung cấp sẵn tính năng mã hóa như ProtonMail.Theo: Nguoivietphone.com