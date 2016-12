Cali Giàu Nhất Nước Mỹ, Nhưng Tỉ Lệ Dân Nghèo Đông Nhất

Tổng tuyển cử trên toàn quốc nêu ra nhiều cảm xúc mạnh, tuy nhiên nó là các chính sách có thể thực hiện sau này mà có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài lên nhiều người, nhiều gia đình, và nhiều cộng đồng.Trong khi chúng ta có thể không đồng ý trên những vấn đề chính trị hay giá trị, có một vài điều mà tất cả người dân California có thể đồng ý: không một trẻ em nào nên bị đói khát trong tiểu bang mà sản xuất thực phẩm nhiều nhất trên toàn quốc. Không một gia đình nào làm 2 công việc toàn thời gian mà phải chật vật để kiếm đủ thực phẩm để ăn. Đói, tại tiểu bang giàu có nhất trong một đất nước giàu mạnh nhất, là không thể chấp nhận được. Đói không còn là vấn đề của đảng phái.Đói thường không dễ thấy, nhưng nó hiện hữu trong cộng đồng chúng ta. Chúng ta phải nói ra các nguyên do căn để: bất công và nghèo khổ. Cho dù là giàu có, California có tỉ lệ nghèo cao nhất nước, theo Trắc Lượng Nghèo Khổ Bổ Sung của Phòng Thống Kê Dân Số. Gần 40% người dân California có thu nhập thấp thường xuyên không có thức ăn đầy đủ – hơn 4.1 triệu hộ gia đình. Đây là những người láng giềng, những cao niên, và các trẻ em của chúng ta.California có thể tạo ra ảnh hưởng đáng kể trong việc làm giảm đói. Chúng ta phải cam kết để nói lên sự bất ổn kinh tế, cải thiện sức khỏe và cung cấp con đường tiến lên phía trước. Các tổ chức từ thiện có thể xây dựng cộng đồng và đáp ứng nhu cầu, nhưng nó không sửa đổi được các nguyên nhân căn để của nạn đói. Để chống lại nạn đói thì không phải chỉ có thực phẩm không thôi. Chúng ta cần thêm việc làm với mức lương đủ sống.Một mạng lưới an toàn xã hội mạnh là phương tiện thế lực trong cuộc chiến này. Xa hơn việc tạo ra một cái bẫy nghèo đói, nghiên cứu cho thấy rằng hệ thống an toàn làm giảm nghèo, tăng tính năng động kinh tế, và làm mạnh các nền kinh tế. Có khoản 645,000 người cao niên có mức thu nhập thấp tại California sống trong tình trạng không an toàn thực phẩm, tuy nhiên chỉ có 18% những người cao niên có đủ điều kiện gia nhập vào CalFresh, là chương trình trợ giúp dinh dưỡng ảnh hưởng lớn nhất của tiểu bang.