Sơ lươc về hồ sơ Epstein

- Epstein để lại cho bạn gái (cô Karyna Shuliak) 50 triệu đô, nhẫn kim cương và hòn đảo trong di chúc. Cô Ghislaine Maxwell (đang thụ án 20 năm tù vì tội tú bà) sẽ nhận được 10 triệu đô. - Hồ sơ FBI: Trump bị tố hiếp trẻ em 13 tuổi. Trump chối tội, thề sẽ trả thù, dọa kiện vì bị Epstein nhắc đến hơn 3.000 lần trong tài liệu 3,5 triệu trang về Epstein do Bộ Tư pháp công bố hôm thứ Sáu.

- Bill Gates bị cho là dính bệnh, thanh minh. Bill Clinton bị văng miểng.

- Một cô gái khai với FBI năm FBI: chứng kiến Trump hiếp 1 bé gái, dọa thủ tiêu cả nhà cô...

- Jess Michaels (Nạn nhân sống sót của Epstein): các chi tiết để kết tội bất kỳ ai đã bị Bộ Tư Pháp tẩy xóa.

- Ryan Garcia, cựu vô địch quyền anh, rút khỏi MAGA: tôi đứng về phía Chúa, phải từ bỏ Trump

- Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche: Bộ Tư pháp sẽ không phổ biến hàng triệu tài liệu khác về Epstein



Sau đây là tổng hợp nhiều tin về Epstein. Báo Daily Express loan tin sáng Chủ Nhật ngày 1 tháng 2/2026: Epstein để lại cho bạn gái (cô Karyna Shuliak) 50 triệu đô la, nhẫn kim cương và hòn đảo trong di chúc được ký hai ngày trước khi chết. Những tài liệu mới nhất về Epstein được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố cho thấy trong di chúc của mình, ông ta dự định để lại cho bạn gái 50 triệu đô la, một chiếc nhẫn kim cương 33 carat, hòn đảo Little Saint James và ngôi nhà phố ở New York.

Epstein đã ký di chúc hai ngày trước khi chết. Ông ta dự định để lại khối tài sản 288 triệu đô la và các bất động sản quốc tế cho hơn 44 người thừa kế. Epstein liệt kê bạn gái của mình, Karyna Shuliak, là người đến từ Belarus và có thể đã có mối quan hệ với doanh nhân tai tiếng này trong gần 10 năm. Theo di chúc, cô ấy cũng được thừa kế các bất động sản ở Paris và Florida.

Theo Daily Mail, Epstein được cho là đã chi trả cho việc điều trị y tế đắt tiền cho mẹ của Shuliak và có thể đã giúp tài trợ cho ngôi nhà sang trọng nơi cha mẹ cô sống ở Minsk, Belarus.

Chiếc nhẫn kim cương 33 carat mà Epstein để lại cho Shuliak được cho là "dành cho lễ cưới" và được "đính kèm những viên kim cương cắt kiểu baguette trên nền bạch kim".

Epstein chết khi đang chờ xét xử về tội buôn bán tình dục. Di chúc được luật sư của ông, Darren Indyke, ký tám ngày sau khi ông qua đời. Theo di chúc, luật sư Indyke sẽ nhận được 50 triệu đô la, trong khi kế toán của ông, Richard Kahm, sẽ nhận được 25 triệu đô la.

Tài sản của ông cuối cùng được chuyển giao cho một quỹ tín thác được sử dụng để bồi thường cho các nạn nhân, trả thuế và phí pháp lý, Daily Mail đưa tin. Theo các tài liệu, vẫn còn 127 triệu đô la trong số tiền đó.

Cô Ghislaine Maxwell, cộng sự lâu năm của Epstein, đang thụ án 20 năm tù vì tội buôn bán tình dục và sẽ nhận được 10 triệu đô la, cùng với anh trai của Epstein, Mark và phi công của ông, Larry Visoski.

Bạn gái của ông, Karyna Suliak, là người cuối cùng nói chuyện với Epstein qua điện thoại trước khi ông chết, được ghi là tự sát, vào ngày 10 tháng 8 năm 2019. Cô cũng đã đến thăm ông 11 ngày trước khi ông qua đời tại Trung tâm Cải huấn Metropolitan. Bộ Tư pháp đã công bố ba triệu tài liệu từ hồ sơ Epstein vào thứ Sáu, tiết lộ thêm về di chúc của Epstein.

.

Trong khi đó, Báo Media Ite kể chuyện Trump bị cáo buộc hiếp dâm trẻ em: Phóng viên Kaitlan Collins của CNN tiết lộ chi tiết gây sốc về cáo buộc hiếp dâm Trump trong loạt tài liệu Epstein mới được công bố. Người dẫn chương trình và phóng viên cấp cao của CNN tại Nhà Trắng, Kaitlan Collins, đã nhấn mạnh một chi tiết gây sốc và đáng lo ngại từ loạt tài liệu Epstein mới nhất được công bố, trong một tờ báo cáo của FBI (FBI form: mẫu FBI tường trình về các thông tin thu thập) ghi lại cáo buộc hiếp dâm liên quan đến Tổng thống đương nhiệm Donald Trump.

Bộ Tư pháp đã công bố hơn 3 triệu trang tài liệu Epstein vào thứ Sáu, bao gồm nhiều cáo buộc về hành vi sai trái tình dục từ nhiều nguồn khác nhau. Một số tài liệu sau đó đã bị xóa.

Bộ Tư pháp lưu ý trong thông cáo báo chí rằng: “Việc công bố này có thể bao gồm hình ảnh, tài liệu hoặc video giả mạo hoặc được gửi sai sự thật, vì tất cả những gì được công chúng gửi cho FBI đều được đưa vào bản công bố đáp ứng theo Đạo luật.”

Trong chương trình The Source with Kaitlan Collins của CNN vào thứ Sáu, phóng viên Collins đã chỉ ra một chi tiết đặc biệt nghiêm trọng từ một hồ sơ của FBI ghi lại lời cáo buộc từ một phụ nữ – được xác định là Jane Doe (tên giả dùng khi tòa cho ẩn danh) – người nói rằng Trump đã cưỡng hiếp cô khi cô 13 tuổi.

Những cáo buộc này là chủ đề của một vụ kiện đã được rút lại. Người tố cáo ẩn danh Katie Johnson đã đệ đơn và rút lại một số vụ kiện liên quan đến Trump và Epstein, nhưng không rút lại lời cáo buộc của mình. Luật sư của người phụ nữ cho biết Johnson đã bị đe dọa.

Đơn khiếu nại của FBI cho biết rằng “Epstein tức giận vì Trump là người đã lấy đi trinh tiết của cô Jane Doe”. Sau đây là cuộc đối thoại trên đài CNN.

.

Phóng viên KAITLAN COLLINS: Tối nay, hơn 3 triệu trang, 2.000 video và 180.000 hình ảnh. Các nhóm của CNN đang cẩn thận xem xét kỹ lưỡng loạt tài liệu lớn nhất và theo Bộ Tư pháp là loạt tài liệu cuối cùng của Jeffrey Epstein. Đây là một kho tài liệu khổng lồ, và nó bao gồm những người giàu có và quyền lực nhất trên hành tinh. Điều đó bao gồm Tổng thống đương nhiệm, cựu Tổng thống, các Bộ trưởng Nội các, cựu Thủ tướng, các tỷ phú, và danh sách cứ tiếp tục kéo dài. Bộ Tư pháp cho biết tối nay rằng công việc của họ đã hoàn thành.

.

(Bắt đầu video)

TODD BLANCHE, Thứ Trưởng Tư Pháp (của Trump): Chúng tôi đã tuân thủ luật pháp. Chúng tôi đã tuân thủ Đạo luật. Và không có – chúng tôi không bảo vệ Tổng thống Trump. Chúng tôi không bảo vệ hay không bảo vệ bất cứ ai. Ý tôi là, tôi nghĩ rằng chúng ta – rằng có một sự khao khát thông tin mà tôi không nghĩ rằng sẽ được thỏa mãn bằng việc xem xét các tài liệu này.

(Kết thúc video).

.

COLLINS: Tôi cần lưu ý rằng chỉ vì ai đó được nhắc đến trong các tài liệu này không có nghĩa là họ đã bị buộc tội làm sai hoặc đã làm bất cứ điều gì sai trái. Nhiều cáo buộc trong số này chưa được xác minh hoặc dựa trên thông tin gián tiếp. Nhưng đây là những phát hiện chính mà nhóm của chúng tôi đã tìm ra cho đến nay. Và tôi cần lưu ý, hàng triệu trang tài liệu đã được công bố. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm hiểu ngay trong giờ này. Tên của Donald Trump xuất hiện hàng nghìn lần trong các tài liệu mới này. Trong một số trường hợp, ông ấy chỉ được nhắc đến trong các email mà Jeffrey Epstein gửi cho người khác. Nhưng các tập tài liệu cũng chứa một đơn khiếu nại từ một người phụ nữ cáo buộc Trump cưỡng hiếp cô ấy vào năm 1994, khi cô ấy mới 13 tuổi.

Theo tài liệu của FBI, người tố cáo này, được xác định là cô Jane Doe (tên giả, tòa cho ẩn danh), nói rằng Jeffrey Epstein, trích dẫn, “tức giận vì Trump là người” đã lấy đi trinh tiết của cô ấy, và rằng cô ấy cũng bị Jeffrey Epstein cưỡng hiếp. Cô này trước đó đã đệ đơn kiện Trump và sau đó rút đơn. Vụ kiện cuối cùng xảy ra ngay trước cuộc bầu cử năm 2016. Tổng thống trước đó đã phủ nhận những cáo buộc này.

Cũng được bao gồm trong bản công bố hôm nay là danh sách các cáo buộc tấn công tình dục liên quan đến Tổng thống, được FBI tổng hợp vào tháng 8/2025, nhiều cáo buộc trong số đó dường như đến từ các nguồn tin chưa được xác minh. Chúng tôi không biết tại sao, tối nay, FBI lại lập danh sách này, và có hơn một chục cáo buộc được bao gồm trong đó. Nhưng hãy nhớ lại những gì Tổng thống đã nói trước đây về các tài liệu này, về các hồ sơ của Jeffrey Epstein. Ông ấy nói rằng chúng là một trò lừa bịp và việc công bố chúng có thể hủy hoại danh tiếng của mọi người.

.

(Bắt đầu 1 video)

DONALD TRUMP, TỔNG THỐNG HOA KỲ: Tôi biết đó là một trò lừa bịp. Nó được bắt đầu bởi đảng Dân chủ. Nó đã được đảng Dân chủ điều hành trong bốn năm. Các bạn có Christopher Wray và những nhân vật này, và Comey trước đó. Tôi sẽ nói rằng, các tập tài liệu này được tạo ra bởi Comey, chúng được tạo ra bởi Obama, chúng được tạo ra bởi Biden – các bạn biết đấy. Chúng ta – và chúng ta đã trải qua nhiều năm với vụ lừa đảo "Nga, Nga, Nga" đó. Với tất cả những điều khác nhau mà chúng ta phải trải qua, chúng ta đã trải qua nhiều năm như vậy.

(Kết thúc video)

.

COLLINS: Chỉ để làm rõ, Christopher Wray là người được Tổng thống Trump lựa chọn làm giám đốc FBI và ông Trump đã bổ nhiệm ông Wray vào vị trí đó.

.

Sơ lược về Hồ sơ Epstein: Thêm nhiều nhân vật đáng chú ý lộ diện. Việc công bố hàng loạt tài liệu liên quan đến tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein vào thứ Sáu vừa qua đã gây chấn động khi gọi tên nhiều nhân vật tầm cỡ trong giới công nghệ, tài chính và chính trị. Dù chưa có ai bị buộc tội hình sự trong đợt này, các hồ sơ cho thấy mối quan hệ của họ với Epstein vẫn duy trì ngay cả sau khi ông ta bị kết án tội dục năm 2008.

--- Andrew Mountbatten-Windsor (Cựu Hoàng tử Anh): Tên ông xuất hiện hàng trăm lần. Tài liệu bao gồm ảnh ông bên cạnh và chồm lên một phụ nữ trên sàn nhà và các email mời Epstein dự tiệc tại Cung điện Buckingham. Ông đã bị Vua Charles III tước bỏ mọi tước hiệu hoàng gia.

--- Elon Musk: Hồ sơ thảo luận về việc ông Musk ghé thăm đảo riêng của Epstein vào năm 2012-2013. Musk phủ nhận và khẳng định đã từ chối mọi lời mời.

--- Richard Branson: Tỷ phú Virgin Group từng mời Epstein đến đảo riêng của mình vào năm 2013 và gợi ý Epstein dùng Bill Gates để "tẩy trắng" hình ảnh.

--- Steven Tisch & Casey Wasserman: Chủ sở hữu đội bóng New York Giants bị lộ các email thô thiển về phụ nữ; trong khi Chủ tịch Ủy ban Olympic LA 2028 từng gửi những tin nhắn "tán tỉnh" Ghislaine Maxwell.

--- Cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak thường xuyên giữ liên lạc; Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick bị phát hiện từng đưa gia đình đến đảo của Epstein dù trước đó phủ nhận; và cựu cố vấn Steve Bannon từng bàn bạc việc làm phim để cứu vãn danh tiếng cho tỷ phú này.

--- Sergey Brin: Đồng sáng lập Google từng thảo luận về các buổi tiệc và chiếu phim cùng Epstein và Maxwell từ năm 2003.

--- Lajcak phải từ chức: Vụ việc tiếp tục gây hệ lụy chính trị khi Miroslav Lajcak, cố vấn an ninh Slovakia, đã phải từ chức ngay sau khi tên mình xuất hiện trong hồ sơ. Đa số các cá nhân trên đều lên tiếng khẳng định quan hệ chỉ dừng lại ở mức xã giao hoặc công việc và không hề biết về các hành vi tội ác của Epstein.BILL GATES. Trong các email và ghi chép cá nhân của Epstein (được viết theo dạng nhật ký), Epstein khẳng định rằng vào khoảng năm 2013, ông ta đã giúp Bill Gates có được các loại thuốc điều trị để giải quyết "hậu quả từ việc quan hệ với các cô gái Nga". Epstein khoe khoang rằng mình là người trung gian cung cấp các hỗ trợ y tế liên quan đến bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD) cho Gates sau những cuộc vui này.Người phát ngôn của Bill Gates đã lập tức bác bỏ, gọi những cáo buộc này là "hoàn toàn vô lý và sai sự thật". Họ cho rằng đây là nỗ lực của Epstein nhằm tống tiền hoặc bôi nhọ tỷ phú công nghệ này sau khi nỗ lực thiết lập quan hệ lâu dài không thành.BILL CLINTON bị văng miểng. Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố những bức ảnh chưa từng thấy trước đây, cho thấy Bill Clinton xuất hiện tại một hồ bơi ngầm cùng Ghislaine Maxwell (đồng phạm của Epstein) và một phụ nữ trẻ (đã được che mặt). Ngoài ra còn có ảnh ông Clinton ăn tối cùng Epstein và các nhân vật nổi tiếng khác. Trong các tài liệu cũ và mới, một số nhân chứng (như Johanna Sjoberg) khai rằng Epstein từng nói "Clinton thích những cô gái trẻ". Tuy nhiên, chưa có nạn nhân nào trực tiếp đứng ra tố cáo ông Clinton có hành vi cưỡng bức hay lạm dụng.Phản hồi từ Bill Clinton: Trước những áp lực từ hồ sơ mới và việc bị Ủy ban Giám sát Hạ viện gửi trát triệu tập (tháng 1/2026), phía Bill Clinton đã có những động thái mạnh mẽ, phủ nhận mọi sai phạm.,Người phát ngôn Angel Ureña khẳng định cựu Tổng thống đã cắt đứt quan hệ với Epstein từ năm 2005, trước khi các tội ác của ông Epstein bị phanh phui. Bản thân Bill Clinton gây bất ngờ khi lên tiếng yêu cầu công bố toàn bộ hồ sơ Epstein không cắt xén. Ông cáo buộc chính quyền Trump hiện tại đang "chọn lọc tài liệu" để biến ông thành vật tế thần nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi các nhân vật quyền lực khác (bao gồm cả Donald Trump).Tính đến cuối tháng 1/2026, Bill Clinton và vợ là Hillary Clinton đang đứng trước nguy cơ bị coi là "khinh thường Quốc hội" vì từ chối xuất hiện để lấy lời khai theo trát hầu tòa của Hạ viện. Đối với Bill Clinton, hồ sơ Epstein tập trung vào sự hiện diện của ông trong mạng lưới xã hội của Epstein và cuộc chiến pháp lý căng thẳng về việc ông có phải ra điều trần hay không.TRUMP thề sẽ trả thù. Tổng thống Donald Trump được nhắc đến hơn 3.000 lần trong tài liệu khoảng 3,5 triệu trang về Jeffrey Epstein do Bộ Tư pháp công bố hôm thứ Sáu, và vào thứ Bảy, ông đã thề sẽ trả thù tác giả Michael Wolff và có thể cả di sản của Epstein vì những gì tổng thống Trump cáo buộc là một âm mưu nhằm gây tổn hại chính trị cho ông.“Wolff, một nhà văn hạng ba, đã âm mưu với Jeffrey Epstein để làm hại tôi về mặt chính trị hoặc bằng cách khác, và điều đó đã được thể hiện rõ ràng,” Trump nói với các phóng viên hôm thứ Bảy, theo báo cáo của The Independent hôm Chủ nhật. “Vì vậy, chúng tôi có thể sẽ kiện Wolff về điều đó… có lẽ cả di sản của Epstein nữa. Tôi không biết. Nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ kiện Wolff.”Là người viết tiểu sử về Trump, Wolff đã định kỳ tiết lộ những chi tiết mới được cho là về mối quan hệ của Trump với Epstein trong những năm qua, tuyên bố đã ghi âm khoảng “100 giờ” phỏng vấn với Epstein trước khi ông ta qua đời vào năm 2019. Tuy nhiên, các cuộc trao đổi email giữa Wolff và Epstein được công bố năm ngoái cho thấy hai người có mối quan hệ không chỉ đơn thuần là công việc, với việc Wolff đưa ra lời khuyên cá nhân cho Epstein vượt ra ngoài “quy tắc đạo đức nghề báo”.Trong loạt tài liệu mới nhất về Epstein, những cáo buộc mới chống lại Trump đã được đưa ra ánh sáng. Một phụ nữ nói với FBI vào năm 2016 dưới lời thề rằng cô đã tận mắt chứng kiến ​​Trump đe dọa sẽ “làm biến mất” một cô gái và giết cả gia đình cô ấy, và rằng cô đã tận mắt chứng kiến ​​Trump lạm dụng tình dục “các bé gái vị thành niên”.Một nội dung khác trong các tài liệu là một lời tố cáo lạm dụng tình dục trẻ em chống lại Trump đã được chuyển cho FBI để điều tra thêm, và một cáo buộc khác, rằng cộng sự của Epstein, Ghislaine Maxwell, đã cố gắng “môi giới mại dâm” một cô gái trẻ cho Trump.Mặc dù những cáo buộc mới được đưa ra, Trump hiện không phải đối mặt với bất kỳ cáo buộc hình sự nào liên quan đến mối quan hệ trong quá khứ với Epstein, và đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.---- Ryan Garcia, cựu vô địch quyền anh cánh hữu, người nổi tiếng vì ủng hộ Trump và từng bị Hội đồng Quyền anh Thế giới trục xuất vì liên tục buông lời xúc phạm chủng tộc đối với người da đen và phỉ báng người Hồi giáo, cuối tuần qua đã tuyên bố rằng Trump đã đi quá giới hạn đối với tiêu chuẩn đạo đức của anh ta. Viết trên mạng xã hội, Garcia nói: "Đây là tuyên bố công khai của tôi, tôi rút lại sự ủng hộ trước đây dành cho Donald Trump."Anh ta sau đó nói thêm: "Bất cứ ai liên quan đến hòn đảo đó và những gì họ đã làm, tôi không thể ủng hộ bằng bất cứ cách nào. Trẻ em cần được bảo vệ, mọi người đều biết rõ điều đó, chết tiệt. Công lý cho tất cả." Trong một bài đăng tiếp theo, anh ta viết: "Đối với tất cả những người nói rằng Trump vô tội và đã được chứng minh là sai. Tôi không muốn mạo hiểm, tôi chỉ đứng về phía vương quốc của Chúa, các người có thể xuống địa ngục rồi trở lại để bảo vệ các nhân vật và đảng phái chính trị của mình. Tôi đứng về phía Chúa và chỉ có vậy."---- Jess Michaels (Nạn nhân sống sót của Epstein): các chi tiết để kết tội bất kỳ ai đã bị Bộ Tư Pháp tẩy xóa. Bộ Tư pháp gần đây đã công bố thêm hàng triệu tài liệu liên quan đến vụ án chống lại kẻ lạm dụng tình dục trẻ em đã chết Jeffrey Epstein, nhưng một trong những nạn nhân sống sót của ông ta cho biết hôm thứ Bảy rằng thông tin quan trọng cần thiết để truy tố bất kỳ ai trong vòng vây của Epstein đã bị che giấu một cách đáng ngờ và "bị xóa hoàn toàn".Diễn giả, nhà giáo dục về chấn thương và nạn nhân sống sót của Epstein, Jess Michaels, đã xuất hiện trên MS NOW vào cuối tuần, nơi cô được hỏi về việc công bố tài liệu gần đây và lời hứa của Bộ Tư pháp rằng sẽ không có bất cứ điều gì được tìm thấy trong các tài liệu được công bố để thực sự giúp bất kỳ ai phải chịu trách nhiệm.Michaels đồng ý với đánh giá đó từ chính quyền Trump, giơ một tờ giấy bị xóa hoàn toàn và lưu ý rằng thực sự sẽ không thể truy tố bất cứ ai nếu không có bất kỳ nội dung nào."Ông ấy nói, 'Chúng ta sẽ không thấy danh sách tên này trong các tài liệu.'" Và, nếu chúng ta suy nghĩ kỹ, nơi mà chúng ta sẽ thấy tên nếu có, nơi chúng ta sẽ thấy chúng là trong các bản khai của nạn nhân. Đúng vậy. Những bản khai FBI FD-302 form (bản tường trình theo mẫu 302của FBI) mà nhiều người trong chúng ta đang chờ đợi. Vâng, tôi đã in bản này ra. Đây là một bản 302. Và tên của nạn nhân đó đã bị che giấu. Nhưng trong bảy trang của bản khai của nạn nhân đó, bốn trang trông giống như thế này. Vì vậy, y thực sự đang nói sự thật. Nếu chúng ta đang tìm kiếm tên trong nhóm tài liệu này, tất nhiên, chúng ta sẽ không thấy chúng vì đây là những gì chúng ta nhận được."---- Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche dường như đã xác nhận rằng Bộ Tư pháp có kế hoạch dìm, giữ lại hàng triệu tài liệu về Jeffrey Epstein, một lời thừa nhận bị buộc phải đưa ra bởi George Stephanopoulos của ABC News vào Chủ nhật. Vào thứ Sáu, Blanche tiết lộ rằng Bộ Tư pháp dự định công bố khoảng 3,5 triệu tài liệu về Epstein vào cuối ngày hôm đó, nhưng thừa nhận rằng cơ quan này đã "xác định được hơn 6 triệu" trang mà họ có thể phải công bố theo Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein.Xuất hiện trên ABC News vào Chủ nhật, Blanche đã bị Stephanopoulos hỏi thẳng liệu "sẽ có thêm bản phát hành nào nữa không", một câu hỏi mà Blanche ban đầu né tránh, và thay vào đó nói về những lo ngại từ các nạn nhân của Epstein, những người nói rằng tên của họ đã bị tiết lộ bất hợp pháp trong bản phát hành của Bộ Tư pháp vào thứ Sáu."Chúng tôi đã rất cẩn thận, như tôi đã giải thích vào thứ Sáu, để đảm bảo rằng chúng tôi bảo vệ các nạn nhân. Chúng ta đang nói về việc xem xét 3,5 triệu tài liệu đã được công bố vào thứ Sáu," Blanche nói."Mỗi khi chúng tôi nhận được thông tin từ một nạn nhân hoặc luật sư của họ rằng họ tin rằng tên của họ không được che giấu đúng cách, chúng tôi sẽ ngay lập tức khắc phục điều đó. Và những con số mà chúng ta đang nói đến? Để người dân Mỹ hiểu, chúng ta đang nói về 0,001% tổng số tài liệu."Stephanopoulos tiếp tục hỏi Blanche về việc liệu Bộ Tư pháp có kế hoạch công bố thêm bất kỳ tài liệu nào về Epstein hay không, và Blanche dường như ám chỉ rằng cơ quan này sẽ không làm vậy, ngoại trừ "một số ít tài liệu"."Chúng tôi đã công bố... có một số ít tài liệu mà chúng tôi đang chờ thẩm phán cho phép công bố vì lệnh bảo vệ, nhưng... việc xem xét này đã kết thúc rồi!" Blanche nói. “Ý tôi là, chúng tôi đã xem xét hơn sáu triệu trang tài liệu, hàng nghìn video, hàng chục nghìn hình ảnh, đó là những gì luật pháp yêu cầu chúng tôi phải làm!”Sau khi Bộ Tư pháp công bố các tài liệu liên quan đến Epstein vào thứ Sáu, Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer (D-NY) đã chỉ trích Bộ Tư pháp vì việc công bố tài liệu không đầy đủ.“Họ nói rằng họ đã thu thập được 6 triệu trang tài liệu, nhưng họ chỉ công bố 3 triệu trang,” Schumer nói tại Thượng viện vào thứ Sáu. “Vậy 3 triệu trang còn lại đâu?”Dân biểu Thomas Massie (R-KY), người đồng bảo trợ Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein, cũng yêu cầu câu trả lời vào thứ Sáu về lý do tại sao Bộ Tư pháp lại giữ lại hàng triệu tài liệu liên quan đến Epstein.Trước những lời chỉ trích từ phía các nhà phê bình, Blanche đã phản bác lại họ vì “quá nhanh chóng phàn nàn”.“Các bạn biết đấy, điều thú vị là, các nhà lãnh đạo trên Quốc hội, Dân Biểu Massie, Thượng nghị sĩ Schumer lại nhanh chóng phàn nàn,” Blanche nói. “Không thể nào họ đã dành thời gian xem xét các tài liệu mà chúng tôi đã công bố, bởi vì tôi biết các tài liệu đó, chúng tôi đã công bố chúng vào thứ Sáu. Đến thứ Bảy, họ đã bắt đầu phàn nàn về những gì chúng tôi đã làm rồi.”